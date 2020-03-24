Общественники обеспечили их продуктами питания — сахаром, мукой и маслом, а также поинтересовались, какая дополнительная помощь им необходима, чтобы минимизировать необходимость выходить из домов и квартир в период пандемии. Заявку на получение помощи от волонтеров пенсионеры оставили, обратившись на круглосуточную горячую линию ОНФ — 8-800-200-34-11.

Одной из первых адресную помощь от ОНФ получила жительница Карабулака Нина Буржинская. Несколько лет назад пенсионерке поставили диагноз — «онкология». В данное время она входит в группу риска людей, которые могут получить тяжелые осложнения в случае заражения коронавирусом. Волонтеры вручили женщине корзину с необходимыми продуктами и предложили свою помощь в быту, чтобы она могла минимизировать посещение магазинов, аптек и других мест скопления людей.

— Мы пообщались с Ниной Георгиевной, и, как выяснилось, ей действительно нужна помощь, — рассказал газете «Ингушетия» активист ВОД «Волонтеры-медики» Магомед Костоев. — Врачи запретили бабушке любые физические нагрузки, поэтому уборка квартиры дается ей с большим трудом, равно как и поход в магазин или аптеку, поскольку живет она на пятом этаже многоэтажного дома, в котором нет лифта.

Стоит отметить, что адресный обход одиноких пожилых людей активисты Народного фронта и «Волонтеры-медики» проводят в рамках работы центра по обработке заявок, поступивших на горячую линию ОНФ по борьбе с распространением коронавируса. Волонтеры покупают продукты и лекарства для пенсионеров и инвалидов, приносят им домой, чтобы граждане, входящие в группу риска, могли находиться в самоизоляции.

— На сегодняшний день на круглосуточную горячую линию поступили две заявки от жителей Ингушетии, — сообщила нашему корреспонденту сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ингушетии Фатима Барханоева. — Им была оказана необходимая помощь от волонтеров. Необходимо подчеркнуть, что случаев заражения коронавирусом в нашей республике пока не зафиксировано. Несмотря на положительную статистику, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. Поэтому наши волонтеры и проводят подобные обходы, чтобы пожилые одинокие и маломобильные граждане знали, к кому обратиться за помощью. Еще раз призываю всех соблюдать всевозможные меры безопасности: по возможности ограничить контакт с людьми и стараться не выходить из дома, чаще мыть руки и т. д. Только так мы сможем остановить распространение вируса.

Во время посещения лиц, нуждающихся в помощи, активисты соблюдают все меры безопасности. Общественники оснащены медицинскими масками, антисептиками и спецодеждой на случай распространения вирусной инфекции в республике. Общение с заявителями также проходит на расстоянии: волонтеры не заходят в дома и квартиры людей, за исключением случаев, когда их об этом просят сами жители. В таких случаях активисты принимают дополнительные меры безопасности.

Напомним, что центр по работе с обращениями от жителей Ингушетии, входящих в группу риска заражения инфекцией коронавируса, начал свою работу 20 марта. Оставить свои заявки жители могут по номеру телефона круглосуточной горячей линии 8-800-200-34-11.