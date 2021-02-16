Одинокий мужчина, который страдает неврологическим заболеванием и имеет вторую группу инвалидности, был обнаружен общественниками посредством врачей скорой помощи, оказавшихся по вызову в общежитии, в котором он снимает комнату.

— Когда мы приехали к Магомеду впервые, то удивились при виде условий, в которых он жил. Кровать и стол, одноконфорочная плита и сломанный телефон — все, что у него было, — сокрушается Барханоева. — В комнате практически отсутствовали продукты питания, одежда. Нас он не мог слышать, так как слуховой аппарат, которым он вынужден пользоваться почти 30 лет из-за контузии во время чеченских событий, был сломан. К тому же большую часть времени он спал из-за приема сильнодействующих препаратов от головных болей.

Собеседница подчеркнула, что инвалид проживает один и по состоянию здоровья не имеет возможности обращаться в социальные службы. Это обстоятельство заставило общественников взять нуждающегося под шефство. Теперь активисты помогают подопечному с лекарствами и продуктами питания, обеспечили его книгами, посудой, теплыми одеялами и прочими постельными принадлежностями.

Сейчас мужчина с ограниченными возможностями здоровья, несмотря на подтвержденную группу инвалидности, получает чуть больше 10 тыс. руб. в месяц. Этого катастрофически мало, если учесть, что половина этой суммы уходит на оплату жилья, а вторая половина — на приобретение лекарств.

— Дело в том, что все его учетные данные были занесены в базу данных в городе Грозном по месту прописки, — присоединился к беседе руководитель регионального исполкома ОНФ в Ингушетии Башир Танкиев. — Однако после второй войны в Чечне и последующего его переезда в Ингушетию в качестве беженца эта информация была потеряна, а он не заявлял о себе в соцслужбы. Сейчас нам необходимо сделать ему прописку по месту фактического проживания, а после поставить на учет главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Ингушетия, которое относится к Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации. Так Магомед сможет получать медикаменты и слуховые аппараты по льготе. Это значительно уменьшило бы его расходы.

Чтобы помочь Тангиеву, активисты ОНФ встретились с представителями регионального министерства здравоохранения и фонда социального страхования, совместно разработали план действий, согласно которому был запущен процесс переиндексации страховой пенсии по инвалидности. Процесс этот, по словам общественников, может затянуться, поэтому активисты инициировали медицинское обследование Магомеда, побывали с ним у терапевта, лор-врача и сурдологов. По рекомендациям последних общественники приобрели два аналоговых слуховых аппарата на средства благотворительных спонсоров, которыми он сегодня уже пользуется.

— Магомед сильно преобразился после нашего знакомства с ним, — резюмировала Барханоева. — Ощущение, что у него появилась надежда, а вместе с ней и новые друзья. Мы сейчас стабильно ходим к нему в гости. Заменили старенькую кровать в комнате на хороший диван, принесли холодильник и телевизор, журнальный столик, а также вручили новый смартфон, который, как и все остальное, был приобретен благодаря спонсорам акции. Мы будем и дальше его патронировать, чтобы он социализировался и смог адаптироваться к жизни в обществе.