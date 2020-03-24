В преддверии предстоящей годовщины Великой Победы, представители Народного фронта вручили защитнику Отечества, родного Кавказа подарок и торт к чаепитию, а затем устроили во дворе ветерана небольшой концерт. Оркестр «Юнармии» исполнил для защитника Малгобека песни военных лет, юнармейцы спели с фронтовиком знаменитую «Катюшу».

Камбулат Абукарович поблагодарил общественников за оказанное внимание, поделился с гостями воспоминаниями о прошлом лихолетье, рассказал о тяготах военного времени и сложностях послевоенной адаптации. Прощаясь, ребята выразили слова признательности и уважения участнику Великой Отечественной войны, пожелали ему здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Напомним, что на фронт Камбулат Гайсанов ушел еще подростком, в очень тяжёлый период войны, когда враг стоял, практически у нефтяных скважин Кавказа. Вместе с другими добровольцами он рыл противотанковые рвы под Малгобеком, состоял в партизанском отряде, собирал необходимую информацию, выявляя месторасположение вражеских отрядов. Во время одной из вражеских атак он получил тяжелое ранение в голову. Больше двадцати суток боец находился в госпитале без сознания. Ветеран награжден многими медалями, в том числе и за труд в мирное время — «За освоение целинных земель». Камбулат Абукарович вырастил 10 детей и сейчас окружен заботой и любовью 22 внуков и 12 правнуков. В этом году защитнику Малгобека исполнится 96 лет.

— С каждым годом остается все меньше свидетелей тех событий, солдат, воевавших с фашистами, тружеников тыла, которые ценой огромных усилий и тяжелых потерь ковали долгожданную Победу, — сказала в беседе с «Ингушетией» сопредседатель регионального штаба ОНФ в республике, руководитель регионального отделения Всероссийского патриотического движения «Юнармия» Мадина Богатырева. — Наш долг — чтить память погибших героев, окружить вниманием и заботой тех немногих ветеранов войны, которые еще с нами. Ведь их стойкость и мужество в сложное для Родины время — пример для всех нас, для последующих поколений. У Камбулата Абукаровича мы в гостях не в первый раз, для нас стало доброй традицией навещать его, интересоваться, в чем нуждается ветеран, помогать, чем можем. Это не просто посещение — это живой урок истории.

Богатырева отметила, что встреча с ветеранами дает уникальную возможность молодому поколению узнать о событиях минувшей войны из первых уст, задать интересующие вопросы для понимания многих вещей.

— Ветераны, за плечами которых годы тяжелейшего военного времени, — это живой пример мужества и любви к Родине, — подчеркнула она. — Минуты, проведённые рядом с участником Великой Отечественной войны, по-своему ценны для каждого из детей и, несомненно, запомнятся на всю жизнь.

Отметим, что подобные визиты активисты Народного фронта проводят по всей стране в рамках всероссийского проекта «Забота о ветеранах». Главная задача общественников — уделить внимание участникам Великой Отечественной, узнать, в каких условиях они проживают, и при необходимости помочь решить бытовые проблемы.