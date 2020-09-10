Первый визит состоялся в школу № 5. Здесь шеф-повар столовой на 120 мест Майя Куштова рассказала гостям о качестве питания, которое находится под жестким контролем всевозможных проверяющих ведомств.

— Однако прежде всего качество еды для наших детишек контролируем мы сами, руководство школы, — подчеркнула она.

По словам директора школы Розы Мальсаговой, у них пока нет особых проблем с поставкой продуктов питания. Единственная беда — перегруженность школы, где вместо проектной нормы 760 ученических мест обучается почти полторы тысячи школьников. А столовая, как говорилось выше, рассчитана лишь на 120 мест.

— Конечно, с учетом необходимости обеспечивать санитарные нормы, на которые наложилась и опасность распространения новой коронавирусной инфекции, мы прикладываем все силы, чтобы максимально эффективно организовать процесс питания, — признается руководитель учебного заведения. — За это нас даже из федерального центра похвалили. В столовой есть всё необходимое оборудование для приготовления горячего питания, к каждому приему пищи готовятся свежие блюда. Дети с удовольствием питаются, родители говорят, что они даже дома не едят с таким аппетитом. Кстати, весь этот процесс у нас тесно координируется с родительским комитетом, питание в образовательном учреждении организовано с учётом всех обязательных норм и стандартов.

— Мы продолжим активную работу по мониторингу всех общеобразовательных учреждений республики — а их более 170, с целью проверки организации питания, — рассказала газете «Ингушетия» координатор партпроекта Мадина Ганижева. — Кроме того, в ходе совместных рейдов мы проводим и мониторинг готовности образовательных учреждений к выполнению поручений, которые в своем послании к Федеральному собранию озвучил Президент России Владимир Путин.

Как известно, правительство Ингушетии подписало соглашение с Минпросвещения России, в рамках которого республика получит субсидию в размере более 51 млн рублей на организацию бесплатного горячего питания для учащихся младших классов всех школ республики, в новом учебном году бесплатное горячее питание предоставят более 36 тыс. учащимся начальных классов. Составленное для них меню соответствует всем нормам Роспотребнадзора.

Понятно, что организация всего процесса зависит от материально-технической готовности учреждений: если имеются оборудованные пищеблоки — пища будет готовиться на местах, если учебное заведение не располагает необходимыми условиями — горячее питание будут привозить мобильные столовые. Сейчас мы проверяем, как идет этот процесс. Все школьники с 1 по 4 классы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием.

— Очевидно, что на образовательные учреждения ложится дополнительная нагрузка в связи с необходимостью готовить горячую еду для школьников, — добавляет председатель горсовета Назрани Юсуп Богатырев. — Но от этого не должно страдать качество питания. Наши дети должны получать вкусную, здоровую, а главное качественную пищу. В рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Новая школа» мы будем использовать весь наш ресурс для успешной реализации задачи по обеспечению бесплатным горячим питанием всех учащихся начальной школы. Мы намерены контролировать не только вопросы качества пищи, контроль за продуктами, порядок отбора поставщиков питания, но и строгое соблюдение санитарных норм и правил, организацию питания для детей с особенностями развития.

Участники рейда обратили особое внимание на меню. Кроме того, партийцы лично пообщались со школьниками и узнали их мнение по поводу организации питания в учреждении. Ребята рассказали, что довольны вкусом и качеством школьных завтраков и обедов. Организаторы мониторинга встретились и с родителями, для которых очень важно регулярное здоровое питание детей. Родители также высказали положительное мнение об организации питания в школах.