Флора и фауна Ингушетии довольно богаты. Здесь можно встретить редкие, занесенные в Красную книгу виды животных и растений. И сегодня в материале газеты «Ингушетия» мы расскажем о редком виде птиц с сокращающимися численностью и ареалом — аисте черном.

Краткое описание

Аист черный — это крупная птица с размахом крыльев до 2 м и более. Клюв длинный, конический, заостренный, шея и ноги удлиненные. Имеет относительно короткие пальцы ног, длинные и широкие крылья, шею при полете вытягивает. Окраска черная с зеленоватым отливом, а брюшко белое.

Распространение

Ареал вида очень обширен: от западных границ лесной зоны европейской части России до Дальнего Востока. Обитает на Урале, в Средней Сибири, Крыму, на Кавказе, в Закавказье, Средней Азии и вплоть до Монголии и Китая. В республике встречается в предгорных широколиственных лесах, в труднодоступных и мало посещаемых человеком местах. Гнездование аиста черного отмечено на Северном Кавказе.

Места обитания и численность

Имеются сведения о нахождении вида в долине реки Фортанга, где аист черный придерживается глухих высокоствольных лесов вдоль речной поймы. Л. Б. Беме, указывая на обитание вида в ландшафтах Ингушетии, относил его к редким, гнездящимся птицам. Сведений о конкретной численности вида на территории республики нет. По научным данным, численность аиста чёрного повсеместно сокращается.

Особенности биологии и экологии

Перелетная и пролетная, гнездящаяся в Ингушетии птица. Размеры крупные — до 100 см и более. Гнездится отдельными парами в долинах рек при наличии разливов, заболоченностей, участков густых лесов или древесно-кустарниковых зарослей.

Гнезда аист черный строит массивные и грубые, расположенные высоко от земли. В полной кладке от 3 до 5 яиц. Цикл развития длится до 40 дней, выкармливание занимает у родителей 70-75 дней.

Очень осторожная молчаливая птица, вне гнездового периода держится в одиночку. Часто использует парящий полет. Осенний отлет начинается в середине сентября. Зимуют птицы в Африке, Южной Азии.

Питание

Кормятся на болотах, в разливах рек, на мелководьях, иногда на лугах. Питаются земноводными, мышевидными грызунами, рептилиями, мелкой рыбой. Поедают прямокрылых — саранчу, кузнечиков.

Основные лимитирующие факторы

Основная причина сокращения ареала и численности вида — хозяйственное освоение территории обитания. В первую очередь это лесоразработки, рубка леса, ведущая к деградации гнездовых стаций, сокращение кормовых угодий и повышение факторов беспокойства, особенно в гнездовой период.

Значение

Ценный реликтовый вид, являющийся украшением природы.

Меры охраны

Вид внесен в Красную книгу Российской Федерации (2001). Необходимы выявление мест гнездования вида и придание им статуса охраняемых участков, сохранение высокоствольных старых деревьев в местах гнездования, запрет лесоразработок и массового туризма в районах гнездования, пропаганда охраны этого вида.

Источники информации: Точиев, Гизатулин, 1988 б; Сосновский, 1987; Комаров, 1999 в; Гизатулин, 2001; Анисимов, 1989; Беме, 1935; Миноранский, 1996; Прихня, Дзуев, 2000 в. Составители: А. М. Батхиев, Т. Ю. Точиев.