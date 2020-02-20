По информации пресс-службы Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС при Президенте РФ, экспертные группы создаются для экспертного сопровождения лидерских проектов, осуществления экспертизы инициатив в сфере социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Они также направлены на формирование предложений по совершенствованию регуляторной среды и преодолению барьеров, ограничивающих социально-экономическое развитие, подготовки предложений по совершенствованию механизмов реализации инициатив и проектов агентства на территории регионов.

В состав экспертных групп приглашаются представители некоммерческих организаций и общественных объединений, отраслевых и профессиональных объединений, научных и образовательных учреждений, исследовательских центров и институтов развития, эксперты, имеющие практические знания по вопросам образования, социального, городского развития, предпринимательства и технологий.

«В условиях реализации приоритетных национальных и региональных проектов растёт потребность в применении профессионального экспертного мнения по актуальным вопросам социально-экономического развития. Агентство стратегических инициатив, обеспечивая процессы анализа ситуации и подготовки рекомендаций для различных субъектов, своевременно озаботились созданием пула экспертов в регионах страны, способных подготовить материалы для включения в повестку дня. Следует отметить, что реализация приоритетных проектов — это длительная межведомственная работа. Она требует усилий и управленцев, и политологов, и экономистов, и социологов. А самое главное — практиков, уже реализовавших собственные идеи. Не секрет, что во многих регионах в различных отраслях приоритетные проекты не реализуется своевременно и эффективно. Поэтому создание такого экспертного пула — насущная потребность», — прокомментировала директор центра «Высшая школа государственного управления» Северо-Кавказского института РАНХиГС, кандидат политических наук Екатерина Агеева.

Состав экспертных групп формируется из трех источников:

• по представлению руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

• по представлению некоммерческих организаций и общественных объединений, отраслевых профессиональных объединений, научных и образовательных учреждений, исследовательских центров, институтов развития и иных организаций;

• по результатам открытого отбора, организуемого Агентством на платформе Leader-ID.

Экспертные группы появятся во всех регионах страны по четырем направлениям, включающим 16 тематик:

Социальные проекты:

• здравоохранение;

• демография;

• спорт и здоровый образ жизни;

• социальное предпринимательство и социально ориентированные НКО;

• корпоративная социальная ответственность и филантропия;

• волонтерство;

• гуманное отношение к животным;

• развитие лидерства.

Предпринимательство и технологии:

• предпринимательство;

• промышленность;

• цифровая экономика.

Пространственное развитие:

• городское развитие;

• туризм.

Образование и кадры:

• кадровое обеспечение промышленного роста;

• общее и дополнительное образование;

• новые технологии в высшем образовании.

Требования к уровню компетенций экспертов, а также указанный перечень экспертных групп и тематики экспертизы указаны на странице подачи заявки на участие в открытом отборе агентства.