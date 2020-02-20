Создание экспертного пула — насущная потребность
Агентство стратегических инициатив проводит отбор экспертов
Агентство стратегических инициатив (АСИ) проводит открытый отбор экспертов в региональные экспертные группы, которые будут активно участвовать в социальной, предпринимательской и деловой жизни своего региона. Прием заявок открыт до 24 февраля.
По информации пресс-службы Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС при Президенте РФ, экспертные группы создаются для экспертного сопровождения лидерских проектов, осуществления экспертизы инициатив в сфере социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Они также направлены на формирование предложений по совершенствованию регуляторной среды и преодолению барьеров, ограничивающих социально-экономическое развитие, подготовки предложений по совершенствованию механизмов реализации инициатив и проектов агентства на территории регионов.
В состав экспертных групп приглашаются представители некоммерческих организаций и общественных объединений, отраслевых и профессиональных объединений, научных и образовательных учреждений, исследовательских центров и институтов развития, эксперты, имеющие практические знания по вопросам образования, социального, городского развития, предпринимательства и технологий.
«В условиях реализации приоритетных национальных и региональных проектов растёт потребность в применении профессионального экспертного мнения по актуальным вопросам социально-экономического развития. Агентство стратегических инициатив, обеспечивая процессы анализа ситуации и подготовки рекомендаций для различных субъектов, своевременно озаботились созданием пула экспертов в регионах страны, способных подготовить материалы для включения в повестку дня. Следует отметить, что реализация приоритетных проектов — это длительная межведомственная работа. Она требует усилий и управленцев, и политологов, и экономистов, и социологов. А самое главное — практиков, уже реализовавших собственные идеи. Не секрет, что во многих регионах в различных отраслях приоритетные проекты не реализуется своевременно и эффективно. Поэтому создание такого экспертного пула — насущная потребность», — прокомментировала директор центра «Высшая школа государственного управления» Северо-Кавказского института РАНХиГС, кандидат политических наук Екатерина Агеева.
Состав экспертных групп формируется из трех источников:
• по представлению руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;
• по представлению некоммерческих организаций и общественных объединений, отраслевых профессиональных объединений, научных и образовательных учреждений, исследовательских центров, институтов развития и иных организаций;
• по результатам открытого отбора, организуемого Агентством на платформе Leader-ID.
Экспертные группы появятся во всех регионах страны по четырем направлениям, включающим 16 тематик:
Социальные проекты:
• здравоохранение;
• демография;
• спорт и здоровый образ жизни;
• социальное предпринимательство и социально ориентированные НКО;
• корпоративная социальная ответственность и филантропия;
• волонтерство;
• гуманное отношение к животным;
• развитие лидерства.
Предпринимательство и технологии:
• предпринимательство;
• промышленность;
• цифровая экономика.
Пространственное развитие:
• городское развитие;
• туризм.
Образование и кадры:
• кадровое обеспечение промышленного роста;
• общее и дополнительное образование;
• новые технологии в высшем образовании.
Требования к уровню компетенций экспертов, а также указанный перечень экспертных групп и тематики экспертизы указаны на странице подачи заявки на участие в открытом отборе агентства.