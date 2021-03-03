Администрация Сунженского муниципального района напомнила гражданам о необходимости государственной регистрации права собственности и кадастрового учета объектов недвижимости, находящихся в пользовании у физических и юридических лиц.

«Регистрация прав на свои объекты — не только в интересах наполнения бюджета, это в интересах самих жителей, — заявили в администрации района. — Потому что этот документ — доказательство того, что вы являетесь собственником своего участка, дома, коммерческого объекта, что вы зарегистрировали свое право. Иначе в противном случае может оказаться, что вы живете в доме на птичьих правах, и кто-то может предъявить претензии, что дом построен неправильно, незаконно, дело может дойти до сноса самовольной постройки».

Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним — это признание и подтверждение государством возникновения, изменения, перехода и прекращения прав на недвижимое имущество, ограничений прав и обременений имущества.

Государственная регистрация прав проводится на всей территории Российской Федерации по установленной Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» системе записей о правах на каждый объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Кадастровый учет — это внесение в ЕГРН сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого имущества с определенными характеристиками или прекращение его существования.

По словам специалистов администрации района, при владении земельным участком или его использовании, чтобы не стать нарушителями, гражданам и юридическим лицам рекомендуется в обязательном порядке проверять наличие документов, подтверждающих право владения или пользования земельным участком (в том числе ранее выданные). Также необходимо принять меры по их регистрации в установленном порядке и регистрации объектов недвижимости, расположенных на них (т. е. легализовать свое право на использование участка и объекта капитального строительства на основании имеющихся документов).

«Для того, чтобы быть уверенным, что вами не занят чужой участок земли, необходимо удостовериться, что земельный участок используется в границах, сведения о которых имеются в ЕГРН либо правоустанавливающих документах», — подчеркнули в администрации района.

В случае, если границы участка не установлены в соответствии с требованиями законодательства, рекомендуется провести межевание участка и определить границы, в том числе на местности. Для этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру, реестр которых размещен на официальном сайте Росреестра.