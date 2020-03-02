«Встретились как-то...» — именно с этих слов начинаются анекдоты сегодня и продолжаются перечислением различных национальностей, как русский, грузин, украинец, казах, белорус, армянин и так далее. Самое интересное в таких анекдотах заключается в том, что человек, благодаря особенностям культуры и менталитета своего народа, решает ту или иную проблему.

Казалось бы, шутки шутками, однако в этом можно разглядеть, как важна национальная принадлежность, важны обычаи, традиции и культуры народов. В такой разнообразной по национальному составу стране, как Россия, судьбу отдельного человека нельзя оторвать от судьбы его народа.

Так, на прошедшем заседании совета при Президенте по межнациональным отношениями Владимир Путин назвал укрепление гармонии и согласия в многонациональном российском обществе главной задачей, «чтобы люди, независимо от своей этнической, религиозной принадлежности, осознавали себя гражданами единой страны».

Именно это и побудило ингушского активиста Адама Калиматова реализовать очередной проект под названием «Код нации», связанный с национальной политикой.

Почему Адам решился на реализацию такого сложного проекта, который, на первый взгляд, может ввести в ступор и родить много сомнений и толкований в сердцах людей, болеющих за свою национальность и свои корни?

А все просто! Адам родился на Северном Кавказе — в Ингушетии, и, как известно, на Кавказе вопрос принадлежности к той или иной национальности, этносу стоит чуть ли не на главном пьедестале. Герою нашего рассказа не понаслышке известно о важности и почтении традиций, истории народов, проживающих на Кавказе.

«Данная работа направлена на исследование и избавление от предрассудков и стереотипов относительно народов и национальностей нашего государства, и это большой шаг к консолидации и мирному сожительству народов и этносов России», — говорит Адам Калиматов.

В рамках проекта автор собрал представителей различных национальностей и этносов, проживающих на Северном Кавказе для того, чтобы предоставить им возможность узнать свою истинную, научно подтвержденную историю, историю своих предков, своего народа. И получить об этом информацию помогают генетические исследования, в которые входит изучение гаплогруппы и состава ДНК.

На сегодняшний день, высокотехнологичная и единственная компания, которая проводит подобную работу, это «Генотек», чьей поддержкой и планирует воспользоваться активист.

Если поподробнее, то «Генотек» — это медицинская компания, которая оказывает услуги в сфере персональной и медицинской генетики. «Генотек» стал первой в России генетической лабораторией, которая получила международный сертификат соответствия ISO 9001:2015. Независимые эксперты признали их стандарты качества соответствующими требованиям мирового уровня.

По словам Калиматова, данный проект не может не привлечь внимание со стороны СМИ и гражданских сообществ.

В завершение напомним, что Адам Калиматов — посол целей устойчивого развития ООН, общественный активист, эколог, человек, обладающий огромной жизненной энергией и мотивацией.

Он успешно реализовывал проекты в рамках сотрудничества с Росмолодежью и общественными организациями, в прошлом году провел первый международный форум в Ингушетии, открыл школу ресайклинга при Ингушском государственном университете, участвует во всех значимых общественных мероприятиях в СКФО и России.

Команда проекта исходит из того, что все национальности позитивны и дополняют друг друга, и к какой бы нации или этносу вы ни относились, любите друг друга, уважайте, храните здравый смысл и помните, что ЧЕЛОВЕК — это главная нация.