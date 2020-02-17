Цечоев, в частности, напомнил, что в апреле 2019 года специалисты центра технического надзора ПАО «Россети» совместно с «Россети Северный Кавказ» и филиалом «Ингушэнерго» провели детальную оценку технического состояния энергохозяйства республики.

Аудит предусматривал обследование объектов, анализ документации по ремонту и техническому обслуживанию, проверку готовности филиала к аварийно-восстановительным работам, укомплектованность резервными источниками электроснабжения, оснащение бригад необходимым инвентарем, экипировкой и средствами защиты, состояние машин и спецтехники.

«Вывод специалистов такой: большинство объектов электросетевого хозяйства находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Это значит, что значительная часть оборудования эксплуатируется за пределами установленных сроков, а часть — с превышением допустимых значений», — отметил руководитель компании.

Цечоев акцентировал внимание на мероприятиях, проводимых специалистами «Ингушэнерго» в рамках повышения надежности и качества электроснабжения республики. Это ремонтная программа филиала, запланированная на текущий год в объеме 54,4 млн рублей, и программа снижения потерь.

«У нас реализуется масштабный проект по реконструкции распределительных сетей 6-0,4 кВ, предусмотренный инвестиционной программой ПАО «Россети» в рамках плана снижения потерь в сетях филиала «Ингушэнерго». Документ предполагает полную замену аварийных и дефектных опор, оголенного провода на самонесущий изолированный, установку современных интеллектуальных приборов учета. Проект разбит на два этапа. Работа в рамках первого начата в 2019 году в части города Назрани — проблемные участки Центрального, Альтиевского и Гамурзиевского округов, сельских поселений Барсуки и Плиево Назрановского района. Всего 150 улиц и 7 тысяч потребителей. Там уже выполнено 70% запланированных работ. Завершить реконструкцию территорий мы планируем в августе 2020 года», — добавил он.

Сразу после этого энергетики приступят ко второму этапу программы — строительству распределительных сетей в части сельских поселений Сагопши, Троицкое, Экажево и уже в северо-восточной части города Назрани.

Общий объем финансирования мероприятий первого и второго этапа составит 1,2 млрд рублей. Более того, по итогам аудита 2019 года, техническим блоком «Россети Северный Кавказ» и филиала «Ингушэнерго» разработана «Программа модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Республики Ингушетия на 2020-2024 годы» с общим объемом финансирования более 11 млрд рублей. Документ направлен в «Россети» на согласование.

Цечоев особо подчеркнул, что обновление планируется на всем оборудовании. Для этого сейчас проводятся совместные мероприятия Ингушетии и компании «Россети Северный Кавказ» в части консолидации бесхозяйных электросетевых активов региона.

«Дело в том, что филиал «Ингушэнерго» является не единственным собственником электросетевого имущества республики. И что я хочу отметить: у нас любое отключение автоматически связывают с энергокомпанией. Это неверно. Возьмем, к примеру, статистику аварийности за 2019 год. Всего 402 отключения. Из них 137 в сетях «Ингушэнерго», 208 на электросетевом имуществе принадлежащем муниципалитетам, 57 — частным лицам. Консолидируя электросети, мы стремимся преодолеть разрозненность в управлении сетевым комплексом и создать единый центр ответственности за его функционирование и развитие. Сейчас мы не можем заложить обслуживание и ремонт объектов, находящихся не на нашем балансе, в свои программы», — сказал директор филиала.

Муниципалитеты уже проводят инвентаризацию бесхозяйного электросетевого имущества для передачи его в собственность региона, а затем на возмездной основе филиалу «Ингушэнерго», который будет централизованно управлять полученными активами.

Затронули представители масс-медиа и наболевшие для жителей республики вопросы строительства инфраструктуры в районах новостроек и устройства уличного освещения. Главный энергетик региона разъяснил, что Федеральный закон от 6 октября 2013 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» четко говорит: строительство коммунальной инфраструктуры в границах населенных пунктов, как и освещение дворовой территории, улиц, дорог, мостов, промышленной зоны, относится к компетенции муниципальных органов власти. Их обязанность — обеспечить новоселам возможность подключения ко всем необходимым коммуникациям.

«Мы не самоустраняемся. Где получается, с привлечением внебюджетных источников, строим новые сети. К примеру, не так давно электрифицировали район новостроек в сельском поселении Сагопши Малгобекского района. Администрация поселения предоставила материалы для строительства ЛЭП, мы, увидев их заинтересованность и неравнодушие, взяли на себя покупку трансформатора и проведение полного цикла работ — от проекта до пуско-наладки», — рассказал руководитель предприятия.

В заключение встречи директор филиала напомнил, что в полном объеме внесенные платежи — единственный источник средств для проведения плановых ремонтов сетевого оборудования и оплаты услуг поставщикам ресурса. Уклонение потребителей от своих обязательств перед энергокомпанией порождает не только проблемы в электроэнергетической отрасли, но и грозит серьезными последствиями для каждого жителя республики. В настоящее время, согласно Постановлению правительства России от 30 апреля 2018 года «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка», мы закупаем электроэнергию на оптовом рынке по льготной цене.

«Документ детализирует даты и сроки покупки электрической энергии на оптовом рынке по льготным ценам до 1 июля 2027 года. Но только при выполнении ряда критериев, основные из них — соблюдение планового уровня потерь и процент сбора платежей, предусмотренных постановлением. Первый критерий полностью зависит от сетевой организации, и мы его выполняем. Уровень потерь в сетях филиала в 2019 году составил 23,68%, что ниже плановых (24,85 %). Второй — от платежной дисциплины всех групп потребителей: физических и юридических лиц, бюджетных организаций, предприятий ЖКХ, которые в 2019 году произвели оплату на уровне 47%, при необходимых 70%. Хочу подчеркнуть, что в случае невыполнения данного пункта, нам грозит отмена льготных условий и, следовательно, повышение тарифа, примерно на 1 рубль», — отметил Цечоев.