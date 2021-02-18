Абу Кузьгов родился в 1939 году в селе Верхние Ачалуки Малгобекского района Чечено-Ингушской АССР. Отсюда его, пятилетнего ребёнка, вместе с родителями и двумя младшими сёстрами 23 февраля 1944 года депортировали в Среднюю Азию.

В ссылке семья Кузьговых оказалась в селении Татьяновка Киргизской республики, тогда ещё находившейся в составе бывшего Советского Союза. Это были суровые времена. Трудно было всем, от голода и нищеты, от инфекционных болезней полегло много людей. Не выдержали испытаний и родители Абу Юсуповича: в 1945 году умерла его мама, а следом, в 1947 году, дети потеряли и отца. Так и остались они круглыми сиротами — восьмилетний Абу, шестилетняя Лида и четырёхлетняя Марет.

Но сказать, что дети были обделены вниманием, будет, конечно же, неверно. Они росли в любви, внимании и в заботе родного дяди Мажита. Он растил их вместе со своими детьми и старался ни в чём не обделять и не ущемлять. Позже Абу часто вспоминал, что дядя даже баловал их и старался уделять больше внимания, нежели чем родным детям. И всё же они выросли с несбыточной мечтой хоть на миг обнять своих родителей, которые, к сожалению, не запечатлелись в их детской памяти. Оно и понятно.

В семье он был мягким и добрым человеком, детей наставлял на праведный путь нравоучениями, личным примером и своим отношением к жизни, но воспитанием детей в основном занималась его жена Зейнап, дочь Зелимхана Албогачиева, уважаемого и почитаемого человека среди ингушского народа. Абу же сам с раннего утра до позднего вечера пропадал на работе. Был он, как таких называют в народе, настоящим коммунистом, что подразумевало под собой человека с высокой степенью ответственности, неподдельно честного и порядочного, благородного и настоящего труженика. Вот таким он был. Таким его и запомнили друзья и родные.

Годы становления

Рос Абу спокойным и правильным мальчиком. Среди учеников отличался особым тяготением к знаниям. Любил учиться, читать разную литературу, да и от труда никогда не отлынивал. Где ребята постарше, там и он, будь то на поле, во время уборки урожая, или на переработке кизяка, из которого они делали топливо или саманные кирпичи для строительства дома. Его закадычными друзьями были Магомед Сагов, известный ингушский учёный, изобретатель, который сегодня живёт и работает в Норвегии, и Сергей Мажитович Беков, известный советский и российский государственный деятель, генерал-полковник таможенной службы. Все трое они были выходцами из одного селения — Верхние Ачалуки. Они сохранили свою дружбу, закалённую в степях Киргизии, до последнего дня, встречались, созванивались, дружили семьями.

Надо пробивать дорогу в жизнь знаниями...

В 1957 году семья Кузьговых вернулась на родину, в селение Верхнее Ачалуки. Молодого парня, на вид образованного и смекалистого, руководство села назначило заведующим клубом. Но, видимо, работа в культурно-досуговой отрасли ему была не интересна. Он искал для себя настоящую мужскую профессию, поэтому, отработав здесь без малого год, Абу устраивается на работу в нефтепромысловское управление «Сунжанефть». Здесь, работая на буровых разнорабочим, он твёрдо решил, что будет учиться, что надо пробивать себе дорогу в жизнь знаниями, а это значит, что впереди его ждут новые испытания.

Он идёт учиться в школу-интернат, которая была расположена в селении Кантышево, где и получает полный курс общего образования. Теперь перед ним открыты двери высшего учебного заведения. В 1960 году Абу Юсупович поступает учиться в Северо-Кавказский горно-металлургический институт на строительный факультет.

Профессиональный путь строителя

Профессиональный путь строителя, где он отработает без малого полвека, начинается в 1963 году, когда он в качестве дублёра-мастера на время практики начинает работать в тресте «Астраханьспецстрой». Старания, решимость и профессиональные навыки молодого специалиста были отмечены сразу же. Вскоре его переводят на должность мастера СМУ-2 этого же треста.

В 1964 году молодого специалиста направляют на работу в Алтайский край, в Кулундинский район, на должность прораба в Кулундинское СМУ «Алтайэлеваторстрой». В эти годы было начато строительство по всем колхозным хозяйствам зернохранилищ и элеваторов. Сегодня мало кто знает и мало кто помнит, как они строились — советские элеваторы. Нынешнее поколение может только лицезреть эти величественные когда-то и разрушающиеся сегодня от бесхозности или растасканные до основания советские сооружения. А вплоть до 80-х годов их возведение было почти подвигом и стройкой века.

В 1967 году Абу Юсупович — главный инженер СМП-10, через пару лет — главный инженер ПМК-489, и ещё через пару лет его переводят в СП-70, тоже в качестве главного инженера.

В 1974 году он возвращается на родину. Опытного, профессионального строителя тут же берут на работу в строительный трест «Чечингсельстрой» на должность начальника производственного отдела. Через два года его переводят в Чечено-Ингушское управление строительства на должность начальника СМУ-4. За период работы в этой организации под руководством Абу Юнусовича были построены новые корпуса Грозненского нефтяного института, достроено здание драматического театра и построен Дом печати в Грозном.

В 1978 году Абу Кузьгов уезжает в Мордовию, в посёлок Ромоданово, где его назначают начальником ПМК-1336 треста «Центроэлеваторстрой». Здесь он руководит строительством крупных элеваторов и зернохранилищ в Мордовской АССР. А в 1984 году его назначают управляющим этого треста, где он продолжает возводить по колхозным и совхозным хозяйствам важные элеваторы и зернохранилища.

В 1986 году Абу Кузьгов переезжает в Москву. Он женат, как мы уже говорили, на Зейнап Албогачиевой, у него два сына и две дочери. В Москве он работает сначала на должности главного технолога треста «Спецэлеваторстрой РСФСР», потом начальником отдела подсобных производств и капитального строительства.

В 1988 году Абу Кузьгов возглавляет Ивантеевский завод железобетонных конструкций. С 1990 года он в должности заместителя начальника объединения «Монолитстрой». В 1991 году переводится в объединение «Росэлеваторспецстрой» в качестве заместителя начальника производственного отдела.

Наступили лихие времена, так называемая эпоха перестройки и перекройки всей государственной системы. Рухнула следом и великая держава. Но Абу Кузьгов продолжает, несмотря ни на что, своё строительное дело, только уже в другом формате. С 1992 по 2002 годы он работает в Москве генеральным директором ТОО СМП «МЭПС». Потом его деятельность продолжается в частных строительных компаниях, таких как ООО «Ни Кар-Монолит» в должности главного инженера, в ООО «Брэмальянсстрой» (Москва) в качестве генерального директора, в ООО «Элл-Снаб» (Московская область, г. Ивантеевка) тоже в качестве генерального директора.

В 2005 году Абу Кузьгов официально завершает свою трудовую деятельность, но продолжает строительное дело. Он возводит частные торговые центры в Москве и Подмосковье и до конца своих дней остаётся мудрым и профессиональным наставником для молодых специалистов.

В 2014 году Абу Юсупович Кузьгов ушёл из жизни. Он похоронен на родовом кладбище в селении Верхние Ачалуки. Но у него остались достойные потомки, которые чтут традиции, уважают память отца и гордятся своей родиной, хотя и живут за её пределами: старший сын Магомед — в Москве, Тамерлан с Луизой — в Америке, Фатима живёт в Дубае. Все они устроены, у каждого своя семья, свои сферы деятельности.

Воспоминания друга Магомеда Сагова

«Это был человек необыкновенного трудолюбия, — говорит о своём друге детства известный учёный Магомед Сагов, который сегодня живет и работает в Норвегии. Мы с ним связались по телефону. — Нас было три закадычных друга. Это Сергей Беков, я и Абу Кузьгов. Мы все были родом из одного села Верхние Ачалуки и все ровесники. Нас связывала настоящая мужская дружба. Мы и сегодня на связи, но, к сожалению, Або покинул нас в 2014 году.

Скажу вам честно, что с самого раннего детства я не помню Абу практически не занятым. Я не помню его играющим с мальчишками на улице. То он трудился дома по хозяйству, то в колхозе работал со старшими мальчишками, а в остальное время сидел за учебниками. В классе он был в числе лучших учеников. Отличался не только знаниями, но и поведением. Я также не помню ни одного замечания в его адрес со стороны преподавателей, ни одного конфликтного случая с одноклассниками и другими подростками в школе и в селе. Но, тем не менее, это был стержневой человек, с сильным характером. Мы вместе окончили с ним семилетку, потом наши дороги разошлись.

На родине, в селении Верхние Ачалуки, мы вновь с ним встретились в 1958 году. И вот как-то он позвал меня прогуляться по берегу реки Ачалуки, очень мелководной, скорее это было русло, которое наполнялось в дождливую погоду водой. Вот там мне мой друг открылся с совершенно другой стороны, что лишь добавило положительные качества в эту интересную личность. Он был в этот день особенно откровенен, не по возрасту рассудительный, говорил как человек, умудрённый опытом. Всё же он вырос без родителей, и хотя никогда не жаловался на судьбу, это сказалось на его мышлении, на становлении его личности.

Там он мне признался, что хочет продолжить учёбу, получить полный курс общего школьного образования в селении Кантышево, где был в те годы интернат, а потом пойти учиться дальше, в институт. Он говорил очень убедительно и даже решил за меня то, что я с ним продолжу курс школьного образования в этом же интернате, тем самым изменив мои планы и мысли на будущее. Можно сказать, что этот разговор стал в моей жизни переломным, он свернул меня на правильную дорогу.

Потом наши дороги вновь разошлись, но связи мы никогда не теряли. Встречались как-то в Казахстане, где я жил, а он приехал навестить родственников. Сидели у меня дома до утра, вспоминая наше детство и молодость. Потом нас судьба свела в Москве, где я работал в Академии наук, а он руководил Ивантеевским заводом. Там у него дома в гостях мы провели чудесный вечер воспоминаний. Я был очень рад за него. Абу был устроен, жил в достатке, у него была удивительно гостеприимная жена, взрослые самодостаточные дети, старший сын Магомед на то время только окончил авиационный институт, другие ещё учились.

Абу был хорошим человеком. Всего по жизни он добивался сам, был добродушным, мягким и сильным духом. Он чтил наши традиции, был настоящим ингушом и глубоко порядочным человеком.

Дала гешт долда цун».