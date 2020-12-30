Съезд принял Союзный договор и избрал высший орган власти — Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) СССР, работавший между съездами (с 1936 г. — Верховный Совет СССР). Значительную часть своих полномочий республики передали союзным органам. По договору каждая союзная республика (в отличие от автономной) имела право свободного выхода из Союза. Однако, как говорил Ленин, «признание права на развод не исключает агитации в том или ином случае против развода».

СССР — был крупнейшим по территории на земном шаре государством. Он омывался 12 морями трёх океанов и занимал почти 1/6 часть обитаемой суши. В него входило 15 союзных республик: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР и Эстонская ССР; 20 автономных республик; 8 автономных областей; 10 автономных округов; 128 краёв и областей.

На момент своего создания Союз Советских Социалистических Республик унаследовал многонациональную структуру, многоконфессиональную среду и большую часть территории Российской империи (в 1917-1921 годах обрели независимость Финляндия и Польша и провозгласили суверенитет Литва, Латвия, Эстония и Тыва. Некоторые территории бывшей Российской империи были присоединены в военные и послевоенные годы: Западная Украина и Западная Белоруссия, Прибалтика, Бессарабия и Северная Буковина, Тувинская Народная Республика, Закарпатская Украина, а также ряд других территорий.

Как один из победителей во Второй мировой войне, по её итогам и на основании международных договоров Советский Союз закрепил за собой право владеть и управлять огромными территориями в Европе и Азии, доступ к морям и океанам, колоссальным природным и человеческим ресурсам. Страна вышла из кровопролитной войны с довольно развитой для того времени экономикой социалистического типа, основанной на региональной специализации и межрегиональных экономических связях, большая часть которой работала на оборону страны.

В сфере влияния СССР находились страны так называемого социалистического лагеря. В 1949 году был создан Совет экономической взаимопомощи, позднее введена в оборот коллективная валюта «переводный рубль», имевшая хождение в социалистических странах.

Благодаря жёсткому контролю за этнонациональными группами, внедрению в массовое сознание лозунга нерушимой дружбы и братства народов СССР, удалось свести к минимуму количество межнациональных (этнических) конфликтов. В Конституции СССР 1977 года была провозглашена единая, новая историческая общность людей — советский народ.

СССР — это первый искусственный спутник Земли; первый человек в космосе; первые космонавты, вышедшие в открытый космос; первые, кто заставил атом работать в мирных целях; первое место по изобретениям и массовому рационализаторству; лучшая в мире авиация; пятимиллионные Вооружённые Силы с самым современным и мощным по тем временам оружием.

СССР — это бесплатное образование и гарантированное трудоустройство всем выпускникам средних специальных и высших учебных заведений. Это бесплатное здравоохранение. Это первые места на Олимпиадах и чемпионатах мира и Европы. Лучший в мире балет. Лучший в мире театр. Лучшие в мире музыканты и композиторы.

Конечно, СССР — это и массовая депортация народов. Это ГУЛАГ, который унёс более двух миллионов человек. Это масса социальных, политических и национальных проблем. Это...

Но во второй половине 1980-х годов с началом перестройки начался «парад суверенитетов». Союзные республики стремились к государственной и экономической независимости от союзного центра. Процесс этот завершился подписанием 8 декабря Беловежских соглашений и 21 декабря Алма-Атинской декларации, учреждающих конфедеративный союз бывших советских республик — Содружество Независимых Государств, сложением 25 декабря полномочий президента СССР Михаилом Горбачёвым и принятием декларации о прекращении существования СССР Советом Республик Верховного Совета СССР 26 декабря 1991 года.

Итак, 26 декабря 1991 года СССР прекратила своё существование.

Это была моя страна. Мое поколение из так называемого «брежневского застойного периода». Это было самое счастливое время. Хотя не собираюсь это утверждать. Кто как думает. Но так ли мы плохо жили, как нам говорят? Образование бесплатное. В школе оказывали помощь малоимущим, учеников начальных классов кормили бесплатно. Мы играли в футбол, в хоккей с самодельными клюшками, в «казаки-разбойники».

Мы верили в идеалы пионерии и комсомолии. В ссузах и вузах давали стипендии, а по окончании обеспечивали работой. Рабочие и служащие могли получить бесплатную квартиру или дачный участок по выслуге лет. Правда, ждали годами, но получали. Медицина бесплатная. Может не всё нравилось, но лечили нас милейшие врачи, настоящие профессионалы.

В магазинах ширпотреб, но были все одеты. Еды было не вдоволь, но всего достаточно, а главное — натурпродукт, а не заменители. На улицах города бочки с квасом и аппараты с газировкой. Были походы в кинотеатры. А вечером вся страна смотрела один художественный фильм, чтобы на следующий день обсудить его в школе, на остановках, в транспорте, на работе и разобрать дружно на цитаты.

В этой стране люди уважали друг друга, ценили за человеческие качества, уважали учителей, врачей, почитали старость, были преданы дружбе и верили в любовь. Это была наша страна. Наша история.