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Укрепляя дух росгвардейцев

9 сентября — день создания подразделений Росгвардии по работе с личным составом

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Сегодня отмечается годовщина образования в войсках правопорядка подразделений по работе с личным составом.

От имени руководства Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации военнослужащих, сотрудников, работников, выполняющих обязанности в сфере морально-психологического обеспечения, а также ветеранов Росгвардии поздравил первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Виктор Стригунов.

Он отметил, что офицеры воспитательных структур всегда отличались высоким профессионализмом и принципиальностью.

Первый заместитель директора Росгвардии поблагодарил личный состав подразделений по работе с личным составом ведомства за добросовестный и самоотверженный труд и пожелал дальнейших успехов в службе, счастья, удачи и здоровья.

С особой теплотой генерал-полковник Виктор Стригунов обратился к ветеранам воспитательных структур. В поздравительной телеграмме, направленной в войска, отмечается их опыт, энергия, житейская мудрость, профессиональные знания и навыки, которые вносят поистине бесценный вклад в воспитание и обучение военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

В советский период замполиты вместе со своими подчинёнными в боевых порядках проходили все этапы становления войск правопорядка.

За мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны 20 политработников — выходцев из внутренних войск были удостоены звания Героя Советского Союза. 13 офицеров, погибших смертью храбрых на полях сражений, зачислены навечно в списки воинских частей.

В период распада СССР и во время контртеррористических операций на Северном Кавказе офицеры-воспитатели проявляли мужество и отвагу, а когда того требовала обстановка, жертвовали собственной жизнью для выполнения боевой задачи и спасения подчинённых. 5 офицеров удостоены звания Героя Российской Федерации.

Сегодня подразделения по работе с личным составом Росгвардии с честью выполняют свой профессиональный долг, успешно решают широкий спектр задач в сфере морально-психологического обеспечения.

Главной задачей работы воспитательных структур ведомства по-прежнему является поддержание высокого морально-политического и психологического состояния военнослужащих и сотрудников, необходимых для успешного выполнения задач, возложенных на Росгвардию.

Напомним, что политорганы были сформированы в войсках ВЧК в сентябре 1918 года. Праздничная дата установлена приказом Росгвардии в 2017 году.

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