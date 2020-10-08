Как и на заре своего образования, подразделения СОБР Росгвардии сегодня решают наиболее сложные и ответственные задачи. При непосредственном участии сотрудников специальных отрядов быстрого реагирования пресекается противоправная деятельность вооруженных преступных групп, освобождаются заложники, из незаконного оборота изымаются огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые и наркотические вещества. Изо дня в день сотрудники СОБР Росгвардии проявляют отвагу, мужество и самоотверженность при проведении специальных операций ради спасения жизней и благополучия наших соотечественников.

История создания специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Республике Ингушетия непосредственно связана с образованием самого молодого субъекта Федерации и берет свое начало с 1 января 1993 года. Именно тогда приказом МВД России «О дополнительных мерах по усилению борьбы с вооруженными организованными группами» в ингушской милиции был создан специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) УБОП криминальной милиции при МВД республики.

В только что созданный СОБР приходило много желающих, но оставались служить единицы — самые подготовленные, смелые и решительные, большинство из которых имели спортивные квалификации. Офицеры располагались в двух кабинетах старого здания советского КГБ в Назрани, что, конечно, приводило к затруднениям при организации оперативно-служебной деятельности. Однако ингушский СОБР сразу же стал принимать участие во всех специальных операциях, проводимых как в республике, так и за ее пределами.

— Это было самое тяжелое время для ребят, когда они сутками находились на работе, — вспоминает командир отряда полковник полиции Хамзат Угурчиев. — Одна операция сменялась другой, офицеры спецподразделения, ежесекундно рискуя своими жизнями, проводили не только задержания и ликвидацию преступников, но и уникальные спасательные операции по освобождению заложников.

Так, к примеру, в 1995 году ингушский СОБР успешно провел спецоперацию по вывозу из Чечни, где на тот момент шли боевые действия, большой группы пожилых людей, которые около двух недель без пищи находились в подвале дома престарелых. В 1998 году в Ачхой-Мартановском районе ребята освободили заложника, похищенного бандитами с целью выкупа. И подобных операций не счесть.

В том же году отряд понес первую потерю: 27 августа 98-го бандиты подло, в спину, убили лейтенанта Ведзижева Исропила. Но самые тяжелые испытания на отряд выпали в ночь с 21 на 22 июня 2004 года, во время басаевского ночного налета на республику. Отражение полной коварства вылазки стоило жизни двум офицерам, павшим смертью храбрых, — это майор Абубакар Ханиев и лейтенант Алихан Костоев, также были ранены многие сотрудники. Все они были удостоены высоких государственных наград. Чуть позже, в том же году, в ходе служебной командировки в Волгограде при исполнении служебного долга погиб еще один наш сотрудник — старший лейтенант Хасан Арчаков, которому было всего 23 года.

Хамзат Угурчиев может долго рассказывать о своих подчиненных, об их высоких профессиональных качествах. Но непосредственно с подчиненными он скуп на похвалу: менталитет кавказцев, да и специфика самого спецподразделения, где служат, что называется, «сливки» силовых структур, не предполагает наличия излишних сантиментов. Вообще, СОБР недаром называют элитным спецподразделением. С учетом высочайшей подготовки офицеров отряда перед ними всегда ставят самые трудные и опасные задачи, они всегда первыми идут под пули бандитов.

— Наша служба связана с большим риском, ответственностью и требует невероятных сил и энергии, — продолжает Угурчиев. — Ради спокойствия и благополучия людей ребятам порой приходится жертвовать интересами своих близких, днем и ночью спешить на помощь тем, кто в ней нуждается, быть всегда там, где опасней и труднее. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить сослуживцев с праздником, пожелать всем оптимизма, успешного достижения поставленных целей. И, конечно же, мирного неба над головой, благополучия в семьях и крепкого здоровья.

Редакция газеты «Ингушетия» присоединяется к поздравлениям в адрес собровцев и желает им использовать свои навыки лишь в учениях.