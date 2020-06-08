Трудно переоценить роль Александра Сергеевича Пушкина в становлении русского литературного языка. Пушкинское наследие — это великий вклад в русскую, да и не только в русскую, но и в мировую цивилизацию. Наследие грандиозное. Ещё Гоголь писал: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет».

У любого гражданина нашей страны, независимо от идеологических и политических воззрений, есть представление о Пушкине как о «главном» поэте и символе русской литературы. Его портрет с первого дня мы видели едва ли не в каждом школьном классе. Пушкина мы узнаём с полувзгляда, по силуэту, по легкой тени бакенбардов. Такой канон сформировался в течение нескольких десятилетий после смерти Пушкина, а со временем он стал, без преувеличения, всенародным.

В творениях Пушкина с удивительной яркостью и полнотой отражается жизнелюбивая и вольнолюбивая личность, так горячо и страстно отвечающая самому русскому духу. И, несмотря на то, что меняются времена, низвергаются кумиры, Пушкин остается на своем высоком пьедестале. Его заслуженно считают основоположником современного русского литературного языка. Его литературное наследие объединяет людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводится на десятки языков мира. Поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках нашей планеты. Потому нет ничего удивительного в том, что этот день ещё стал и Международным днём русского языка. Лучшей даты, чем день рождения Пушкина, для такого праздника было не найти. «Русский язык это выразительный и звучный язык, глубокий и мощный в своих оборотах и средствах. Ему свойственны величавая плавность, яркость, простота и гармоническая точность», — писал А. С. Пушкин

Интересные факты из жизни поэта

• Интересно, что будущий классик русской литературы помнил себя с возраста четырех лет. Вспоминая это время, Пушкин рассказывал, что находясь на прогулке, он чувствовал колебания земли. Как раз в это время, в 1803 году, в Москве произошло последнее землетрясение.

• Тогда же, в раннем детстве, произошла первая краткая встреча Пушкина с Александром I. Гуляя с няней, маленький Саша чуть не угодил под копыта коня императора. Трагедии удалось избежать — Александр удержал коня.

• Александр Сергеевич Пушкин настолько любил книги, что собрал в домашнюю библиотеку более 3500 экземпляров.

• Он также был полиглотом, знал много иностранных языков, среди которых французский, греческий, латинский, немецкий и некоторые другие.

• Кроме творчества, в жизни Пушкина было еще два больших увлечения — женщины и азартные игры. Обладая особым шармом и обаянием, он притягивал к себе особ женского пола. Первая влюбленность у поэта случилась еще в 16 лет. С тех пор и до конца своей жизни Пушкин питал особые чувства к женщинам.

• Он также был заядлым картежником. Из-за этого поэт часто влезал в долги. Однако именно его любовь к картам и нужда в деньгах подстегивали Пушкина к написанию произведений, гонораром за которые он порою и гасил свои долги.

• Пушкин по своей натуре был человеком саркастичным. Его шутки и издевки над друзьями и современниками нередко приводили к дуэлям.

• Поэт участвовал в двух десятках дуэлей. В большинстве поединков друзьям Александра Сергеевича удавалось примирить дуэлянтов. Первая дуэль произошла, когда Пушкин был еще лицеистом. Последняя, 29-я дуэль оказалась для него роковой.

• В Эфиопии в 2002 году поставили памятник Пушкину — первый на Африканском континенте. Бронзовый бюст на мраморном основании установлен на улице Адис-Абебы, носящей имя Александра Сергеевича. Кстати, раньше на этом месте был памятник Ленину. Ходит байка, что на красивом мраморном постаменте высечены слова: «Нашему поэту». На самом деле это не так, но анекдот всё равно хорош. Там еще в 17 веке жил прадед поэта — Ибрагим Петрович Ганнибал. Его, африканского арапа, подарил Петру I турецкий султан. Африканские корни Пушкина идут по материнской линии.

• Интересен также тот факт, что по отцовской линии Пушкин происходил из разветвлённого, но нетитулованного дворянского рода, который восходил по генеалогической легенде к «мужу честну» — Ратше, являющемуся современником Александра Невского. Пушкин часто писал о своей родословной. он ценил и уважал своих предков, видя в них образец древнего рода, истинной «аристократии», увы не снискавшего благосклонности правителей и «гонимого».

• В 1816 году государственным гимном нашей Родины стал всем известный английский гимн, название которого: «Боже, храни короля». Его перевел Жуковский, но дополнил текст Пушкин. Он был переведен как «Боже, царя храни» в 1833 году.

• В 1818 году после болезни («горячки») ему обрили голову, и он некоторое время носил парик. Будучи в Большом театре, во время, наверное, самой патетической сцены, жалуясь на жару, он снял с себя парик и тут же принялся им обмахиваться, как веером! Этим своим нестандартным поведением он насмешил зрителей, сидевших рядом.

• Согласно последним официальным данным, в России насчитывается более восьмисот человек, которые могут документально доказать свое родство с Авраамом Ганнибалом.

• В 1937 г, к 100-летию со дня смерти Пушкина Царское Село переименовали в город Пушкин.

• Если верить «Британской энциклопедии», изданной в 1961 году, то «Евгений Онегин» является первым русским романом (хотя и в стихах). Еще в ней сказано, что до поэта Пушкина русский язык фактически был не пригоден для какой-либо серьезной художественной литературы. Вот как велик наш поэт в глазах британцев.

В 1837 году 29 января (10 февраля) Пушкин умирает от раны, полученной на дуэли. На тот момент ему было 37 лет. Всей своей короткой жизнью Пушкин доказал свою гениальность. Как художник он достиг высшего совершенства. Как филолог — заложил основы литературоведения. Как мыслитель — обозначил перспективу человеческого знания.