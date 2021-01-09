Любой, кто мало-мальски знаком с Рамазаном скажет вам, что общаться с ним — одно удовольствие. Ещё бы! У такого человека по природе должен быть широкой кругозор. Ведь он не только поэт, но и интеллигент до мозга костей, интеллектуал в высшей степени.

Цуров не только пишет стихи, но и переводит их, живо интересуется историей, лингвистикой, занимается спортом и частенько публикуется в печатных СМИ. Наверное, поэтому с этим человеком всегда и всем бывает интересно говорить, дискутировать, спорить, ведь Рамазан в совершенстве владеет родным ингушским языком (что в наше время большая редкость), и превосходно может общаться на литературном русском. Правда, как рассказывают многие его соратники и друзья, иногда он бывает настолько принципиальным и упёртым, что его собеседникам приходится, не приукрашивая выдавать действительность, какая она есть.

Родился Рамазан Магомедович Цуров 8 января 1966 года в селении Джейрах Назрановского района Ингушетии. Окончив школу, поступил на филологический факультет Чечено-Ингушского государственного университета, но из-за призыва в армию, ему довелось продолжить учебу, будучи военнообязанным.

В 1991 году после защиты диплома в ЧИГУ, Цуров активно вливается в ряды ингушских поэтов и писателей, хотя писать стихи и рассказы Рамазан начал с четырнадцати лет. Первая подборка его стихов была напечатана в альманахе «Утро гор» в 1984 году. Далее стихи молодого поэта публиковались практически во всех периодических изданиях республики.

В 1988 году его стихи были включены в вышедший в городе Грозном коллективный сборник поэтов Чечено-Ингушетии «Чтобы земле жить». Также стихи Рамазана Цурова печатались в газете «Известия» (от 13 февраля 1997 г.) и в «Общей газете» (от 16 февраля 1998 г.).

В 1990 году Цуровым было написано стихотворение «Гимн Ингушетии», ставшее в последующем официальным гимном Республики Ингушетия.

В конце 90-х в частном издательстве «Элма» вышли в свет два отдельных сборника его стихов на русском языке: «Сны о свободе» и «Венок сонетов». Также в эти годы Цуров связывает свою жизнь с театром, и в 1998 году для ингушского государственного драматического театра имени Идриса Базоркина им была переведена на ингушский язык драма Ф. Г. Лорки «Кровавая свадьба».

Сегодня выступления и статьи Цурова можно найти на многих крупных сайтах федерального значения. Они интересны и увлекательны тем, что автор пишет не просто ради любопытства, а от души, остро, трепетно обращаясь к историческим фактам.

«Мне интересна в этом мире только правда, — любит говорить Рамазан, — потому что сам такой — прямой, откровенный, искренний. По правде говоря, сегодня очень редко можно встретить таких людей, говорящих и любящих только правду, и поэтому эти качества, к сожалению, стали иметь среди нас большой дефицит. Но меня уже поздно исправлять и переделывать, поэтому приходится меня терпеть».

Знающие толк в поэзии, высказываются о Цурове, как о человеке эпохи Возрождения. Многие литературные критики, анализируя его стихи и переводы, приходят к мнению, что природная одаренность наделила его силой и возможностью столь глубоко и отчаянно проникать в красоты земного бытия, и со свойственной ему прямотой передавать эти ощущения на бумаге.

Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия Рамазан Цуров известен нам не только как талантливый поэт, но и как писатель. В 2012 году в Национальной библиотеке имени Джемалдина Яндиева в рамках 20-летия образования Республики Ингушетия прошла презентация книги Р. Цурова «Базоркины: время и судьбы», посвященная достойным сынам ингушского народа, известным историческим личностям, представителям рода Базоркиных: Бейсару, Мочкхо, Бунхо и их потомкам, которые достойно продолжили свой род. Это издание, без всякого сомнения, имеющее огромное значение для истории нашего народа, является объемным фундаментальным трудом, посвященным славной ингушской фамилии Базоркиных, являющейся ветвью одного из самых известных ингушских тейпов Аьгий (Эги).

Как констатирует время, великие люди Ингушетии всегда находились в тени. И среди них был знатный предок Базоркиных — Бейсар Мочкха (Мочкхо — сын Бейсара), который являл собой яркий пример для подражания, и о нем всегда старики говорили с уважением. Из истории мы знаем, что Мочкхо Базоркин сделал очень многое, чтобы спасти ингушский народ в период Кавказской войны. Несмотря на то, что многие люди, узнав о том, что Мочкхо был православным, разочаровываются в нём, тем не менее, по мнению многих исследователей, именно Мочкхо способствовал мирному распространению Ислама в Ингушетии и содействовал знаменитому Устазу Кунта-Хаджи Кишиеву в его миссионерской деятельности. Именно поэтому, говорят, Мочкхо был похоронен как мусульманин.

«Впервые я познакомился с великим мэтром ингушской литературы Идрисом Базоркиным когда мне было 14 лет от роду, — рассказывает автор книги. — Как и на многих моих соратников, Идрис Муртузович оказал большое влияние, благодаря которому целая каста ингушских писателей могут называть его своим учителем».

Цуров отметил, что фамилия Базоркиных была интересна ему и тем, что эти люди внесли огромный вклад в становление и развитие Ингушетии, а также сыграли важную роль не только в судьбе родного края, но и всей России.

И как бы доказывая этот факт, Рамазан привел историческую справку о том, что двое из четырёх ингушей — обладателей золотого Георгиевского оружия были из этой знатной фамилии: Крым-Султан и Николай (Мурат) Базоркины.

Рамазан Цуров вкратце рассказал об истории написания книги. На такой смелый шаг его вдохновило имя Мочкхо Базоркина, воспринимаемое ингушами как нарицательный образ народного героя, а также близкое знакомство и дружба с представителями этого рода. Как отметил автор книги, в процессе работы им были обнаружены уникальные материалы, в том числе редкие старинные фотографии, имеющие историческое значение, и различные статьи.

В книге можно найти очень много спорных моментов, которые до сей поры оставались неисследованными. Но эта книга помогает ответить на многие вопросы. Здесь отмечается важная роль потомков горских селений в становлении ингушской нации и колонизации плоскости. Поэтому издание такой книги — это важный шаг в деле духовно-нравственного воспитания молодежи.

Известный ингушский исследователь Берснако Газиков, выступая на презентации, отметил, что в поисках материалов для этой книги он нашел для себя много нового в истории народа. Как он заметил, Базоркины были фактически первыми во всем. Достаточно назвать такие имена, как Банухо Базоркин, Асланбек Базоркин, Мурат Базоркин, Мочхо Базоркин, Идрис Базоркин и всё становится ясно. Все эти люди внесли немалую лепту в развитие нашей республики.

По словам Рамазана Магомедовича, его всегда интересовала древняя история ингушей, но особенно он восхищался старинными башнями, которыми могут гордиться почти все тейповые фамилии нашего народа. Цуровы также являются одними из тех, кто имел свои именные башенные комплексы.

К примеру, боевая башня Цуровых, стоящая на обрывистом берегу Армхи, является настоящим украшением горного села. На ее веку было всякое: и хорошее, и плохое. Но она выстояла, и есть надежда на то, что будет стоять века.

По словам археологов, башенный комплекс Цуровых был воздвигнут с учетом всех географических нюансов, что позволило замковому строению сохранить и донести до наших дней основные масштабы, по которым видно, что замок был мощным.

Грузинский ученый и путешественник Вахушти Багратиони писал об этих башнях, в частности о боевой башне Цуровых, еще в XVIII веке. Также упоминания о башнях, принадлежащих роду встречаются во многих других исторических справках и документах.

До трагических событий осени 1992 года Цуровы компактно проживали в Пригородном районе. Сегодня представители этой известной ингушской фамилии проживают по всей республике.

«О корнях, истоках нашего рода сохранилось немало преданий и легенд, — рассказывает Рамазан. — В открытых источниках имеется много упоминаний о происхождении Цуровых. К примеру, некоторые историки считают, что Цуровы и Хаматхановы произошли от далекого предка Джерахмата. По другому преданию, два брата, Чур и Хаматхан, жили в том месте, где сейчас стоит село Джейрах. А согласно народным преданиям, фамилия Цуровых происходит от Чура, который основал селение Эзми в горной Ингушетии».

Мы уже отметили вскользь, что Рамазан в свободное от работы время занимается спортом. Точнее, увлекается стрельбой из лука. Полюбил он этот вид спорта ещё в раннем детстве, но из-за отсутствия возможностей заниматься, как следует, ему пришлось отказаться от этого желания. Только будучи взрослым и самостоятельным он приобрел все необходимое приспособление для стрельбы из лука и стал выходить на спортивные стрельбища под названием «Кавказские игры», на которых три года подряд становился призером.

Говорят, талантливый человек талантлив во всём. Вот и наш герой — не исключение. Запомните, если вам понадобится грамотный экскурсовод, который знает горную Ингушетию как свои пять пальцев, то вам непременно к Рамазану Цурову. А ещё он вам расскажет много интересных и увлекательнейших историй, которые несут в себе мудрое начало и славный конец.

Вот такой он, наш сегодняшний юбиляр Рамазан Цуров, который по-настоящему любит эту жизнь и наслаждается каждым прожитым днём. Мы от души поздравляем Рамазана с днем рождения и желаем ему новых творческих успехов и большого личного счастья.