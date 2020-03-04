Услуги в шаговой доступности
43-тысячный Карабулак обзаведется третьим отделением почтовой связи
В Карабулаке в этом году планируется строительство нового отделения почтовой связи. Такой необходимый для жителей первого микрорайона города объект расположится на улице Шоссейной, это через дорогу напротив центрального входа на завод по производству сборно-монолитного бетона. Участок площадью 400 квадратных метров уже отведён, на данном этапе идут подготовительные работы.
Представитель подрядной организации посетил накануне главу Карабулака Магомед-Башира Осканова по вопросу получения технических условий для присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения.
Руководитель муниципального образования, отметив стратегическую важность объекта для горожан, дал поручения подчинённым оказать максимальное содействие в реализации проекта, в решении возникающих вопросов, чтобы почтовое отделение в районе ЖБИ появилось в возможно короткие сроки. Градоначальник считает, что запуск в эксплуатацию современного здания почты позволит улучшить качество и оперативность оказания услуг, сэкономит время для жителей первого микрорайона, которым не придётся ехать на другой конец города.
Третье по счёту для 43-тысячного Карабулака отделение почтовой связи будет находиться в шаговой доступности для жителей первого микрорайона. На данный момент ближайшая от места их проживания почта находится в четырех километрах на улице Осканова, в ней обслуживаются порядка 25 тысяч горожан.
Как сообщалось, УФПС по Ингушетии — филиал ФГУП «Почта России» — включает в себя 54 отделения почтовой связи по всей республике, в которых трудятся 534 человека.
Ежегодно ингушские почтовики доставляют более 2,6 тыс. писем и порядка 12 тыс. посылок. Почта России по республике обслуживает свыше 4,1 тыс. подписчиков, которым доставляется более 756 тыс. экземпляров печатных изданий в год.
По данным пресс-службы Главы республики, до конца 2020 года в регионе будут построены и реконструированы 13 зданий почтовых отделений. Это стало возможным благодаря реализации на территории Ингушетии программы по модернизации розничной сети отделений почтовой связи, цель которой сделать отделения почтовой связи современными, эффективными и более привлекательными для клиентов.
Наличие развитой системы почтовой связи является жизненно важным фактором для населения. От состояния дел в этой отрасли во многом зависит качество жизни людей. Поэтому развитию почтовой связи власти всегда уделяют должное внимание. За последние годы во многих населенных пунктах построены новые и отремонтированы практически все существующие почтовые отделения. Осталась лишь незначительная часть, более 10, где работы завершатся к концу 2020 года.