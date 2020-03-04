Представитель подрядной организации посетил накануне главу Карабулака Магомед-Башира Осканова по вопросу получения технических условий для присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения.

Руководитель муниципального образования, отметив стратегическую важность объекта для горожан, дал поручения подчинённым оказать максимальное содействие в реализации проекта, в решении возникающих вопросов, чтобы почтовое отделение в районе ЖБИ появилось в возможно короткие сроки. Градоначальник считает, что запуск в эксплуатацию современного здания почты позволит улучшить качество и оперативность оказания услуг, сэкономит время для жителей первого микрорайона, которым не придётся ехать на другой конец города.

Третье по счёту для 43-тысячного Карабулака отделение почтовой связи будет находиться в шаговой доступности для жителей первого микрорайона. На данный момент ближайшая от места их проживания почта находится в четырех километрах на улице Осканова, в ней обслуживаются порядка 25 тысяч горожан.

Как сообщалось, УФПС по Ингушетии — филиал ФГУП «Почта России» — включает в себя 54 отделения почтовой связи по всей республике, в которых трудятся 534 человека.

Ежегодно ингушские почтовики доставляют более 2,6 тыс. писем и порядка 12 тыс. посылок. Почта России по республике обслуживает свыше 4,1 тыс. подписчиков, которым доставляется более 756 тыс. экземпляров печатных изданий в год.

По данным пресс-службы Главы республики, до конца 2020 года в регионе будут построены и реконструированы 13 зданий почтовых отделений. Это стало возможным благодаря реализации на территории Ингушетии программы по модернизации розничной сети отделений почтовой связи, цель которой сделать отделения почтовой связи современными, эффективными и более привлекательными для клиентов.

Наличие развитой системы почтовой связи является жизненно важным фактором для населения. От состояния дел в этой отрасли во многом зависит качество жизни людей. Поэтому развитию почтовой связи власти всегда уделяют должное внимание. За последние годы во многих населенных пунктах построены новые и отремонтированы практически все существующие почтовые отделения. Осталась лишь незначительная часть, более 10, где работы завершатся к концу 2020 года.