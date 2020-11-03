Есть люди, которые могут задать вопрос: «4 ноября какой праздник?» Многие думают, что 4 ноября — День согласия и примирения, другие считают, что это День народного единства России. Какой же праздник мы отмечаем 4 ноября?

Если обратиться к истории праздника 4 ноября, то она начинается с 1612 года, когда всем известные Минин и Пожарский возглавили народное ополчение и освободили Россию от интервентов. Данное событие произошло 22 октября по старому стилю, то есть 4 ноября по новому.

Итак, праздник берет начало из событий XVII века, когда Москву завоевали польские интервенты. Попытка собрать народное ополчение не удалась — помешала междоусобица. Каждый князь тянул одеяло на себя. В сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде земский староста Кузьма Минин обратился к людям с призывом собрать средства и помочь освободить страну. На пост главного воеводы был приглашен новгородский князь Дмитрий Пожарский. Собрались люди из разных сословий и народностей. С чудотворной иконой Казанской Божией Матери ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. На престол вошли первые Романовы, а икона стала предметом особого почитания.

Князь Пожарский настолько верил, что икона Казанской Божией Матери помогла победить интервентов, что на собственные средства построил на краю Красной площади Казанский собор. Поэтому считается, что День народного единства — это воскрешённый государственный праздник. Он был учреждён в 1649 году указом царя Алексея Михайловича как церковный праздник Казанской иконы Божией Матери. Но с приходом к власти большевиков его упразднили, традиция отмечать освобождение Москвы прервалась.

Праздник Дня народного единства был вновь учрежден правительством России в 2004 году, впервые отметили его 4 ноября 2005 года. В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: «4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».

День народного единства символизирует не саму победу над поляками, а сплочение народа, благодаря которому и удалось прогнать их из столицы.