Решение социальных, экономических и технических задач развития экономики во многом зависит от положительных преобразований в строительной отрасли. За отчетный период завершены и введены в эксплуатацию 35 социально значимых объектов. Об этом было сказано на заседании коллегии республиканского Минстроя, где подводились итоги работы ведомства за 2020 год.

«Это значит, что потенциал развития строительной отрасли и выхода его на более качественный уровень в республике есть», — сказал, открывая работу коллегии, министр строительства Микаил Балахоев.

Далее он отметил, что в минувшем году Минстроем Ингушетии велось строительство 47 объектов, из них ‒ 38 в рамках четырех национальных проектов на общую сумму свыше 7,2 млрд руб.

Ввод в эксплуатацию новых зданий позволил значительно снизить дефицит объектов соцкультбыта, создать порядка 2280 новых рабочих мест, снизить количество школ с трехсменным режимом работы, улучшить доступность дошкольных и медицинских учреждений.

Балахоев сообщил, что с рядом федеральных министерств и ведомств подписаны соглашения на текущий год о предоставлении субсидий республике из федерального бюджета на софинансирование объектов капстроительства, относящихся к госсобственности субъекта.

За отчетный период ведомством размещен в установленные сроки в Единой информационной системе план-график закупок на 2020-2022 годы, в соответствии с которым подготовлено и направлено в Минфин Ингушетии 46 заявок на определение подрядчиков, поставщиков, исполнителей. Кроме того, проведена работа по подготовке 268 соглашений на внесение изменений в госконтракты на строительство и осуществление строительного контроля и по размещению 340 контрактов и соглашений в Единой информационной системе в реестре заключенных контрактов.

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 г. расселено 56 человек из девяти аварийных квартир общей жилой площадью 425,15 кв. м (путем выплаты выкупной цены жителям дома по адресу: г. Назрань, ул. Московская, 13). Всего в 2020 году освоены финансовые средства в размере 12,9 млрд руб. Показатели программы переселения для республики достигнуты в полном объеме.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на территории девяти муниципальных образований республики завершены работы по благоустройству 43-х общественных территорий на общую сумму 139,360 млн рублей.

Говоря о претензионной работе министерства за отчетный период, Балахоев отметил, что общая сумма исковых требований, удовлетворенных в пользу ведомства, составила 252 898, 239 тыс. рублей.

«Иски, направленные Минстроем, касались взыскания неустоек за ненадлежащее исполнение контрактов, устранения недостатков, допущенных в ходе строительства, выплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств, по фактам хищения», — отметил он.

Особое внимание руководитель ведомства уделил вопросу деятельность ГУП «Геопроект». Данное предприятие образовано путем объединения двух ГУПов «Ингушгражданпроект» и «Научно-производственное объединение «Недра». Это позволило улучшить качество разрабатываемой проектно-сметной документации для объектов госзаказа, а также проводить единую политику в данной сфере.

В 2020 году «Геопроект» разработал 26 проектов (детсады, школы, объекты водоснабжения и социального обслуживания) с включением части из них в реестр Минстроя России с целью дальнейшего использования при строительстве.

Подводя итоги работы за 2020 год, было отмечено, что по сравнению с прошлым периодом достигнуты определенные положительные результаты. При этом нарастающими темпами идет работа и в первом полугодии текущего года.