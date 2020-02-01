«Если на 1 января 2019 года число детей-сирот, которые имели право на приобретение жилья, составляло 905 человек, то на сегодняшний день их 990 человек. Это очень большая цифра для республики. Решить вопрос крайне сложно, поскольку жилье приобретается из средств федерального бюджета, сумма в среднем составляет 30 млн руб. в год и позволяет обеспечить жильем до 35 человек. Необходимо отметить, что в республике отсутствует фонд строительства жилья для детей-сирот», — отметила замминистра.

По ее словам, подрядные организации, у которых приобретаются квартиры, с пониманием относятся к данной проблеме и предоставляют жилье большей площади.

Угурчиева также представила проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Ингушетия в сфере опеки и попечительства» для принятия в первом чтении.

«Данный проект закона разработан в соответствии с постановлением правительства РФ от 4 апреля 2019 года № 397, касающимся формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигших возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, а также исключения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из указанного списка в субъекте РФ по прежнему месту жительства и включения их в список в субъекте России по новому месту жительства. Законопроект разработан в целях приведения нормативных правовых актов Ингушетии в соответствие с законодательством РФ», — пояснила Угурчиева.

В ходе заседания весенней сессии, вице-спикер Асхаб Сукиев напомнил о весьма значимом событии для каждого гражданина нашей страны — послании Президента России Федеральному собранию. В нем обозначены основные направления развития страны и поставлены конкретные задачи на текущий и последующие годы.

«Отмеченные в послании проблемы актуальны также и для нашей республики, и мы знаем, что их решения ждут от нас наши избиратели. Повышение уровня жизни, снижение бедности, улучшение жилищных условий, снижение безработицы — вот те основные вопросы, для решения которых мы должны предпринять соответствующие меры», — сказал вице-спикер.

По его словам, 2020 год ознаменован юбилейными историческими датами — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 250-летие добровольного вхождения Ингушетии в состав России. ОН выразил надежду на то, что все депутаты примут активное участие в подготовке и проведении данных знаменательных мероприятий.

«Важным аспектом в ежедневной работе является конструктивное сотрудничество с Главой и правительством республики. Особое внимание необходимо уделять выработке совместных решений по вопросам, связанным с социальной сферой, образованием, культурой и здравоохранением, то есть с теми направлениями, которые напрямую касаются повседневной жизни наших избирателей. Выражаю уверенность в том, что наша работа в период весенней сессии будет такой же продуктивной, как и в период осенней сессии, и будет способствовать процветанию нашей республики», — заключил Сукиев.

Далее депутаты приняли повестку дня, в которой предусмотрели рассмотрение ряда законопроектов и законодательных инициатив Президента, правительства и Федерального собрания России.

Процедуру принятия в первом чтении прошел законопроект «О внесении изменений в часть 2 статьи 3 закона региона «О формировании органов местного самоуправления в Республике Ингушетия», представленный комитетом по государственному строительству и законодательству.

Исполняющая обязанности председателя Комитета архитектуры и градостроительства Лида Плиева выступила с докладом по проекту регионального закона «О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия «О градостроительной деятельности в Республике Ингушетия».

Плиева пояснила, что законопроект разработан Минстроем во исполнение предписания Минэкономразвития России об устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с частью 1 статьи 16 Градостроительного кодекса РФ.

Депутаты приняли данный законопроект в первом чтении.

Далее парламентарии приняли в окончательном чтении законопроекты «О внесении изменений в закон Республики Ингушетия «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов» и «О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия «О культуре», представленные комитетом по образованию, культуре и связям с религиозными организациями.

В «разном» главный специалист отдела кадров аппарата Народного собрания проинформировала депутатов по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2020 году (за отчетный 2019 год).