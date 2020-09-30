Спецназ — это элита Росгвардии. Он предназначены для задержания и обезвреживания участников организованных групп и банд, силовой поддержки оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, а также проведения других специальных операций.

Основной особенностью подразделений специального назначения является их отличная подготовка, внезапность, инициативность, быстрота и согласованность действий. Каждый сотрудник является профессионалом своего дела, способен мгновенно принять единственно правильное решение в любой экстремальной ситуации. В отрядах войскового спецназа, ОМОН и СОБР, центрах специального назначения, разведывательных воинских частях проходят службу наиболее подготовленные военнослужащие и сотрудники, которые участвуют в борьбе с терроризмом, охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, задержании опасных преступников, выполнении других задач, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации.

Ежегодно силы специального назначения Росгвардии участвуют в проведении совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти специальных операций, число которых превышает 100 тысяч. На вооружении сил специального назначения находятся современные и высокотехнологичные образцы вооружения, военной и специальной техники, позволяющие выполнять возложенные задачи в любых условиях. Постоянно проводится апробация перспективных видов вооружения и техники, средств защиты и обмундирования.

Команды от сил специального назначения успешно представляют войска национальной гвардии Российской Федерации на международных и российских соревнованиях и турнирах.

С момента создания сил специального назначения Росгвардии за подвиги и отличия в контртеррористических операциях и проявленные при этом личным составом мужество и самоотверженность 604-й Краснознамённый центр специального назначения Указом Президента Российской Федерации от 13 сентября 2017 года № 421 награжден орденом Кутузова, более 1000 военнослужащих и сотрудников сил специального назначения удостоены государственных наград Российской Федерации.

Первые попытки создать прообраз спецназа в России начались в разгар Гражданской войны. Тогда в рядах «красных» появилось разведуправление, которое добывало стратегические сведения о позициях оппонентов. Набирали туда самых бравых и идейных революционеров. Но, конечно, ни о каком особом оружии и обмундировании речи тогда не шло. В первые годы установившейся советской власти появилась еще одна предтеча сил спецназа. Они носили аббревиатуру ЧОН — части особого назначения. Но боролись не с международным терроризмом и освобождением заложников не занимались. В стране тогда был единственный главный враг — контрреволюционер. Против таких элементов и действовали ЧОН. Но долго они не просуществовали, их уничтожили многочисленные реформы армии.

Позже в составах пограничных войск стали тренировать новые диверсионные группы. Их собирали из инженеров-саперов, чтобы в случае войны проводить внезапные атаки на агрессоров. Очевидно, командование понимало, что в войсках не хватает какого-то особого формирования, которое смогло бы выполнить сверхтяжелые задачи малым отрядом. Но строители молодого социалистического государства видели иные цели и врагов, а потому и в этот раз эксперимент с пограничниками-диверсантами далеко не пошел.

Всю необходимость спецназа ощутили во время Великой Отечественной. Отряды приходилось собирать уже в разгар войны. Тогда в полной мере возникли служебные задачи, которые мог решить только отряд спецназа. Во-первых, это диверсии, захват «языков» и разведка. Во-вторых, ведение боя в особо сложных условиях. Так в рядах советской армии появились штурмовые отряды, которые показали себя во время городских боев в Сталинграде. Но кончилась война, а с ней про них и позабыли. Спецназ, в нашем понимании этого термина, возник в начале 1950-х. Относился он к Главному разведывательному управлению. Отряды формировали, чтобы в случае эскалации ядерной угрозы, бойцы могли разведать и предотвратить ее. Людей с реальным опытом боевых действий тогда было много. Поэтому кадры подобрали быстро, но брали только самых-самых.

Упоминая об истории Дня спецназа в России, нужно отметить, что именно День подразделений специального назначения, который в 2020 году будут отмечать 24 октября, лег в основу праздника. В этот день был подписан указ о создании глубинной разведки. Однако приказ об учреждении праздничной даты был издан только в 2006 году.

Говоря о корнях Дня спецназа (дата образования сил специального назначения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации установлена приказом Росгвардии от 8 ноября 2017 года), следует перенестись в 1977 год, когда 29 августа была создана учебная рота спецназначения. Ее готовили к нештатным ситуациями, которые могли возникнуть на приближающейся Олимпиаде. Позже по ее образу и подобию стали готовить и другие отряды спецназа в составе МВД. Они принимали участие в чеченских кампаниях, освобождениях заложников и многих других операциях.