Именно в честь сохранения памяти о тех страшных годах и был учрежден День памяти жертв политических репрессий, который отмечается в России 30 октября.

Памятной датой послужили события, произошедшие 30 октября 1974 года, когда политзаключенные мордовских и пермских лагерей в знак протеста против проводимых репрессий и унизительного бесчеловечного обращения в тюрьмах и лагерях, совместно с заключенными Владимирской тюрьмы объявили двухдневную голодовку. Впоследствии такие же голодовки проходили ежегодно, а начиная с 1987 года стали проводить в городах и демонстрации.

Официально День памяти жертв политических репрессий впервые был отмечен в 1991 году в соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР.

Трагедия первой половины XX века коснулась судеб очень и очень многих граждан Страны Советов, попавших в жернова массовых арестов, выселений, расстрелов. Временем Большого террора называют 1937-1938 годы, на которые пришелся пик репрессий.

В 2020 году исполнилось 83 года с начала тех трагических событий, когда приступили к реализации приказа 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». Так началась операция по борьбе с «врагами народа».

Массовая кадровая чистка коснулась как партийных руководителей, так и хозяйственной, политической и творческой элиты. А судебный процесс в июне 1937 года над Тухачевским, Якиром и другими военачальниками стал сигналом для массовых репрессий среди военных. Из рядов армии было «вычищено» 45 процентов командного состава как политически неблагонадежных. Поэтому неудивительно, что советская армия подошла к Великой Отечественной войне практически обезглавленной. Историки утверждают, что если бы до начала ВОВ не было уничтожено такое огромное количество военачальников, ученых, может быть, фашисты не пошли бы так далеко и не стояли бы на подступах Москвы и Ленинграда.

В предвоенное время жертвами массового террора становились не только военачальники, партийное руководство и так называемые «кулаки». В бесконечном потоке репрессированных оказывались простые люди, собиравшие от голода колоски на полях или оставшуюся после уборки колхозную картошку. В лагеря попадали и за невыполнение нормы трудодней, нарушение трудовой дисциплины. Чтобы оказаться врагом народа, иногда достаточно было одного доноса.

С особой жестокостью расправлялись и со священнослужителями, репрессировав более двухсот тысяч человек. Также подверглись преследованиям представители абсолютно всех религиозных конфессий, интеллигенция и даже мало-мальски грамотные люди. Невозможно представить себе размах террора, от которого пострадали все народы страны. «Волгой народного горя» называл Александр Солженицын бесконечный «поток» репрессированных в то время.

Трагедия всеобщего масштаба ломала судьбы не только самих репрессированных, гонениям и притеснениям подвергались и ни в чем неповинные члены их семей. Дочь или сын «врага народа» становилось несмываемым клеймом для детей репрессированных.

Однако массовые репрессии и терроры проводились и до 1937 года. На протяжении двадцати предвоенных лет уничтожались целые слои и сословия советского народа. В 20-е годы прошлого столетия жесточайшие меры предпринимались против всего крестьянского населения. Было практически ликвидировано казачество. В итоге, за годы коллективизации было раскулачено более миллиона крестьянских хозяйств, около пяти миллионов человек были высланы из родных мест на поселения.

Точное количество людей, подвергшихся массовым репрессиям по политическим мотивам за годы советской власти, до сих пор не установлено. В конце 1980-х — начале 1990-х годов, когда с темы сталинских репрессий был снят гриф секретности, стала известна правда о миллионах убитых и замученных в период правления в СССР Иосифа Сталина узников. Только по сохранившимся документам в период с 1921 по 1953 год было репрессировано более 4 миллионов человек, почти половина из которых была расстреляна.

В этот страшный период, когда «врагом народа» был сам народ, происходило не только индивидуальное истребление людей, но и массовое выселение целых народов. Напомним, 23 февраля 1944 года ингушский и чеченский народы, как и ряд других российских народов, были поголовно высланы в Казахстан и Киргизию. Среди депортированных были даже те, кто в составе Красной армии мужественно воевал на фронтах Великой Отечественной войны.

Жертвами депортации в 40-х годах стали не только чеченцы и ингуши, но и карачаевцы, балкарцы, крымские татары, курды, корейцы, буряты и другие народы. Также массово выселялись лица немецкой национальности из Поволжья, Москвы, Московской области и других регионов. Таким образом, 14 коренных народов были высланы целиком и 48 — частично.

Процесс реабилитации жертв политических репрессий начался с доклада первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях» на XX съезде КПСС, который состоялся в Кремлёвском дворце съездов 25 февраля 1956 года. После этого значимого события начались реабилитации людей и целых народов, но во второй половине 60-х годов процесс реабилитации фактически прекратился и был возобновлен только к 90-му году, когда был подписан Указ Президента СССР «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов».

18 октября 1991 года был принят Закон РФ «О реабилитации жертв политических репрессий», который предусматривает восстановление в гражданских правах жертв репрессий, устранение иных последствий произвола со стороны государства, обеспечение компенсации материального и морального ущерба. В тот же день было принято Постановление Верховного Совета РСФСР «Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий», после которого 30 октября стало официально признанным днём памяти.

Таким образом, государство признало вину перед гражданами своей страны за преступления большевистского партийно-советского режима.

Обращаясь к гражданам России в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий, Владимир Путин призвал не оправдывать сталинские репрессии, жертвами которых пали миллионы человек. Глава Российского государства подчеркнул, что память о национальных трагедиях так же священна, как память о победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Он назвал День памяти жертв политических репрессий свидетельством торжества справедливости и признания того, что государство нашло в себе мужество осудить тоталитаризм.

«День памяти жертв политических репрессий — особенный день. Это печальная дата в нашей истории. В то же время это сложная и противоречивая дата — день раскаяния государства перед своим народом, и, проводя мероприятия по данной теме, необходимо максимально объективно и честно преподносить любую информацию, касающуюся этой темы. К сожалению, до сих пор можно слышать, что эти многочисленные жертвы были оправданы некими высшими государственными целями. Я убеждён, что никакое развитие страны, никакие её успехи, амбиции не могут достигаться ценой человеческого горя и потерь. Ничто не может ставиться выше ценности человеческой жизни. И репрессиям не может быть никакого оправдания», — отметил Президент России.

Действительно, мы очень часто сталкиваемся с таким фактом, когда российские историки и политологи уделяют много внимания борьбе с фальсификацией нашей истории. И почему-то зачастую считают, что речь идёт только о недопустимости пересмотра результатов Великой Отечественной войны. Но надо понять, что не менее важно не допустить под видом восстановления исторической справедливости оправдания тех, кто реально уничтожал свой народ. Из прошлого мы должны уметь извлекать горькие уроки и сделать всё возможное, чтобы подобная трагедия больше повторилась. На законодательном уровне необходимо запретить любые попытки реабилитировать сталинизм. Поэтому нашей стране нужны новые музейно-мемориальные центры, которые будут из поколения в поколение передавать память о пережитых трагедиях. Думается также, что есть необходимость издания новых томов Книги Памяти, ссылаясь на работу и анализ поисковиков, которые занимаются местами массовых захоронений, и наличие уголовных дел на репрессированных граждан Советского Союза, хранящихся в Государственном архиве РФ.

30 октября — является одной из скорбных и печальных дат и в истории ингушского народа, посвященных трагическим событиям осени 1992 года, которая была установлена в 2010 году. Как мы знаем, с 30 октября по 3 ноября 1992 года во время так называемого осетино-ингушского конфликта из Пригородного района и города Владикавказа было изгнано около 60 тысяч ингушей. Их дома были разрушены, а имущество разграблено. Эта трагедия, произошедшая между гражданами ингушской и осетинской национальности, привела к гибели ни в чем неповинных людей.

Предметом территориальных споров Ингушетии и Северной Осетии явился Пригородный район, где до конфликта совместно проживали осетины и ингуши. До 1944 года этот район входил в состав Ингушетии, однако после тотальной депортации ингушей он был включен в состав Северной Осетии, и даже после реабилитации ингушского народа и возвращения его на свою историческую родину территория района продолжает оставаться под юрисдикцией Осетии.

Необходимо отметить, что в Ингушетии неоднократно ставили вопрос о возвращении этому району прежнего статуса, а в 1992 году борьба за эту территорию переросла в осетино-ингушский вооруженный конфликт. По мнению ряда политологов и историков, этот конфликт, хотя и притушен, до сих пор остается неразрешенным. Также остается нерешенной проблема возвращения большинства людей в места прежнего проживания. Неизвестной остается судьба многих пропавших без вести.

Таким образом, трагедия осени 1992 года оставила тяжелый след в памяти и сердцах многих ингушей: сотни погибших, тысячи оставшихся без крова, имущества и вынужденно покинувших места своего исторического проживания.

«Мы глубоко скорбим по погибшим, по всем жертвам конфликта. Это были страшные для нас дни. Позвольте выразить особую благодарность тем, кто не остался в стороне от беды, помогал вынужденным переселенцам. Ликвидация последствий трагедии осени 1992 года — для нас важнейшая задача, над которой мы будем совместно работать. Мы должны двигаться вперед, сохраняя историческую память и приумножая достижения предков», — отметил Глава Республики Ингушетия в рамках подготовки к траурным мероприятиям.

После этих событий прошло 28 лет, но не проходит боль и горечь утраты близких и родных людей, погибших и без вести пропавших в так называемом военном конфликте, который не был нужен ни ингушскому, ни осетинскому народам.

По словам М. Калиматова, ингуши и осетины всегда жили в атмосфере взаимопонимания и дружбы, и сегодня ингушский народ, скорбя и помня о жертвах бессмысленного вооруженного насилия, желает выстраивать добрососедские отношения не только с осетинским народом, но и со всеми народами России.

«Мы — миролюбивый народ, который никогда не развязывал конфликта, а строил свои взаимоотношения на общечеловеческих принципах взаимопонимания, уважения друг к другу, созидательности и добрососедства. Поэтому ингуши будут добиваться восстановления своих прав законными, конституционными методами, не ущемляя прав других народов, и намеренно идти по пути налаживания добрососедских отношений со всеми соседними республиками», — подчеркнул Глава субъекта.

В 2020 году, как и в предыдущие годы, в Ингушетии пройдут траурные мероприятия памяти жертв событий осени 1992 года и политических репрессий.

Перед вылетом с рабочей поездкой в Москву Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел в аэропорту «Магас» совещание с членами правительства, среди основных тем которого была обсуждена организация мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв трагических событий осени 1992 года и Дню памяти жертв политических репрессий.

В своем выступлении Глава региона подчеркнул, что не может быть оправдания политическому террору и репрессиям, которым подверглись миллионы советских граждан за свои убеждения (будь то политические или религиозные), а также по социальным, национальным и иным признакам.

«Эти две даты являются наиболее скорбными в жизни нашей страны. Поэтому мы не вправе забывать горькие уроки истории и должны сделать все, чтобы в нашей республике и стране в целом больше не повторились насилия и идеологическая нетерпимость против личности. Что касается памятных мероприятий, должен сказать, что проведение их очень важно, поскольку горькие уроки истории нельзя забывать. Они должны служить напоминаем того, что человеческая жизнь — наивысшая ценность, чтобы подобные события никогда больше не повторялись», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Глава республики поручил первому вице-премьеру Микаилу Илезову организовать траурные мероприятия, главным местом проведения которых традиционно станет Мемориальный комплекс «ГIоазота кашамаш», и благотворительные акции с целью поддержки малоимущих семей.

«При этом обязательно нужно обеспечить соблюдение мер противоэпидемической безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы участники всех мероприятий были защищены», — заключил М. Калиматов.