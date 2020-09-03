В чем же причина нарушения прав ребенка? Ответ на данный вопрос достаточно прост — это недостаточное использование правовой базы и незнание о существовании такого правозащитного документа, как Конвенция о правах ребенка.

Ровно 30 лет назад, 2 сентября 1990 года, государствами — участниками ООН, в числе которых была и Российская Федерация, был принят и вступил в законную силу международный документ, состоящий из преамбулы и 54 статей. Учитывая то, что личность человека формируется с детства, данный акт, провозглашающий несовершеннолетнего полноправным и свободным человеком, был создан с целью защиты детей от рождения до 18 лет.

Необходимо отметить, что Конвенция по правам ребёнка является первым и основным международно-правовым документом обязательного характера, определяющим широкий спектр прав ребёнка на полное развитие своих возможностей в условиях, свободных от голода и нужды, жестокости, эксплуатации и других форм злоупотреблений. В её статьях признается, что «человечество обязано давать ребёнку лучшее, что оно имеет», а также гарантировать детям пользование всеми правами и свободами на их благо и благо всего общества в целом.

Конвенция о правах ребенка — правовой документ высокого международного стандарта и большого педагогического значения. По рекомендации ЮНЕСКО эту работу предполагается начать с дошкольного возраста, так как данный процесс имеет долгосрочный характер.

Нет сомнения в том, что именно поэтому одной из самых принципиальных считается 29-я статья этого документа, в которой говорится о правильной системе воспитания детей, начиная с дошкольного возраста. Ведь ребенок, приученный в дошкольном возрасте искать и находить решение проблем, согласие с другими, во взрослой жизни не только не будет прибегать к ущемлению прав и свобод других людей, но и себя сможет сполна защитить.

В этой связи газета «Ингушетия» заинтересовалась методами работы в дошкольных образовательных учреждениях республики в плане подготовки детей по части, касающейся выполнения норм и требований всемирного акта, и накануне празднования 30-летия Конвенции по правам ребенка навестила новый детский сад «Счастливое детство» в сельском поселении Барсуки, которым руководит педагог с многолетним опытом работы Галина Ильинична Умарова.

«Дошкольное образование — это базис, своеобразный фундамент, от прочности которого зависит, насколько уверенным в своей защите будет чувствовать себя ребенок, — говорит Галина Ильинична. — Ведь закладывая в ребенке привычные понятия об окружающем мире, работники детских садов должны учить их знать свои права. Я думаю, что ни для кого не является секретом то, что одна из главных задач дошкольного образовательного учреждения — это обеспечение конституционного права каждого ребенка на жизнь и свободное развитие.

Именно поэтому мы, как и все остальные образовательные учреждения, руководствуемся статьями Конвенции, где закреплены права детей на образование, здравоохранение, социальное обеспечение и уровень жизни, необходимый для их развития.

Также дети наши имеют законное право на пользование родным языком и культурой, исповедание своей религии, отдых и досуг. И обо всём этом мы на своих занятиях доводим до своих воспитанников, чтобы они сызмальства знали о своих правах».

По словам руководителя ДОУ, ознакомление малышей с Конвенцией по правам ребенка в детском саду — это неотъемлемая часть дошкольного образования, которая решает задачи по воспитанию уважения к достоинству и личным правам детей.

«Мы разработали перспективный план школы социального развития, где на практике решаются все поставленные задачи, — говорит Галина Ильинична. — Также самое пристальное внимание мы уделяем развивающей предметно-пространственной среде: оформляем различные стенды, знакомим детей с основными нормами поведения в обществе, и всю эту информацию выставляем на сайте и в родительских уголках».

Заведующая садиком отметила, что коллектив ДОУ отводит особое место взаимодействию с родителями детей, так как родители являются полноценными участниками образовательного процесса. Такая работа повышает правовую культуру родителей: улучшается микроклимат между взрослым и ребенком, а также меняется отношение к методам семейного воспитания, которые ни в коем случае не должны наносить вред психическому и физическому развитию ребенка.

«Конечно, главная ответственность за воспитание детей ложится на родителей, и именно в семье, как основной ячейке общества, ребенок получает первые азы жизненной науки, — говорит Галина Ильинична, — но и образовательные учреждения должны принимать в этом деле самое непосредственное участие. Многолетняя практика в этой области показывает нам сегодня, что от благополучия всех членов семьи в полной мере зависит дальнейшая судьба маленьких граждан. Поэтому им должны быть предоставлены необходимые условия для полноценного роста».

Кроме этого, по ее словам, детям необходимо прививать чувства толерантности, чтобы у них с раннего детства развивалось желание помогать друг другу и не терять самооценку.

Нет сомнения в том, что благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от условий, которые его окружают в течение жизни. А дошкольный возраст — это крайне ответственный и важный период в жизни ребенка.

«Должна отметить, что среди нас и сегодня встречаются такие люди, которые думают, что, кроме ухода и присмотра за детьми, в детских садах больше ничего не делается, но это глубокое заблуждение, — говорит Галина Ильинична. — Детские сады сегодня по всем параметрам ушли далеко вперед. Достаточно понаблюдать за первоклашками, которые посещали сад, и сравнить их с теми, кто в детский садик не ходил, и становится понятно, какую сильную подготовительную базу может дать ребенку дошкольное образовательное учреждение. Наши воспитанники бывают особенными, они отличаются от своих сверстников по успеваемости, усидчивости, интеллекту и общему развитию».

Известно, что с введением комплексно-тематического планирования в образовательный процесс с дошкольниками педагоги и специалисты активно осваивают метод проектов. Современные педагогические исследования показывают, что главная проблема дошкольного образования — потеря живости, притягательности процесса познания. Дошкольные работники осознают необходимость развития каждого ребёнка как самоценной личности. Технология проектирования — один из таких способов, позволяющих развивать творческие способности каждого ребёнка. В её основе лежит концептуальная идея доверия к природе ребёнка, опора на его поисковое поведение.

«В современной дошкольной педагогике используются интегрированные методы обучения, — говорит заведующая садиком. — Особое место занимает интеграция разделов программы, куда входит и раздел по защите прав ребенка, что способствует развитию полноценных отношений и творческих способностей детей и их коммуникативных навыков. Такую интеграцию и представляет собой проектный метод».

Таким образом, получается, что основной целью проектного метода в дошкольном учреждении является развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности.

Сегодняшние дети — это будущее нашей страны, республики, и каким оно будет, зависит от многих причин. В каждый возрастной период необходимо предоставить максимально полный объем материальных и иных благ, которые требуются ребенку для жизни и полноценного развития. Ребенок с момента рождения наделен правами. Чрезвычайно важно, чтобы маленькие граждане не оставались в неведении относительно своих прав и свобод.