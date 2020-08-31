Для ингушского народа трагедия осени 1992 года по-прежнему остается незаживающей раной: до сих пор пропавшими без вести в этом конфликте считаются 192 ингуша.

В Международный день пропавших без вести, который отмечается 30 августа на территории Мемориала памяти жертв осени 1992 года прошло памятное мероприятие, на котором вновь поднимался вопрос необходимости активизировать работу по поиску исчезнувших людей. Собравшиеся помолились за жертв трагедии, раздали мясо и другие продукты питания (гуманитарную помощь предоставили предприниматели) родственникам без вести пропавших и малоимущим. Кроме того, было озвучено обращение в адрес Общественной палаты России с просьбой инициировать слушания по этому тяжелому вопросу.

Напомним, что, по данным республиканского комитета содействия поиску заложников и без вести пропавших, 192 человека ингушской национальности числятся без вести пропавшими и 400 — убитыми. Более 60 тысяч ингушей, проживавших в Пригородном районе и Владикавказе, вынуждены были покинуть свои дома и найти убежище на территории Ингушетии.

«Есть известное выражение: «война заканчивается, когда по-человечески похоронен последний ее солдат», — говорит председатель комитета Аюп Цуров. — К огромному сожалению, работа по поиску людей или их останков продвигается медленно. Иногда удается случайно наткнуться на чьи-то останки, как это произошло этой зимой на окраине села Тарское (Ангушт): там нашли останки двоих ингушей. Конечно, большую помощь нам оказывают эксперты из лабораторий Ростова-на-Дону и Москвы, создан банк данных ДНК родственников пропавших без вести. Именно благодаря этой базе данных в 2009 году мы смогли идентифицировать личности 22 похороненных на территории кладбища мемориала неизвестных.

Отмечу, что с нашей стороны созданы все условия, чтобы эта работа продвигалась более плодотворно, у нас имеется определенная информация, люди помогают нам. Но завершится ли эта работа, сумеем ли мы, как принято говорить, закрыть эту страшную страницу истории взаимоотношений народов-соседей — все это зависит от властей».

По его словам, одни из самых тяжелых последствий вооруженных конфликтов — те, что мы не можем увидеть. Когда травмы невидимы, на них легко не обратить внимание или проигнорировать. Особенно сильно это, к сожалению, оказывает влияние именно на проблему пропавших без вести.

Годами и десятилетиями родные пропавших без вести живут в мучительной неопределенности, не зная, что случилось с их близкими. Они ищут и цепляются за любую возможность получить хоть какие-то сведения. Разные организации, в том числе МККК, помогают им искать своих близких.