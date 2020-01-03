В августе 1942 года, когда на подступах к городу развернулась самая ожесточенная битва, от исхода которой во многом зависел исход войны в целом, солдаты Красной Армии вместе с местными ополченцами в очередной раз доказали всему миру, что они не отдадут ни пяди своей земли вероломным захватчикам.

Как мы знаем, целью захвата немецкой армией Малгобекского района были нефтедобывающие промысла городов Грозного и Баку. Самая короткая дорога туда для немецко-фашистских дивизий проходила по Алхан-Чуртской долине, и на пути у них, между Терским и Сунженским хребтами, располагался город Малгобек, ставший впоследствии, одним из ключевых узлов в битве за Кавказ.

Если Ростов-на-Дону гитлеровцы называли «воротами» Северного Кавказа, то Малгобек был своего рода ключом к нефтяным недрам. После занятия города командование немецких войск планировало захватить Грозный и далее двинуться в Баку и выйти к рубежам Турции. Для этого на Кавказ было переброшено много военной техники и живой силы.

Наступление немецко-фашистских войск на юг и юго-запад началось 25 июля 1942 года. Под натиском превосходящих сил противника советские войска были вынуждены отойти назад. Быстрое продвижение немецко-фашистских войск и угроза окружения вынудили советское командование прикрыть грозненское направление войсками Северной группы Закавказского фронта.

Но, несмотря на это, германским силам удалось подойти к нефтяным районам Чечено-Ингушетии у города Малгобек. Поднятое по тревоге население республики начало массовое строительство оборонительных сооружений от Терского до Сунженского хребта. Нефтяники вместе с жителями Малгобека, прифронтовых сел Сагопши, Инарки, Пседах принимали активное участие в создании оборонительных сооружений, которые были завершены в течение двух месяцев.

Газета писала тогда о тех событиях: «Около двух тысяч колхозников Пседахского и Ачалукского районов под обстрелом дальнобойной артиллерии и авиации сооружали южнее Малгобека противотанковый ров, эскарпы и траншеи. Несмотря на бесперебойные атаки врага, никто не оставлял работы. Жители отдавали все свои силы и энергию укреплению обороны Малгобека».

3 сентября 1942 года командующий первой танковой армией немецко — фашистских войск отдал приказ внезапным ударом захватить Малгобек, и немедленно организовать добычу нефти, столь необходимой фашистам. За армией генерала фон Клейста следовали пять тысяч специалистов и квалифицированных рабочих, которые должны были после взятия города начать эксплуатацию промышленных предприятий и нефтяных скважин.

В течение всего сентября десятки тысяч тонн металла обрушились на город и нефтепромысла. От пожаров и разрыва снарядов и бомб вокруг города ночью было светло как днем, а днем от дыма становилось темно как ночью.

Более месяца шли кровопролитные бои в районе Малгобека, в ходе которых город нефтяников четырнадцать раз переходил из рук в руки. Битва за город достигла в те дни величайшего накала. Несмотря на превосходство врага, защитники Малгобека мужественно оборонялись.

20 сентября 1942 года газета «Правда» писала: «...В предгорьях Кавказа идут невиданные по своим масштабам ожесточенные бои. Над Советской Родиной нависла серьезная опасность. Враг захватил важные районы нашей страны. Он хочет лишить нас хлеба, нефти. Он поставил перед собой задачу — отрезать от нашей страны Советский юг».

«...Здесь завязался важнейший узел событий второго года Великой Отечественной войны. От исхода боев на юге зависит судьба Отечества. На защитниках Советского юга лежит сейчас важнейшая ответственность за судьбу Советского государства. Их ответственность можно сравнить лишь с ответственностью защитников Москвы 1941 года. Так писала газета «Красная звезда» в своей передовой статье от 26 сентября 1942 года.

В начале октября враг вынужден был перейти от наступления к обороне, и дальше участка кирпичного завода немцы продвинуться не смогли.

Вместе с военными родной город защищали тысячи ополченцев и тружеников тыла, создававших непроходимые преграды для передвижения немецкой бронетанковой техники. Они героически сражались на всех рубежах фронта.

После четырех месяцев ожесточенных боев, 3 января 1943 года Малгобекская оборонительная операция закончилась поражением гитлеровских войск. Нашим войскам удалось окончательно освободить город от вражеского нашествия. В истории Великой Отечественной войны это событие отмечено, как одно из важных. В боях за город погибли 120 тыс. советских солдат и большое количество мирного населения.

Важно отметить, что в Малгобеке добывалась высококачественная нефть — одна из лучших в СССР, и она шла исключительно на производство топлива для самолетов. Вот поэтому-то враг и рвался к Малгобеку! Малгобек и Грозный с их богатыми залежами нефти, а следом и Баку с неисчерпаемыми запасами — все это делало Кавказ для гитлеровской Германии жизненно необходимой ему территорией.

После полного освобождения Малгобекской земли от фашистско-немецких захватчиков, разрушенный город и нефтяные промыслы начали быстрыми темпами восстанавливаться. Меньше чем через месяц из старых скважин стали добывать нефть. А в начале мая 1943 года уже вступили в строй действующие первые скважины. Восстановленное нефтяное хозяйство в кратчайшие сроки начало работать в полную мощь.

Как говорят военные историки, подвиг народов Северного Кавказа и воинов Советской армии в ходе Малгобекской оборонительной операции окончательно сорвал план порабощения Кавказа под кодовым названием «Эдельвейс» и не позволил врагу осуществить переброску сил под Сталинград, что явилось одним из условий последующего полного разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Важнейшим условием срыва немецко-фашистского наступления в ходе Малгобекской оборонительной операции стали стойкость и мужество советских солдат и населения, оказывавшего большую помощь и моральную поддержку защитникам города Малгобек. Но, к большому сожалению, понадобилось очень много лет, пока на государственном уровне была признана заслуга защитников города в самый переломный момент Великой Отечественной войны. Только спустя 62 года после окончания войны, Малгобеку было присвоено почетное звание «Город воинской славы».

24 февраля 2007 год президент Ингушетии Мурат Зязиков и Председатель Народного собрания республики Махмуд Сакалов обратились к Президенту России Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Малгобеку почетного звания «Город воинской славы». Кроме руководителей региона, данное обращение подписали общественные организации, творческие союзы, духовенство. Идею руководства Ингушетии также поддержал и участник боевых действий за Малгобек, народный артист СССР Владимир Этуш.

8 октября 2007 года в память о мужестве, стойкости, героизме, проявленных защитниками города в годы Великой Отечественной войны, Указом Президента Российской Федерации Малгобеку присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».

Присвоение такого звания — событие исключительной важности. Это дань памяти тем людям, которые погибли, защищая нашу страну, покрывших себя неувядаемой славой. Именно под Малгобеком закончилось наступление фашистов на Кавказе, здесь они были остановлены и разгромлены.

Как отметил старший научный сотрудник отдела военно-исторической экспозиции Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве Сергей Сорокин, битва за Малгобек играла значимую роль в Великой Отечественной войне, и в частности, на Кавказском фронте, однако долгое время события тех дней оставались неоцененными.

«Гитлеровское командование придавало большое военно-политическое и стратегическое значение захвату Кавказа. В августе 1942 года немецкие войска под руководством фельдмаршала Листа вплотную подошли к Тереку, а в начале сентября началось наступление на Малгобек, и только благодаря упорному сопротивлению наших войск и простых малгобекчан, фашистам не удалось осуществить свой коварный план. Поэтому можно смело предположить, что именно на ингушской земле враг на подступах к кавказским залежам нефти был остановлен. К сожалению, историческое значение битвы за Малгобек только сейчас получает должную оценку», — сказал Сорокин.

По словам историка, доцента Ингушского государственного университета Тимура Матиева, события 1942-1943 годов на территории современной Ингушетии очень долгое время замалчивались, хотя, по сути дела, они внесли большой вклад в разгром врага. Поэтому до сих пор в них очень много белых пятен. В частности, неточности, по словам историка, касаются и количества погибших, которые у всех военных летописцев разнятся и противоречат друг другу.

«Сегодня называются совершенно разные цифры — от 20 тысяч погибших, что, на мой взгляд, совсем занижено, до 120 тысяч. Для оценки используются письменные воспоминания свидетелей — очевидцев тех событий и тех, кто принимал непосредственное участие в боях. Изучение архивов тех дней также началось сравнительно недавно», — рассказал Матиев.

«Обидно, что справедливость начинает восстанавливаться только спустя десятки лет, когда из участников тех событий, насколько я знаю, никого не осталось в живых, — отмечает родственница одного из ветеранов Великой Отечественной войны Макка Оздоева. — Как мы знаем, в те годы на фронтах Великой Отечественной самоотверженно сражались интернациональные бригады Красной Армии, в состав которых входили ингуши, чеченцы и другие кавказские народы, объединенные в Чечено-ингушскую дивизию. И сражались они не только в Малгобеке, а по всем фронтам и направлениям. Были наши и в партизанских отрядах. А в самой республике оставшиеся местные жители, как могли, защищали свои дома и работали в тылу, помогая тем самым советской армии. Депортация ингушей 1944 года стала ударом не только для мирных людей, но и для всех ингушских и чеченских военнослужащих, которые грудью защищали свою родину от немецких захватчиков. Их не награждали должным образом, отзывали с фронта и выселяли, как будто они совершили какое-то преступление. В итоге, целые народы оказались на грани вымирания в степях Казахстана и Средней Азии. Эти раны многие залечивают до сих пор.

Безусловно, Малгобекская оборонительная операция занимает особое место среди событий Великой Отечественной войны, потому как она стала важной вехой в истории нашей страны. Дни обороны города и освобождение его от гитлеровского нашествия навсегда останутся в памяти нашего народа. Сегодня с глубоким уважением и восхищением вспоминают малгобекчане имена тех, кто сражался за город нефтяников. Бывшим защитникам Малгобека В. Этушу, В. Филиппову, М. Владимирову, Л. Цирюльникову, П. Карпунину, П. Бецкому было присвоено звание «Почетный гражданин города Малгобека».

«Его основали не гунны, не римляне в кои века. Он город сравнительно юный, но слава его велика». Эти слова из песни, посвященной небольшому кавказскому городу Малгобеку — ныне Городу воинской славы, как нельзя лучше характеризуют смелость и отвагу людей, положивших свои жизни за светлое будущее нашей страны, и поэтому их смело можно считать визитной карточкой малгобекчан, с честью отстоявших свой любимый город.