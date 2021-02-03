Несмотря на внешние качества человека, при общении мы обращаем внимание именно на его речь. Недаром в народе существует пословица «Встречают по одежке, провожают по уму». Таким образом, мы делаем вывод не только об умственном развитии собеседника, но и уровне культуры. Правильная речь, богатая различными стилистическими окрасками, выразительностью, доставляет эстетическое удовольствие, а самой первой причиной неприятия речи становится не только ее бедность и монотонность, но и ненормативная лексика. Соответственно из неприятия речи следует и неприятие человека в целом.

Употребление ненормативной лексики, а именно нецензурной брани — актуальная во все времена проблема. Следует отметить, что данное явление как проблему способны осознать те, для кого употребление нецензурной брани неприемлемо и недопустимо. Это та малая часть общества с высоким уровнем культуры, которая неравнодушна к данной проблеме и ищет пути по её устранению и повышению уровня культуры людей.

И начинать в этом деле следует с дошкольного возраста. Да-да, уже в дошкольном возрасте из уст маленьких «ангелочков» выскакивают ругательства. Воспитатель, заметивший в своей группе подобного ребёнка, должен незамедлительно среагировать, потому как дети в детском саду еще как-то воспринимают слова педагога, и на них можно повлиять воспитательной беседой.

«К сожалению, необходимо выделить тот факт, что употребление нецензурной брани можно встретить уже в речи даже маленьких детей, — говорит заведующая открывшегося недавно в селе Плиево детского садика «Карусель» Франческа Белхороева. — И нужно отметить, что это связано со многими причинами, одной из которых является недостойное поведение родителей и ближайшего окружения детей. Эмоциональное настроение взрослых оказывает самое мощное воздействие на дошкольников. Всем известно, что ребенок впитывает всё то, что сознательно или бессознательно вкладывают в него родители. А что должно быть в ребенке, если его родители буквально разговаривают нецензурной бранью?»

По эстетическим и этическим представлениям, нецензурная брань представляется как «грязь» и «мусор», встречающиеся в речи большинства людей, подрывающие эстетические эталоны. От такого «мусора» необходимо избавляться, тем самым «очищая» общество нашей страны и повышая уровень культуры.

По словам Франчески Магомедовны, весь педагогический состав и воспитатели детского садика № 2 под её руководством в целях воспитания намерены проводить весь комплекс мер для предотвращения использования нецензурных выражений детьми в своем коллективе, потому как непристойные слова являются ругательством и оскорблением.

«Нам всем нужно понять, что употребление в речи ненормативных слов и выражений говорит о безнравственности, агрессивности, легкомыслии, неуверенности в себе, иногда и жестокости, — говорит заведующая. — Поэтому очень важно начинать работу по устранению нецензурной брани в речи в дошкольном возрасте. Однако главное не в том, чтобы устранить употребление нецензурной брани, а в том, чтобы донести до ребенка бесценность этих слов. У детей не должно быть мотивов и желания в употреблении ненормативной лексики. Именно в этом направлении мы и намерены двигаться».

Согласимся с Франческой Магомедовной и скажем, что если в детском саду не проводить такую работу, употребление нецензурной брани закрепится у ребенка как норма, и он перенесет это во взрослую жизнь. Мы все являемся свидетелями того, что начиная с младшего дошкольного возраста дети, услышав где-либо бранное незнакомое слово, тут же пытаются его повторить, не понимая даже значения данного слова. Таким образом, ребенок, являясь «носителем» нецензурной лексики, «заражает» других детей в группе детского сада. Впоследствии многие родители удивляются, откуда их ребенок знает нецензурную брань, ведь мама и папа никогда не употребляют ненормативную лексику.

«По опыту работы мы знаем, что работая с ребенком по устранению из его активного словаря ненормативной лексики, следует начать с поиска причин появления нецензурной брани в его лексиконе, — говорит руководитель ДОУ. — В основном, причиной тому является употребление нецензурной брани ближайшим окружением ребенка: родителями, близкими родственниками, друзьями и т. д. Но могут быть и другие причины. Следовательно, выяснив причины появления в словаре ребенка нецензурной брани, необходимо эти причины устранить. С этой целью следует проводить систематические беседы с родителями. В беседе воспитатель или психолог должны преследовать две цели. Во-первых, по речи родителей психолог может определить, употребляют ли ненормативную лексику родители ребенка. Во-вторых, он призывает родителей обратить внимание на речь бабушек и дедушек, а также старших братьев и сестер (если они есть), которые также часто являются носителями ненормативной лексики. Следовательно, воспитатели садика должны призывать родителей принять меры по устранению ненормативной лексики из окружения ребенка».

Следующий шаг в работе с детьми младшего дошкольного возраста — это обогащение активного словаря ребенка. С этой целью необходимо читать дошкольникам художественную литературу, обогащать детей впечатлениями от прогулок, походов в выставочный зал, различных экскурсий, праздников и утренников. Причем, как считает Франческа Магомедовна, прогулки не должны проходить «сухо». Всё, что привлекло внимание дошкольников, следует прокомментировать. Всё это способствует обогащению словаря ребенка. Также полезно призывать детей делиться впечатлениями от выходных со сверстниками под контролем и с помощью воспитателя. Так дети научатся составлять рассказы, не употребляя ненормативную лексику.

Таким образом, существует множество способов устранения ненормативной лексики из активного словаря детей дошкольного возраста: беседа с родителями как неотъемлемая часть работы, обогащение словаря, словесные игры, составление рассказов, моделирование проблемных ситуаций, театрализация. Эту работу необходимо проводить с дошкольниками, чтобы употребление ненормативной лексики не закрепилось в дальнейшем. Главное в работе с детьми — уважать достоинство ребенка и помнить, что причину нужно искать не в ребенке, а в его окружении. Это позволит не только правильно выстроить работу, но и достичь высоких результатов.