Ей нужно быть хорошей хозяйкой и ответственной мамой, завтрак-ужин вовремя, всегда выглядеть, как говорится, на все «сто», не отставать на работе от сослуживцев. Задача трудная, но полицейской женщине она по плечу. Это представители слабого пола уже доказали, работая практически во всех подразделениях Росгвардии и не жалуясь на тяготы службы. А возвращаясь домой, перевоплощаться в обычных женщин. Итак, знакомьтесь...

Любовь Албакова — прапорщик, полицейский по городу Магас, Управления вневедомственной охраны по Республике Ингушетия. Любовь Беслановна родилась в селении Камбилеевское Пригородного района. После известных событий осени 1992 года семья вынуждена была переехать в Ингушетию. Здесь Люба окончила экономический факультет Ингушского государственного университета. В 2003 году она устроилась на работу в Управление вневедомственной охраны по Республике Ингушетия, в отдел по городу Магас, тогда еще находившийся в составе МВД.

— Почему я оказалась в Росгвардии, не знаю, — говорит Люба, — так получилось, по велению судьбы. Моя первая должность была кассир. Я просто выдавала всем сотрудникам заработную плату и считала, что выполняю священную миссию. Так отчасти оно и было: меня тепло и радушно встречали коллеги в день выдачи заработной платы. Тогда еще не было карточной системы, деньги отдавали только на руки. Выстраивалась длинная очередь. Это был своего рода маленький праздник, который ушёл в историю, со своими традициями, где коллеги обменивались любезностями, шутками, тут же расплачивались с долгами, ну и тому подобное. После того как кассовых работников сократили, меня аттестовали и перевели в отдел делопроизводства. С этого момента я стала полицейским. Признаюсь, что мне понравилась форма и погоны, которые не снимаю вот уже десять лет.

Люба одна воспитывает дочь Ясмину, которой сейчас 12 лет. «Это единственное счастье в моей жизни», — признаётся она. Но совмещать такую работу и заниматься воспитанием дочери получается не всегда. Благо рядом всегда родители, которые поддержат, посоветуют, помогут.

— Дочка, конечно, хотела бы, чтобы мама встречала ее со школы, — говорит Люба, — проводила с ней больше времени. Но она понимает, что всё, что я делаю, это ради нее. Благодаря моим родителям у нас получается компенсировать недостаток общения и внимания друг к другу. Особенно дружит Ясмина с дедом, то есть с моим отцом. Они находят, о чём поговорить, чем заняться. Меня такие отношения очень радуют. А вот выходные мы стараемся проводить вместе. Стало традицией готовить разные блюда и обязательно вкусный воскресный торт, а также пойти куда-то прогуляться. Благо есть сегодня куда. Немало заведений, где можно красиво посидеть, пообщаться, выпить кофе.

Ясмина, конечно же, гордится, что мама у нее полицейский. «Не все мои сверстницы могут похвастаться тем, что мама у них служит в Росгвардии», — говорит она. Но вот Люба на вопрос: «Хотели бы, чтобы дочь пошла по стопам мамы?» — отвечает: «Нет». Она желает ей другую судьбу, судьбу счастливой женщины, которую она, прежде всего, видит в её природном предназначении — в качестве хорошей матери и достойной жены.

Не женское это дело...

— Чего греха таить, женщина в мужской профессии, как бы этот факт мы ни старались не замечать, — говорит Любовь Беслановна, — встречает недопонимание не только среди ингушского народа, но и на всём Кавказе, да и в обществе в целом. Находятся нередко среди родственников, друзей, в обществе такие, которые высказываются прямо по этому поводу. Превалирует, безусловно, мнение, что женщина должна сидеть дома, воспитывать детей и готовить вкусные блюда. С таким явлением приходится сталкиваться. Не буду отрицать. Но моя защита и опора — мой отец. Его мнение для меня очень важно. А он никогда не был против моей службы в органах. Всегда поддерживал меня и говорил: «Погоны к чему-то обязывают. Это служба».

И, знаете, очень важна атмосфера в самом коллективе. Мы живём как одна семья. И это не высокопарные слова. Здесь есть понимание, уважение, взаимовыручка. Я чувствую себя частью целого, как и каждый из нас.

Если говорить обо мне, как о представительнице слабого пола, то никогда не чувствовала себя ущемлённой, обделённой, не слышала в свой адрес ни упрёка, ни замечаний. А это очень важный момент: уважать коллектив и быть уважаемой!

О выборе профессии

— Я очень довольна своей работой за всё, за большой жизненный опыт. На первоначальном этапе были свои сложности, приходилось многому учиться. Но сейчас мне легко. Всё ладится.

В слове «полицейский» кроется очень глубокий смысл. Не зависимо от того, мужчина это или женщина, человек, служащий полицейским, должен иметь высокое гражданское самосознание, чувство собственного достоинства. Он должен иметь выдержку, терпение. На высоком уровне должны стоять и такие качества, как взаимовыручка, товарищеская солидарность. От женщины к тому же требуется жёсткость, прежде всего по отношению к себе, и отчасти к окружающим. Но она не должна при этом терять женственность и мягкость.

Не скрою, что горжусь тем, чего добилась сама всего, своим собственным упорством и стремлением к совершенству. Верю, что самое лучшее у меня еще впереди. И если можно было бы отмотать время назад, я не изменила бы своему выбору. Говорят ведь, что счастье — это когда с радостью идёшь на работу и с радостью возвращаешься домой. Так вот, я могу сказать, что я в этом плане счастливый человек.

История вневедомственной охраны

В России вневедомственная охрана — государственная военизированная служба, структурное подразделение Национальной гвардии России (которая была создана в 2016 году) стоит на страже государственной и частной собственности, общественного порядка и безопасности соотечественников.

История вневедомственной охраны ведет отсчет с 29 октября 1952 года, когда Совет Министров СССР принял постановление о создании вневедомственной охраны при Министерстве внутренних дел.

В последующие пять лет создавались самостоятельные отделы ВНСО при городских и областных отделах милиции. В 1966-м было утверждено «Типовое положение о вневедомственной охране при органах милиции». Несколькими годами ранее начали внедрять охранную сигнализацию. В семидесятых годах были созданы ПМГ — подвижные милицейские группы, которые работали по ночам.

В 1992-м правительство РФ приняло «Положение о вневедомственной охране при органах внутренних дел МВД», а через год Президент подписал указ «Положение о милиции общественной безопасности (местной милиции)», согласно которому вневедомственная охрана МВД должна была содержаться за счет тех средств, которые они получали за охрану объектов согласно договорам.

В 2004 году вневедомственная охрана МВД была снова переведена на федеральный бюджет. С 2016, когда создана Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия), вневедомственная охрана вошла в ее состав. 29 октября — День работников вневедомственной охраны Росгвардии, хотя официального статуса не имеет, но давно уже стал традицией.

Любовь Албакова, пользуясь случаем, поздравляет всех своих сотрудников с профессиональным праздником, желает им благополучия, мира и добра. Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Ингушетия и редакция газеты «Ингушетия» присоединяются к поздравлениям и искренне желают всем успехов в работе и во всех начинаниях!