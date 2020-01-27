«В текущем году в республике планируется завершить строительство 29 объектов. Среди них 14 детских садов, 11 школ, три объекта здравоохранения и водоснабжения. Кроме этого в Ингушетии начнется возведение новых 10 школ и одного детского сада», — отметил собеседник издания.

По его данным, по двум объектам имеется готовая проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы. По десяти — на разработку проектной и рабочей документации заключены госконтракты.

Представитель министерства строительства пояснил, что новые учреждения образования начнут строить в сельских поселениях Сурхахи, Яндаре, Барсуки, Экажево, Инарки, Верхние Ачалуки, Троицкое, городах Сунжа и Назрань.

Напомним, в 2019 году в рамках семи госпрограмм, в том числе и четырем нацпроектам, в Ингушетии велось строительство 48 объектов на свыше 5 млрд 907 млн. руб.

Из них было завершено возведение трех школ: новое здание на 704 места в Магасе, общеобразовательное учреждение на 720 учащихся в сельском поселении Гази-юрт и начальная школа в Экажево. Построены четыре детских сада по 220 мест каждый в населенных пунктах Галашки, Сунжа, Мужичи и Магас. В Малгобеке появился психоневрологический дом-интернат на 100 мест. В приграничном селе Даттыхе, Инарках, Насыр-Кортском округе и Малгобеке провели работы по улучшению водоснабжения. В девяти муниципалитетах республики благоустроили 48 общественных территорий. Так же с начала 2019 года в эксплуатацию было введено четыре объекта образования — детские сады на 220 мест в Барсуках, Нижних и Верхних Ачалуках, Нестеровском.