Суламбек Осканов родился 8 января 1943 года в селе Плиево Назрановского района Ингушетии. По окончанию местной школы поступил в ремесленное училище в городе Грозном. Здесь, в местном аэроклубе, начался его путь в небо.

В Советской Армии с 1962 года. В 1966 году окончил с отличием Качинское высшее военно-авиационное училище имени Мясникова и стал летчиком-инструктором. Он успешно обучал и воспитывал будущих воздушных асов и сам освоил все известные на то время модели военных самолетов, выполнил норматив мастера спорта СССР на реактивных самолетах. В марте 1969 года был назначен заместителем командира учебной авиационной эскадрильи по политической части.

В 1974 году окончил Военно-политическую академию имени Ленина и получил назначение на должность заместителя по политической части командира истребительно-авиационного полка группы советских войск в Германии. Он часто выступал перед военнослужащими полка и жителями немецких городов с лекциями и докладами. Одновременно уделял большое внимание личной летной подготовке, добился звания «Военный летчик первого класса».

Вскоре был назначен старшим летчиком-инспектором Службы безопасности полетов Военно-воздушных сил СССР. Он одним из первых в ВВС освоил истребитель четвертого поколения — МиГ-29.

В 1984-1986 годах — заместитель командира истребительно-авиационного соединения Южной группы войск (Венгрия). С января 1987 года — заместитель начальника Центра боевой подготовки и переучивания летного состава Военно-воздушных сил СССР в городе Липецке.

С 1989 года начальник Липецкого центра боевой подготовки. На этой должности Суламбек Осканов лично участвовал в разработке и совершенствовании способов боевого применения состоящих на вооружении и применяемых в авиации комплексов. Несмотря на высокую должность и большую занятость использовал любую возможность для поддержания и совершенствования своего летного мастерства, участвовал во многих летных экспериментах по расширению боевых возможностей военных самолетов. Имел общий налет 3371 час. В 1991 году заочно окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени Ворошилова.

Суламбек Осканов погиб 7 февраля 1992 года, при выполнении летного задания на самолете МиГ-29. Ценой своей жизни он сумел предотвратить падение самолета на поселок Хворостянка Добринского района Липецкой области.

Имя Осканова носит ингушский аэропорт «Магас». Здесь в 2012 году состоялось открытие памятника первому Герою России. На постаменте перед зданием аэровокзала установлен макет самолета-истребителя МиГ-29.

4 июня 2012 года, в день 20-летия образования Ингушетии, в республику прибыли Герой Советского Союза Александр Руцкой и Герой России Петр Дейнекин.

«Я прибыл к близким мне людям и по хорошему поводу. Ингуши для меня, как родственники. Вы дали России Героя Суламбека Сусаркуловича, который был мне другом», — сказал Александр Руцкой.

«Суламбек Осканов не просто погиб, он совершил подвиг. И очень приятно, что вы бережете память о нем», — отметил Петр Дейнекин.

В этот день многочисленные зрители смотрели высший пилотаж «В небе Ингушетии». «Так мы назвали свою композицию. Именно композицию, потому что демонстрационные полеты будут сопровождаться музыкой», — отметил, комментируя фигуры высшего пилотажа, полковник Игорь Басов.

В течение часа зрители наблюдали в небе над аэропортом «Магас» имени Осканова такие сложные фигуры, как «петля Нестерова», «встречные бочки», «зеркало», «нож», «накидка», «тюльпан», развороты под острым углом и виражи. С восхищением смотрели на то, как многотонный СУ-27 на высоте 200 метров пролетал над ними с максимально низкой скоростью 200 км в час. Пилотировал истребитель генерал-майор Александр Харчевский.

Безупречное исполнение сложных фигур показал полковник Сергей Прокофьев, пилотировавший МиГ-29 — самолет названный именем Героя России Суламбека Осканова. Каждая фигура в небе сопровождалась аплодисментами на земле. Особый восторг у зрителей вызвал салют в честь Ингушетии на высоте 1800 метров.

«В небе Ингушетии» высший пилотаж показали, заслуженные военные летчики России, мастера спорта, летчики-снайперы: генерал-майор Александр Харчевский, полковник Сергей Прокофьев, полковник Олег Киляс, полковник Александр Гостев, подполковник Юрий Скрядышев, подполковник Андрей Сорокин, майор Максим Мусатов, майор Денис Половко.

После завершения демонстрационных полетов зрители долго не отпускали летчиков, фотографировались с ними, благодарили за незабываемое зрелище.

«Памятник, который вы установили в аэропорту, уникален. Такого нет нигде. Я благодарен всем, кто содействовал тому, чтобы увековечить память нашего боевого друга и командира. Самолет, установленный на постаменте все время в полете, как и душа Суламбека Сусаркуловича», — подчеркнул Александр Харчевский.

7 февраля 2017 года, к 25-летию подвига летчика-истребителя, в поселке Хворостянка Липецкой области состоялось открытие реконструированного памятника первому Герою Российской Федерации.