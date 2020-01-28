Люди проходят серьезные проверки на физическую выносливость и психологическую устойчивость: ведь служить приходится в крайне не простых условиях. Приоритет при приеме в отряд отдается спортсменам или молодым людям, прошедшим суровую армейскую школу в спецназе, морской пехоте, ВДВ или разведке. Важны навыки владения рукопашным боем, оружием и комплексом специальных средств, состоящих на вооружении в подразделениях специального назначения.

Ингушский ОМОН был создан на основании приказа МВД России от 28 января 1993 года № 49. В основу работы отряда было положено решение коллегии МВД РФ 1993 г., определившей в качестве приоритета несколько самых важных направлений: усиление охраны общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, противодействие организованной преступности, коррупции и распространению наркомании, совершенствование кадровой работы и управленческой деятельности.

Время идет, а необходимость в помощи тренированных и подготовленных сотрудников, умеющих выполнять сложные задачи, не отпала. В последнее время ни одно общественно значимое мероприятие не проходит без участия этого квалифицированного отряда. К помощи ОМОНа прибегают практически все, если речь идет об опасности и угрозе жизни людей.

ОМОН — это подразделение Росгвардии, которое не занимается расследованием убийств и грабежей, их вызывают в случае особой необходимости, когда речь идет о прямом противоборстве с преступниками, потому что данные подразделения являются наиболее мобильными.

Ребята, которые выбрали службу в этом подразделении, всегда там, где нужно принять удар на себя. Да, ОМОН действует силой. Но ведь это и есть подразделение, которое обеспечивает силовую составляющую проводимых мероприятий. И многие прекрасно понимают, что если ОМОН не приедет, обеспечить порядок будет крайне тяжело.

ОМОН выполняет опасные задания в стесненных условиях населенного пункта. Сюда входит захват и ликвидация вооружённых преступников, силовая поддержка патрульных групп городской полиции и дорожных постов ГИБДД, обеспечение правопорядка на массовых общественных мероприятиях, обеспечение порядка на спортивных объектах, а также силовое подавление массовых беспорядков, в том числе и в результате чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных катастроф.

Подразделения ОМОНа также привлекаются для решения задач обеспечения порядка и безопасности в «горячих точках» на территории России, и используется для физического недопущения и прекращения проведения несанкционированных, а иногда и санкционированных властями публичных мероприятий.

ОМОН Ингушетии стоит на передовом крае по противодействию преступности, где ведет бескомпромиссную борьбу с криминалом.

С первых дней образования, несмотря на отсутствие квалифицированных кадров, должного опыта в работе, сложную криминогенную обстановку, ОМОН стал важной составляющей в деле охраны правопорядка и общественной безопасности в республике. Вклад бойцов ОМОНа Росгвардии Ингушетии в выполнение оперативно-служебных задач отмечен многочисленными государственными и ведомственными наградами. За мужество и отвагу при выполнении служебного долга десятки сотрудников отряда награждены государственными наградами (в том числе и неоднократно), есть те, кто представлен к ним в данное время.

К сожалению, при выполнении служебного долга в разные годы геройски погибло 29 сотрудников отряда. Ингушетия помнит о них, руководство отряда находится в постоянном контакте с семьями погибших, всячески помогая им как в материальном отношении, так и в решении социально-бытовых проблем.

Отряд всегда славился своими спортсменами. Несмотря на сложную оперативную обстановку, большую удельную нагрузку на каждого сотрудника, спортивная жизнь здесь никогда не утихала. Бойцы отряда, выступая на различных спортивных состязаниях, раз за разом завоевывают призовые места.

В данное время отряд по-прежнему выполняет самые сложные задачи в стабилизации криминогенной обстановки, противодействуя терроризму, бандитизму и другим преступным проявлениям. Сила отряда именно в том, что это не узкоспециализированное, а разностороннее подразделение, готовое действовать в самых критических ситуациях хладнокровно и грамотно.

Без преувеличения можно сказать, что ОМОН Росгвардии Ингушетии готов выполнить любые задачи, поставленные перед ним руководством. Отряд дислоцируется в Карабулаке, на территории построенной недавно современной базы, где имеются все необходимые условия для жизни. Этот немаловажный фактор положительно влияет на эффективность подготовки личного состава и качество выполнения служебно-боевых задач.

Благодаря умелому руководству командиров отряда, мужеству и стойкости бойцов ОМОНа, очень часто удавалось в самом зародыше гасить многие конфликты.

Поздравляем ингушский ОМОН с праздником и желаем ребятам как можно меньше получать сигналы бедствия с просьбой выехать на помощь.