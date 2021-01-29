В своих произведениях Ахмет Озиев показывал тему угнетения, свободолюбия и независимости своего народа. Он поднимал проблему безграмотности, приветствовал образование среди женщин и писал об этом в своём восторженном произведении «Идут к свету», видя, как в селении Алкун женщины шли получать грамоту в организованный в те годы пункт по ликвидации безграмотности (ликбез).

Поэту принадлежат переводы многих стихов и поэм А. Пушкина («Кавказ», «Арион», «Памятник», «Кавказский пленник»); М. Лермонтова («Воздушный корабль»); Д. Бедного («Снежинки», «Ответ», «Доктор»). В 1929 году он переводит стихи русских поэтов на ингушский язык для учебника «Утро гор» и получает благодарность от отдела народного образования с публикацией в газете «Сердало». Но и его не обошла участь, постигшая представителей интеллигенции по всей стране в годы репрессий. В ноябре 1934 года за «контрреволюционную агитацию» поэта приговаривают к расстрелу. Приговор был приведён в исполнение 22 декабря 1937 года.

В 1957 г. Ахмет Ильясович Озиев посмертно был реабилитирован в связи с отсутствием состава преступления. Творчество и путь замечательного человека, поэта и писателя остались в памяти его потомков, которые каждый год отдают дань тому, кто стоял у истоков нашей литературы.