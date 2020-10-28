Их отношения к детям своих детей имеют эмоциональную основу, лишены расчета и рассудочного начала, подлинно бескорыстные. Именно эта особенность нередко выступает причиной конфликтов между родителями детей и старшим поколением.

Но ничего страшного нет в том, что многие молодые мамаши нередко высказывают уверенность, что бабушки и дедушки могут только разбаловать детей! По их мнению, особенно чересчур заботливые бабушки могут даже угрожать здоровью внуков, потому как они склонны перекармливать детей и оберегать их от физических нагрузок. Но время показывает, что это не так.

Глядя на счастливые лица людей, проживающих в больших и дружных семьях, думаешь, как это здорово — иметь в своем обществе представителей молодежи, которые знают цену старикам и при этом проявляют к ним достойное уважение!

Наверное, такое чувство радости и гордости испытывали и инициаторы учреждения Дня бабушек и дедушек из Голландии, которые сочли несправедливым отсутствие в календаре такого важного праздника. С 2009 года россияне в числе тридцати стран мира тоже стали отмечать этот милый и теплый праздник, в котором выражается взаимная любовь и привязанность поколений.

Несомненно, это торжество, призванное напомнить нашим здравствующим предкам о той важной роли, которую они играют в жизни подрастающего поколения, преследует цель показать старцам их непреходящую важность и значимость для детей и внуков. Ведь представителям старшего поколения очень хочется надеяться на то, что их советы и опыт нужны молодым, и что их любят и уважают.

Жительница сельского поселения Плиево Хава Кациева недавно стала в седьмой раз бабушкой. Как рассказывает женщина, она даже не подозревала о том, что существует такой праздник, и очень приятно была удивлена тому, что бабушкам и дедушкам уделяется столько внимания.

«Конечно, это очень замечательно, что вспомнили и про нас тоже, — говорит бабушка Хава, — ведь роль старших предков в семье трудно переоценить, особенно сейчас, когда молодые мамы после рождения детей долго не засиживаются дома, а выходят на работу. Раньше считалось, что главным кормильцем в семье является мужчина, а женщина занималась воспитанием детей. Теперь же времена изменились, и женщина наравне с мужчиной стала обеспечивать семью. А кто лучше присмотрит за детьми, когда мамы нет рядом? Конечно же, бабушка! И дедушка тоже не останется в стороне: он поиграет с внуками, найдет разные интересные занятия. Ведь это такие же родные люди для них, только поколением выше».

По словам Хавы, раньше она никак не могла поверить в то, что внуков можно любить сильнее, чем собственных детей. Но теперь, когда её сыновья поженились и в доме раздаются звонкие детские голоса, она говорит, что неспроста существует такое народное поверье.

Так устроен человек, что старость является непреложным законом жизни, и есть последняя ступень его земного пути. Каждый проходит через определенные периоды жизни: младенчество, юность, молодость и зрелость. Но, в конце концов, он обнаружит себя престарелым человеком. Теперь вместо силы у него только слабость, вместо красоты — увядание, вместо развития — деградация, вместо здоровья — бесконечные болезни. Избежать всего этого человек, к сожалению, не может, несмотря на то, что в течение всей истории человечества самые умные головы планеты пытались сделать жизнь вечной или хотя бы продлить ее.

«Тем не менее, старые люди в силу своего почтенного возраста и богатого жизненного опыта имеют огромное влияние на семейную обстановку, — говорит Хава, — более того, они являются носителями семейных традиций, поэтому с них не снимается ответственность за воспитание внуков».

Да, действительно, для очень многих людей бабушки и дедушки — это неотъемлемая часть жизни. А детские годы и воспоминания невозможны без того, чтобы перед глазами не оказался образ доброй бабушки или доброго дедушки, которые многое прощали быстрее папы с мамой, на многое смотрели «сквозь пальцы», и, может быть, оттого время, проводившееся вместе с ними, казалось более беззаботным. А что может быть лучше, чем беззаботное детство?

Также неоценима роль бабушек и дедушек в жизни молодой семьи. Каким подспорьем оказывается помощь дедушек и бабушек своим детям, когда они с удовольствием остаются с внуками, освобождая время родителей, которым требуется ехать на работу, которые не успевают забрать ребёнка из детского садика или погулять с ним на детской площадке. А блинчики, пирожки и пельмени... Кто лучше бабушки приготовит их?

А для кого-то, кто по той или иной причине лишился отца и матери, бабушка и дедушка становятся родителями. И несмотря на возраст, они стараются сделать так, чтобы их любимый внук или внучка ни в чём не нуждались, чтобы они не чувствовали себя одинокими, брошенными и беззащитными. Дедушки становятся образцом мужского поведения для мальчиков, строгими, но справедливыми и любящими наставниками. А бабушки — примером женственности и мудрости для девочек.

По мнению нашей собеседницы, бабушка и дедушка — это старшие члены семьи, по отношению к которым все остальные должны проявлять определённый такт и уважение. Собственно социальный статус «бабушка» и «дедушка» определяет их отношение с младшими членами семьи — детьми и внуками. И вот эти отношения носят как раз особый характер.

«Таким образом, благодаря мудрости и благоразумию старших крепнут семейные узы, выражается взаимная любовь и привязанность поколений: близкие ощущают свое единство, возрождается преемственность семейных традиций, — отметила она. — А как мы знаем по утверждениям религиозных деятелей, при рассмотрении положения пожилых людей сквозь призму исламских законов выходит, что к ним мы обязаны проявлять еще больше внимания, чем к детям. Поэтому ни в коем случае нельзя обижать пожилых, так как с годами люди становятся более ранимыми и обидчивыми. Необходимо с пониманием относиться к некоторым их поступкам и, по возможности, нужно стараться получать их благословение, перед каким бы серьезным решением мы ни стояли. Кроме того, не стоит упускать из виду, что существование стариков в семье способствует увеличению изобилия, служит своеобразным щитом от различных бед и несчастий».

Религия «ислам» — источник милосердия и сочувствия. Следовательно, нет ничего странного в том, что ислам наставляет мусульманина оказывать пожилым и немощным людям сострадание. Есть тексты из Корана, высказывания Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и его семьи о том, как мусульманин должен обращаться с пожилыми людьми.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Внимательно относитесь к престарелым, слабым и бедным, ибо благодаря их существованию Господь помогает вам и оказывает вам свою милость».

Ислам является всеобъемлющим образом жизни, и одна из характеристик, по которой он отличается от многих других религий, заключается в том, что эта религия учит мусульман уважать не только своих родителей или близких родственников, но и совершенно посторонних пожилых людей. Мы всегда должны признавать и ценить их присутствие внутри нас, потому как только такое отношение принесет в наши семьи мир, счастье, согласие и спокойствие.

Вот почему забота о пожилых людях в исламе считается важным обязательством, благодаря которому человек стремится к близости с Аллахом. Другими словами, уважение к старшим считается одной из форм поклонения Аллаху.

Опираясь на многочисленные хадисы, можно сказать, что презрительное отношение к старикам, раздражительная реакция на некоторые их поступки и желание быстрой им смерти в исламе категорически запрещаются. Поэтому невозможно даже представить себе, что истинный мусульманин может обижать пожилых родителей, способен сдать их в дом престарелых.

Совсем наоборот, настоящий правоверный будет стараться по мере возможности создавать им все условия, чтобы они могли прожить оставшиеся дни в счастливой обстановке. Молодой человек, который спешит заслужить благословение стариков, завтра сам состарится, но за свою преданность и старание по воле Аллаха будет также окружен лаской и заботой.

Как нам удалось узнать в преддверии Дня бабушек и дедушек, по особому тепло и заботливо относятся к старикам организаторы фонда «Клуб добрых людей» (КДЛ), который функционирует в нашей республике без малого пять лет. По специально разработанному проекту «Мы — рядом», сотрудники фонда с помощью волонтёров оказывают одиноким бабушкам и дедушкам неоценимую помощь. По словам координатора КДЛ Аси Гандаровой, этот проект они называют самым теплым, потому что его деятельность связана с теми людьми, которым мы обязаны жизнью.

«Дело в том, что проект «Мы — рядом» — это не просто благотворительная помощь, а дань уважения к представителям старшего поколения, — говорит Ася Асламбековна. — Согласно этой программе, мы на систематической основе помогаем одиноким бабушкам и дедушкам, за которыми некому присмотреть и ухаживать. В день два раза волонтеры вместе с сотрудниками фонда выезжают по адресам проживания одиноких стариков и помогают им справляться с домашними делами. Девочки-волонтеры готовят им еду, а мальчики смотрят, где что нужно починить или подлатать. Также мы за счет фонда покупаем им лекарства, продукты питания и предметы первой необходимости».

Таким образом, сотрудники и волонтеры фонда КДЛ неустанно следят за тем, чтобы выяснить, что можно сделать для того, чтобы улучшить условия проживания одиноких стариков, которые по тем или иным обстоятельствам лишились своих родных и близких людей.

«Понимаете, достаточно хоть один раз взглянуть в милые, добрые и по-детски наивные глаза наших старцев, как тут же понимаешь, какое это счастье, дарованное Всевышним, быть нужным и полезным им в тяжелую минуту, — признается Ася. — Поэтому мы готовы слушать их, беседовать с ними и помогать им: убраться по дому, приготовить обед, сделать необходимые покупки».

В России, как мы знаем, достаточно широко известен Международный день пожилых людей. Он отмечается 1 октября. К этой дате приурочена Декада пожилых людей, когда для представителей старшего поколения устраивают всевозможные праздники и благотворительные мероприятия.

Однако согласитесь, слова «пожилой человек» и «бабушка с дедушкой» — это не совсем равнозначные понятия. Бабушка и дедушка — это нечто особенное в жизни каждого человека, сосредоточение тепла, доброты, уюта и баловства.

Поэтому хотелось бы обратиться ко всем молодым, несмотря на рабочий день, постарайтесь найти время и навестить родителей своих мам и пап. Где бы вы ни находились, помните, что есть на свете родные люди, которые любят вас такими, какие вы есть, причем эта любовь безграничная и невероятно искренняя. В этот торжественный день соберитесь всей семьей за праздничным чаепитием, просмотрите вместе с бабушками и дедушками старые альбомы и помогите им вспомнить былое время. Приготовьте для них маленькие подарки, скажите им слова искренней благодарности, согрейте их своим вниманием и любовью! Это не займет у вас много времени и сил, а радость от такого внимания будет беспредельна высока!