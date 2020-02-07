Чествовать печальную дату у обелиска собрались бывшие друзья и сослуживцы, летчики Липецкого авиацентра, представители администрации Липецкой области и Хворостянской сельской администрации, школьники, ингуши и чеченцы, проживающие в Липецке и Липецкой области, среди которых Салман Мержоев, Тимур Евлоев, Магомед Аушев, Зураб Майсигов, Адам Майсигов и Илез Мержоев.

Много добрых слов прозвучало в адрес нашего земляка, генерала авиации Суламбека Осканова. Сослуживцы вспоминали его не только, как профессионала самого высокого класса, но и как надежного товарища, благородного человека, который своими делами и поступками снискал уважение и почёт среди солдат и офицеров.

«Прошло без малого 30 лет, но в наших сердцах генерал Осканов, как командир, как летчик, как человек, остался кристально чистым и незапятнанным, — сказал, обращаясь к собравшимся, Герой Советского Союза, генерал в отставке Юрий Чурилов. — Опытный летчик сделал все возможное, чтобы отвести потерявший управление самолет от деревни ценой собственной жизни. Подвиг его не забыт. Слава о нём бессмертна».

Дань уважения и почтение Герою России выразили и учащиеся спасённой генералом деревни Хворостянка, чьё имя она сегодня носит. Школьники рассказали о его биографии, о работе своего музея, который открыт в деревне, зачитали стихи, посвященные генералу.

В свою очередь житель Липецка Салман Мержоев сказал: «Хоть мы и чествуем трагическую дату, но мы гордимся, что этот мужественный и достойный человек оставил о себе добрый след в сердцах жителей не только Липецка, но и всей нашей страны. Каждый раз, приходя к месту его гибели, мы чувствуем и заново переживаем боль этой утраты. Дала къахетам болба цох».

«Мы не были с ним лично знакомы, — дополнил его Зураб Майсигов, — мы гораздо младше него. Но благодарны ему за подвиг, что можем гордиться им, за честь и совесть, с которыми он ушёл в вечность».

Со словами благодарности в адрес присутствующих и за тёплые слова, сказанные в адрес отца, выступил и сын Героя Руслан Осканов.

Закончилось мероприятие общими фотографиями и возложением цветов и венков к обелиску памяти.

Напомним, что 7 февраля 1992 года на 13-й минуте полета мотор самолёта, который испытывал лётчик Суламбек Осканов, заглох. В течение двух с половиной минут лётчик пытался остановить самопроизвольное скольжение самолета, который летел на высоте 4000 метров со скоростью 900 километров в час, выдерживая колоссальную нагрузку, и вот, казалось бы, когда можно было успеть катапультироваться, он увидел горящие огни деревни Казельки. Эти секунды решили всё... Взрыв прогремел в трехстах метрах от мирно спящего села.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Суламбеку было присвоено звание Героя России.