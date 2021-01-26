Оборона Ленинграда — одна из самых славных и ярких страниц истории Великой Отечественной войны, один из самых выдающихся примеров стойкости и массового героизма советского народа в борьбе за независимость своей Родины. Защитники Ленинграда, несмотря на тяжелейшие условия вражеской блокады, непрерывные артиллерийские обстрелы и бомбардировки с воздуха, не только выстояли, но и разгромили немецко-фашистские войска, осаждавшие город.

Блокада Ленинграда

Вскоре после начала Великой Отечественной войны Ленинград оказался в тисках вражеских фронтов. С юго-запада к нему подступала немецкая группа армий «Север» (командующий фельдмаршал В. Лееб); с северо-запада на город нацелилась финская армия (командующий маршал К. Маннергейм). Согласно плану «Барбаросса» захват Ленинграда должен был предшествовать взятию Москвы. Гитлер полагал, что падение Северной столицы СССР даст не только военный выигрыш — русские потеряют город, который является колыбелью революции и имеет для советского государства особый символический смысл.

Битва за Ленинград, самая продолжительная в войне, длилась с 10 июля 1941 г. до 9 августа 1944 г. В июле-августе 1941 г. немецкие дивизии были приостановлены в боях на Лужском рубеже, но 8 сентября враг вышел к Шлиссельбургу. Ленинград, в котором до войны проживало около 3 млн человек, был окружен. К числу оказавшихся в блокаде нужно добавить еще примерно 300 тыс. беженцев, прибывших в город из Прибалтики и соседних областей в начале войны. С этого дня сообщение с Ленинградом стало возможно только по Ладожскому озеру и по воздуху.

Практически ежедневно ленинградцы испытывали на себе ужас артиллерийских обстрелов или бомбежек. В результате пожаров уничтожались жилые дома, гибли люди и продовольственные запасы.

В начале сентября 1941 г. Сталин отозвал из-под Ельни генерала армии Г. К. Жукова и приказал ему принять от Ворошилова командование фронтом и Балтфлотом. Приезд Жукова и принятые им меры укрепили оборону города, но прорвать блокаду не удалось.

Блокада была направлена на вымирание и уничтожение Ленинграда.

До войны мегаполис Ленинград снабжался что называется «с колес», больших запасов продовольствия город не имел. Поэтому блокада грозила страшной трагедией — голодом. С 20 ноября 1941 г. были установлены самые низкие нормы выдачи хлеба по карточкам: рабочим и инженерно-техническим работникам — 250 г, служащим, иждивенцам и детям — 125 г. Бойцам частей первой линии и морякам — 500 г. Началась массовая гибель населения. Не оставляют никого равнодушным сохранившиеся страницы дневника маленькой Тани Савичевой: «Бабушка умерла 25 янв. ... Дядя Алеша 10 мая... Мама 13 мая в 7.30 утра... Умерли все. Осталась одна Таня». Сегодня в работах историков цифры погибших ленинградцев разнятся от 800 тыс. до 1,5 миллиона человек. В последнее время все чаще фигурируют данные о 1,2 млн. Горе пришло в каждую семью.

Спасением для осажденных стала «Дорога жизни» — проложенная по льду Ладожского озера трасса, по которой с 21 ноября в город доставлялось продовольствие, боеприпасы и на обратном пути эвакуировалось гражданское население. За период действия «Дороги жизни» — до марта 1943 г. — по льду (а летом на различных судах) в город было доставлено 1615 тыс. тонн различных грузов. В то же время из города на Неве были эвакуированы более 1,3 млн ленинградцев и раненых воинов. Для транспортировки нефтепродуктов по дну Ладожского озера был проложен трубопровод.

Жители и руководство делали тогда все возможное, чтобы жить и продолжать бороться. Несмотря на то, что город находился в жесточайших условиях блокады, его промышленность продолжала снабжать необходимым вооружением и снаряжением войска Ленинградского фронта. Обессиленные голодом и тяжело больные рабочие выполняли срочные задания, ремонтировали корабли, танки и артиллерию.

Беспримерное самопожертвование простых ленинградцев помогло им не просто отстоять свой любимый город. Оно показало всему миру, где находится предел возможностей фашистской Германии и ее союзников.

При всех ошибках, просчетах, волюнтаристских решениях советское командование принимало максимум мер для скорейшего прорыва блокады Ленинграда. Были предприняты четыре попытки разорвать вражеское кольцо. Но советские жертвы в наступательных операциях этого периода не были напрасными. Летом-осенью 1942 г. противнику не удалось перебросить из-под Ленинграда какие-либо крупные резервы на южный фланг Восточного фронта. Более того, Гитлер направил для взятия города управление и войска 11-й армии Манштейна, которые в ином случае можно было использовать на Кавказе и под Сталинградом.

Освобождение Ленинграда

Только в январе 1943 г., когда основные силы вермахта были стянуты к Сталинграду, блокада была частично прорвана. Ходом деблокирующей операции советских фронтов (операция «Искра») руководил Г. Жуков. На узкой полосе южного берега Ладожского озера, шириной 8-11 км, удалось восстановить сухопутную связь со страной. В течение последующих 17 суток по этому коридору была проложена железная и автомобильная дороги. Январь 1943 г. стал переломным моментом в Ленинградской битве.

Советские войска перешли в наступление 14 января 1944 г. и уже 20 января освободили Новгород. 21 января противник начал отход из района Мга — Тосно, с участка перерезанной им железнодорожной магистрали Ленинград — Москва. 27 января в ознаменование окончательного снятия блокады Ленинграда, которая продлилась 872 дня, прогремел праздничный салют.

Оборона Ленинграда имела огромное военно-стратегическое, политическое и моральное значение. Гитлеровское командование лишилось возможности наиболее эффективного маневра стратегическими резервами, переброски войск на другие направления. Подвиг защитников Ленинграда, отстоявших свой город в условиях тяжелейших испытаний, вдохновлял всю армию и страну, заслужил глубокое уважение и признательность государств антигитлеровской коалиции.

Ингуши — защитники Ленинграда

Наравне с другими народами на разных фронтах Великой Отечественной войны в те грозные дни для всей страны воевали и представители ингушского народа. Более ста человек из Ингушетии защищали город на Неве. Среди них:

Ахриев Рашид-Бек Чахович — первый летчик среди ингушей, окончивший Гатчинскую школу летчиков еще до революции 1917 года. Он был в составе летного отряда особого назначения под командованием генерал-майора Чанкатадзе. Отряд выполнял полеты по маршруту Ленинград — Москва, доставлял в блокадный Ленинград боеприпасы и продовольствие. В конце 1942 года звено из трех самолетов (Ахриев был ведущим) попало под огонь вражеских зенитных орудий. Два самолета были сбиты и упали на временно оккупированную территорию. После освобождения Ленинградской области самолеты были найдены, останки погибших летчиков, среди которых был Ахриев Рашид-Бек Чахович, с почестями захоронены. (Записано со слов Хаджи Рашид-Бековича Ахриева, сына Рашид-Бека Ахриева.)

Гудантов Руслан Борисович — в звании капитана и в должности заместителя командира 549-го танкового батальона в составе 30-й гвардейской танковой бригады защищал город Ленинград. Отважный танкист геройски погиб в июне 1943 года в деревне Арбузово Ленинградской области. Похоронен в братской могиле у деревни Арбузово.

Тутаева Асият Индрисовна, уроженка села Насыр-Корт Ингушетии, окончила в 1924 году медицинский факультет Северо-Кавказского университета в Ростове-на-Дону, поступила в аспирантуру Ленинградского института экспериментальной медицины. Окончив аспирантуру, Тутаева осталась преподавать в институте. Участвуя в различных научных экспедициях, Асият собрала богатейший материал для будущей докторской диссертации.

Но началась война, ее планы остались не реализованными. Тутаева ушла на фронт. Служила Асият в военно-полевом передвижном эвакогоспитале начальником бактериологической лаборатории на Ленинградском фронте.

В 1943 году военврачу 2-го ранга Тутаевой Асият было присвоено звание майора медицинской службы. 29 октября 1944 года Тутаева Асият Индрисовна попала в плен и вместе с другими медицинскими работниками, была повешена фашистами у села Колодина Вишневецкого района Тернопольской области.

Албаков Ахмед Изнаурович был призван на фронт в первые дни войны. Гвардии старший лейтенант, командир огневого взвода 1-ой батареи 71-го пушечно-артиллерийского Мгинского полка. Всю блокаду воевал в Ленинграде. После освобождения Кингисеппа до 1947 года был комендантом этого города. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина» и другими. Дважды был представлен к званию Героя Советского Союза, но так как он являлся представителем репрессированного народа, награду эту так и не получил.

Всех, кто защищал Ленинград, перечислить очень сложно, но ясно одно: на каком бы фронте наши соотечественники ни находились, они сражались смело и мужественно, являясь примером для подражания.