Сохраняя давние традиции, военнослужащие войск национальной гвардии с честью выполняют служебно-боевые задачи, защищают целостность государства, обеспечивают безопасность граждан, дают уверенный отпор терроризму, экстремизму, другим внешним и внутренним угрозам.

О том, что из себя представляет управление Росгвардии по Ингушетии рассказал начальник отделения комплектования силового ведомства подполковник Казбек Халухаев.

— Казбек, что, по-вашему, отличает бойцов Росгвардии?

— Пусть это будет самонадеянным, но я уверен, что моих коллег отличает высочайшая квалификация, сила и выносливость, принципиальность и мужество. Потому что, мы постоянно находимся в борьбе с преступностью. Ведь, это наша работа. Каждый день сотрудники Росгвардии на страже закона и порядка. Хочу напомнить, что в состав войск национальной гвардии сегодня входят подразделения СОБРа, ОМОНа, вневедомственной охраны, лицензионно — разрешительной работы, внутренние войска.

Многим из них приходиться защищать людей с огромным риском для жизни. Вообще, дату 27 марта, исторически связывают с образованием батальонов внутренней стражи при Александре I, созданных в 1811 году. Сегодня их наследниками являются элитные части — спецназ МВД, СОБР и ОМОН, бойцы которых всегда на передовой, будь то охрана важнейших объектов или борьба с терроризмом. Такая преемственность, высочайший уровень подготовки, безупречный профессионализм личного состава служит надежной основой для успешного решения тех разноплановых задач, которые стоят перед нами.

— Расскажите, коротко, об этапах становления Росгвардии.

— Ну, тогда напомню, что в 2016 году были изданы нормативно-правовые документы, согласно которым часть подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации были выделены в новый федеральный орган исполнительной власти. Первыми в этом списке стали внутренние войска, устройство которых, к слову, и послужило наброском для формирования всего ведомства в дальнейшем. Учитывая свою немалую численность, бывшие внутренние войска составили добрую половину формирующейся Росгвардии. Второй половиной, не менее важной, стала полицейская составляющая Федеральной службы войск национальной гвардии, а именно подразделения вневедомственной охраны, специальных отрядов быстрого реагирования, отрядов мобильных особого назначения, авиационных отрядов специального назначения и соединений лицензионно-разрешительной работы. Слово «полицейской», кстати, упомянуто не случайно: Росгвардия является редким сочетанием, в котором плечом к плечу работают люди с полицейскими и воинскими званиями.

— Какова структура Росгвардии Ингушетии и, какими подразделениями она представлена?

— Прежде всего — это само управление. Именно, в его состав входят СОБР и ОМОН Ингушетии, вневедомственная охрана, авиационный отряд и центр лицензионной-разрешительной работы. О каждом подразделении из этого списка известно практически каждому в республике: СОБР и ОМОН — заслуженные спецподразделения, с огромным героическим опытом и большим количеством награжденных. Ребята из этих подразделений неоднократно становились на защиту нашей общей Родины, несмотря на опасность для жизни и здоровья. Что касается Вневедомственной охраны, то ее знает каждый, кто хотя бы раз посещал массовые мероприятия: сотрудники УВО всегда рядом с нами, следя за общественным порядком. Кроме того, они осуществляют дистанционную охрану жилищ и имущества граждан с помощью пультов централизованной охраны.

Касательно центра лицензионно-разрешительной работы, то любой наш гражданин, имеющий разрешение на всякий вид гражданского оружия, так или иначе, посещал, либо сам центр, либо его районные отделения. Помимо управления Росгвардии по Республике Ингушетия и его подразделений, в городе Назрани также находится целый полк войск национальной гвардии.

— Что же именно привнесла Росгвардия в жизнь республики?

— Я говорил, что в состав Росгвардии вошли и без того ранее существовавшие подразделения. Однако само управление, является новой единицей, и вся его численность — это, прежде всего, новые рабочие места. Более того, за прошедшие 4 года существенно были расширены штаты спецподразделений, в частности ОМОН, разросшегося почти в 2 раза. Множество молодых ребят получили возможность попробовать свои силы, поступив на службу в Росгвардию.

— Что бы вы пожелали коллегам в праздничный день?

— Со своей стороны, хочу пожелать всем удачи, мирного неба над головой, чтобы родные и близкие всегда дожидались их возвращения домой.