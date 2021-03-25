Сегодня, когда, казалось бы, открытки канули в Лету, все-таки находятся те, кто отдает предпочтение старому классическому способу. А 25 марта отмечается Всемирный день почтовой открытки, которой историки насчитывают уже свыше 170 лет.

Само название «открытка» обязано своим происхождением выражению «открытое письмо», то есть разновидность корреспонденции без использования конверта. На внешней стороне размещается изображение, на другой — место для небольшого письма, марки, адреса получателя и отправителя.

Существует несколько версий появления открытки. По одной из них первая карточка было напечатана по заказу Генри Коула, директора лондонского Музея Виктории и Альберта. Чтобы поздравить всю свою многочисленную родню с наступающим Рождеством, он оформил заказ на тысячу открыток. На них было изображено большое семейство за столом, с поздравительными словами. Это событие произошло в 1840 году, и из всего тиража до настоящего времени сохранилось 12 экземпляров.

Первые полноценные почтовые открытки появились в Австро-Венгрии во второй половине 60-х годов XIX века. Они были выполнены в виде обычных картонных кусочков. Изделия предназначались для коротенького сообщения и имели соответствующее место для марки и адреса. Позднее в действующих французских и германских армиях зародилась тенденция самостоятельно разрисовывать почтовые карточки, не имеющие иллюстраций. Подобным способом военные стремились хоть как-то отвлечься и скрасить горестные однотипные военные дни, отправляя весточки своим родственникам. Данная идея, естественно, была подхвачена деловитыми коммерсантами, в результате чего появились иллюстрированные открытки.

По утверждению немцев, самую первую такую карточку создал продавец книг из Германии, французы же уверяют, что это был предприниматель из Бретани. Впоследствии тенденцию на выпуск печатной продукции такого типа подхватили и остальные государства.

В 1878 году на международном почтовом парижском съезде был утвержден мировой стандарт касательно размеров карточки: 9×14 см, чуть позже он был изменен — 10,5×14,8 см. В нашей стране печать открыток в типографии началась в 1894 году. Изначально ее оборотная сторона была предназначена лишь для адреса, но с 1904 года левая часть отводилась для небольшого сообщения.

Разгар популярности на поздравительные открытки выпал на период 1898-1918 годов. Огромное количество тем и сюжетов посвящались карточкам. Прежде всего, это романтические послания, изображения городов, фольклорная тема, портреты творческих личностей и ученых, а также картины знаменитых художников.

Во время Первой мировой войны стали популярны карикатурные экземпляры, которые высмеивали врагов России. Сегодня открытки уже гораздо реже используются по основному предназначению. Это связано со стремительным развитием современных средств коммуникаций. Несмотря на это, люди продолжают отправлять или дарить своим близким и друзьям купленные в магазине или изготовленные вручную красивые открытки. Поэтому они до сих пор не потеряли своей значимости.

— А я и сегодня посылаю своим родным открытки, как в старые добрые времена, — говорит педагог Хадишат Чакиева. — Трудно передать то чувство, когда, открыв свой почтовый ящик, вместо очередного уведомления или платежки за коммунальные услуги, вы получаете открытку, подписанную почерком дорогого вам человека. Многие мои знакомые, получив такую весточку, звонят мне и с ностальгией благодарят за столь проявленное внимание.

Вот и получается, что отправлять открытки по почте — это не просто старая добрая традиция, но и современное, новомодное явление. И неважно, купили вы открытку или смастерили ее сами, главное — взамен вы получите массу положительных эмоций, радости и слов благодарности от получателя почтовой весточки.