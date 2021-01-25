Именно в школьные и студенческие годы формируется мировоззрение человека, завязывается дружба, которая может продлиться целую жизнь, появляется ответственность перед обществом, формируется умение эффективно сосуществовать с другими людьми.

Однако, по данным из мировой статистики, мы видим, что существует много стран, где дети и подростки до сих пор не имеют возможности пойти в школу. А ведь нужно учитывать, что только образование предоставляет возможность выбраться из нищеты и обеспечить благосостояние в будущем.

Естественно, такие дети страдают от нищеты, дискриминации, вооруженных конфликтов, чрезвычайных ситуаций и последствий изменения климата. Также нужно отметить, что миграция и вынужденное перемещение оказывают негативное воздействие на получение образования.

По словам ученых и работников образования, необходимо прилагать усилия для обеспечения инклюзивной и бесперебойной деятельности всех учебных заведений, включая начальную, среднюю, университетскую и профессиональную подготовку, чтобы каждый человек мог воспользоваться возможностью учиться всю жизнь и, следовательно, в полной мере участвовать в жизни общества и делать вклад в устойчивое развитие.

Преподаватель истории, активная участница телевизионной программы «Эрудит» Залина Эльджаркиева, комментируя данную тему, отметила, что только качественное и доступное образование дает шанс каждому человеку обеспечить себе достойное будущее.

«Я ужаснулась, когда узнала, что у каждого пятого ребёнка в мире нет возможности получать образование, — признается Залина Магомедовна. — Это очень неутешительная статистика, которая без лишних слов говорит о том, что цивилизация коснулась не всех. А ведь мы знаем, что образование — это не только фактор успеха для каждого человека в отдельности, но еще и самого общества. И чем больше среди нас будет образованных людей, тем сильнее будет наше общество. А ещё я хотела бы отметить, что образование является залогом здоровья людей. Но об этом, наверное, лучше расскажут медики».

Да, действительно, не так давно ученые установили, что уровень образования является лучшим предсказателем высокой ожидаемой продолжительности жизни, по сравнению с уровнем дохода и комфортными условиями жизни. К подобным выводам в ходе исследований пришли ученые из Венского университета экономики и бизнеса. Они доказали, что хорошее образование улучшает познавательные способности, а это ведет к более осознанному отношению к собственному здоровью. В последние десятилетия наблюдается сдвиг заболеваемости инфекционными и хроническими болезнями, что связано в основном с образом жизни. Со временем связь между образованием и внимательным отношением к здоровью станет еще более очевидной, говорят ученые.

Безусловно, образование является одним из прав человека, общественным благом и государственной ответственностью, что закреплено в статье 26 Всеобщей декларации прав человека. Она призывает к обеспечению бесплатного начального образования для каждого. Без обеспечения качественного образования и предоставления возможностей для обучения всех граждан, страны не смогут достичь гендерного равенства и разорвать круг нищеты, оставляющий позади миллионы детей, молодых людей и взрослых.

Такова была резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, провозгласившей 24 января Международным днем образования в знак признания роли образования в обеспечении мира и развития. Создание этого праздника прежде всего подчеркивает важность стремления к знаниям, а также призывает общество сконцентрироваться на очень важной проблеме — повальной безграмотности.

В основном документе организации признается также важность образования для достижения устойчивого развития и подчеркивается, что образование может повысить индивидуальную производительность и увеличить потенциал экономического роста, способствовать искоренению нищеты и голода, содействовать здоровью и гендерному равенству.

Президент России Владимир Путин на одной из своих встреч со студентами отметил: «Во-первых, образование является правом человека, ключевым фактором устойчивого развития мирового сообщества, общественным благом и обязанностью государства. Во-вторых, образование — это наиболее действенный из имеющихся в нашем распоряжении инструментов для существенного улучшения состояния здоровья населения, стимулирования экономического роста, задействования скрытых возможностей и внедрения инноваций, — всего того, что необходимо нам для построения более жизнестойких и устойчивых условий. Поэтому все мы — политические руководители высокого уровня и простые граждане, государственные органы и общественные организации, учителя и родители — должны каждый на своем месте сделать все, чтобы право на образование стало для всех реальностью. В этом состоит наша ответственность перед будущими поколениями».

Глава государства предложил всем международным и региональным организациям и организациям гражданского общества, неправительственным и религиозным организациям, научным учреждениям, частным лицам и другим соответствующим заинтересованным сторонам надлежащим образом отмечать Международный день образования.

С развитием технологий появились совершенно новые требования к образованию. Если раньше одной профессии человеку, грубо говоря, хватало на всю жизнь, то сегодня речь уже идет о непрерывном образовании, что должно стать образом жизни для любого человека, который хочет оставаться конкурентоспособным.

Президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, на одном из своих выступлений отметил: «Если мы знаем, что традиционная образовательная траектория, к которой привыкли люди пожилого возраста, является однопиковой (это когда человек получил одно высшее образование до 25 лет), то сейчас правильно будет говорить о трёхпиковой модели, поскольку существует второй (30-55 лет) и третий (55+) трудоспособный возраст.

Другими словами, нужно быть готовыми к переходу из одной индустрии в другую, а точнее, нужно быть готовыми учиться всю жизнь. И это не обсуждается: это и правило, и традиция, и возможность дальнейшей социализации».

В этом году Международный день образования, как и многие другие праздники, проводится в период пандемии COVID-19, которая привела к беспрецедентным по своим масштабам и тяжести перебоям в учебном процессе во всем мире.

«Закрытие школ, университетов и других учебных заведений, а также перерывы в предоставлении программ распространения грамотности и обучения очень негативно отразились на жизни учащихся во многих странах, — говорит Залина Магомедовна, которая долгие годы занимается репетиторством по истории и обществоведению. — И сейчас, когда новый 2021 год начал свое шествие, настало время активизировать сотрудническую солидарность, с тем чтобы образование и обучение на протяжении всей жизни заняли центральное место в процессе восстановления и преобразования, для того чтобы реализовать потенциал каждого учащегося, независимо от его обстоятельств».