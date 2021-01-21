История инженерных войск в России насчитывает более трех сотен лет, но в рамках относительно современного варианта войск правопорядка берет свое начало с 1947 года, когда в Главном управлении внутренних войск была образована ее самостоятельная структура.

Всю свою долгую и насыщенную событиями историю сотрудники и военнослужащие инженерных подразделений современной Росгвардии с достоинством и честью выполняют служебный долг, проявляют разумную инициативу, постоянно получают дополнительное образование, соответствующее текущим реалиям.

Некоторые из этих подразделений, будучи частью Росгвардии, постоянно несут службу и берегут покой граждан в нашей Ингушетии. Наверняка многим из нас волей случая приходилось оказаться на какой-либо из центральных площадей региона за день до масштабного мероприятия: там, и не только там, можно заметить росгвардейцев, осуществляющих осмотр места проведения грядущих торжеств или любых других событий, подразумевающих массовое пребывание граждан.

Другой, совершенно реальный пример, когда бдительные граждане замечают на улице или обнаруживают во время ремонта или раскопок предметы, внешне схожие со взрывоопасными, и незамедлительно сообщают об этом в правоохранительные органы. Чтобы проверить, а если требует ситуация — и уничтожить опасную находку, на место безотлагательно прибывают специалисты инженерно-досмотровой группы ОМОН Росгвардии и, используя служебную собаку и иные специальные средства, оперативно выполняют поставленную задачу.

— Наши верные питомцы содержатся в специально оборудованных вольерах и получают уход и питание согласно установленным нормам, — делится нюансами службы с корреспондентом газеты «Ингушетия» кинолог ОМОН регионального Управления Росгвардии Махмуд Евлоев. — В целом, все кинологи постоянно занимаются дрессировкой своих собак, но если речь конкретно о наших, то они обучены на поиск и обнаружение взрывчатых веществ.

Безусловно, служить в инженерных подразделениях Росгвардии почетно: это очень важное и благородное дело, к которому наверняка захотят приобщиться молодые люди, планирующие связать свою жизнь с органами правопорядка. Как им поступить и куда обратиться — на этот вопрос нам ответили в отделении боевого обеспечения Управления Росгвардии по Ингушетии.

Главный и самый прямой путь, при наличии полного среднего образования, — поступить в высшее военное учебное заведение, например, в Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации. На базе этого института обучают будущих военных инженеров по соответствующему направлению.

Как и при поступлении в любой военный институт, начинается путь будущего курсанта с подачи заявления в военный комиссариат по месту постоянной регистрации. Если среди читателей найдутся желающие, то в Росгвардии советуют заняться этим вопросом уже сейчас. Но, возможно, для кого-то предрасположенность к инженерным специальностям сочетается с тягой к службе в спецподразделениях полицейской составляющей Росгвардии. В этом случае необходимо поступить на службу в ОМОН и уже оттуда направиться на дополнительное обучение.

В этот знаменательный день газета «Ингушетия» желает всему личному составу и ветеранам инженерной службы войск национальной гвардии, членам их семей, родным и близким крепкого здоровья и долголетия, домашнего уюта, добра и благополучия. Выражаем уверенность, что военные инженеры и впредь будут успешно решать поставленные задачи в интересах и на благо нашей Родины.