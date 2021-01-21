Интересный факт, но один итальянский профессор на научной основе доказал, что осязание — это первое, что чувствует человек, когда приходит в мир. И это чувство происходит никак иначе, как от прикосновения мамы.

Как констатируют врачи, объятия в раннем возрасте помогают сформировать в человеке умение любить и быть благодарным. Если ребенка до семи лет лишить объятий, то он будет не способен любить других. Из него может вырасти психически неуравновешенный человек. Так считают ученые. А ещё доказано, что те малыши, которые недополучают родительской ласки в грудном возрасте, растут болезненными и агрессивными, они плохо справляются со своими эмоциями и не умеют правильно и адекватно реагировать на чужие.

Дальше объятия сопровождают нас в течение всего жизненного пути: мы обнимаемся при встрече после долгой разлуки, приветствуя друг друга, во время поздравлений, и просто выражаем свои чувства благодарности, передавая частичку тепла и доброты.

По существующему народному поверью, полученное от другого человека душевное тепло греет, поднимает настроение и даже лечит. Несомненно, можно утверждать, что своими объятиями люди помогают друг другу ощущать себя нужными, ценными, необходимыми. Кроме этого, такой жест доброй воли возрождает в человеке чувство защищенности, комфорта и доверия.

По этим и многим другим причинам прогрессивное общество решило однажды посвятить объятиям отдельный день и превратить его в своеобразный праздник, который смог бы подчеркнуть важность заботы, внимания и поддержки друг друга во имя укрепления взаимоотношения людей. Хотя никто не берется утверждать точно, почему выбор пал именно на 21 января, но суть не в этом, а в том, что с каждым годом число людей, поддерживающих этот праздник, растёт всё больше и больше.

Более того, по мнению психологов, торжества в честь такого дня — это не пустая трата времени, ведь они более чем убеждены, что объятия являются самым эффективным способом передачи своих эмоций, поэтому прибегая к ним, люди стремятся к ощущению чувства спокойствия и безопасности.

Известный московский психолог Анфиса Калистратова в своем блоге, консультируя пользователей интернета по этому вопросу, пишет: «Вообще объятия хорошо действуют на человека, особенно на детей. А в экстремальных ситуациях, например, катастрофах, в каких-то природных катаклизмах, когда люди теряются, в психологии существуют такие приемы, когда человека обязательно нужно обнять и этим самым успокоить, чтобы он мог стабилизироваться хотя бы на какое-то время. А в обычные трудные минуты достаточно простого объятия близкого человека, чтобы проблема уже не казалась такой острой и неразрешимой. Это очень полезно для поддержания должного психологического здоровья».

Нельзя не сказать о том, что ритуалам объятий на Кавказе издревле придавали огромное значение. Ещё при жизни Петра I великие ученые-исследователи Российской академии наук, побывавшие в составе экспедиционных отрядов на Кавказе, в своих трудах очень подробно описывали социальную структуру и быт населения. Они писали не только о храбрости кавказцев, но и о повседневной жизни горцев со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Русским и зарубежным исследователям всегда было интересно знать обо всех особенностях в поведении народов, населяющих этот чудесный и гордый край. Особенно их интересовали обычаи и традиции гор, идущие с незапамятных времен. Даже ритуалу объятий некоторыми из них были посвящены отдельные замечания.

Надо сказать, что очень хорошо об этом написал немецкий исследователь Иоганн Гербер, который был командирован на Кавказ в 1728 году. После очередного визита в одну из ингушских семей в качестве дорогого гостя, Гербер оставил запись в своем блокноте: «Мне не интересны внешнеполитические амбиции этого народа, я хотел бы сказать о другом: как эти ингуши крепко и искренне обнимаются! Правая ладонь протягивается для рукопожатия, а левой горцы так сильно притягивают друг друга к себе, что со стороны кажется, что они хотят задушить себя! Точно так же гостеприимный хозяин сакли обнял и меня, после чего у меня на душе стало спокойно и хорошо!»

Чуть позже (а точнее в 1770 году) побывавший на Кавказе академик Иоганн Гюльденштедт в своей поездке объездил всю Большую и Малую Кабарду, Осетию, Ингушетию и многие районы Пятигорья. Немецким ученым впервые было дано всестороннее и точное описание природы, хозяйства и быта населения различных районов Кавказа.

Будучи всесторонне развитым и образованным человеком, он стал одним из первых, кто не только достоверно охарактеризовал общественный строй, культуру, исконные традиции и обычаи людей, населяющих эту территорию, но и «подогрел» свои научные замечания интересными описаниями ритуалов и обрядов терских народов.

«У кистов (так он называет ингушей и чеченцев, — прим. автора) существует такой обычай: если им человек дорог, и они уважают его, зная, что он пришел с миром, то они его обнимают так же крепко, как будто они этим хотят сказать, насколько велика их радость видеть его. В иных случаях два аксакала могут подолгу стоять, обнявшись, и бить по спине рукой. Через некоторое время они могут вновь обняться, подставляя другую щеку. Мне бывает интересно наблюдать за таким обычаем, но я приехал на Кавказ не только за этим».

Вот так восторженно передает свои ощущения великий исследователь после знакомства с вайнахами в конце XVIII века. И на фоне таких замечательных примеров мы ещё раз можем убедиться в том, что обряд объятий имеет на Кавказе свои прочные исторические корни, дошедшие до наших дней.

На похоронах, свадьбах и других мероприятиях ингуши, как, впрочем, и представители других наций, в первую очередь, встречаясь друг с другом, стараются соблюдать все нормы приветствий, куда непременно входит и обязательное условие обниматься.

Кстати, надо сказать, что изучением пользы объятий занимаются сегодня крупные учёные — психологи и физиологи. Они доказали, что объятия благотворно воздействуют на воспитание в себе умственных и творческих способностей, поэтому совершенно необходимы людям. Также ученые выяснили, что во время объятий в человеческом организме активизируются сразу несколько систем, в частности — иммунная и нервная.

Кроме этого, по утверждениям исследователей человеческих душ, в организме человека во время объятий происходит некий обмен позитивом, благодаря которому можно получить заряд жизнерадостности и хорошего расположения духа, а также снимается усталость. Существуют и «научные» обоснования полезности объятий: дружелюбные прикосновения повышают иммунитет, уровень гемоглобина приходит в норму, а также они способствуют повышению другого гормона — окситоцина, вызывающего благожелательное расположение к другим людям.

С целью укрепления физического здоровья объятия также полезны, как говорят врачи, они вырабатывают гормон радости, нормализуют работу центральной нервной системы. Объятия даже способны на какой-то период притупить чувство боли. Это подтверждает тот факт, что когда человек прикладывает ладошку к больному месту, то становится легче переносить боль, как будто тепло руки высасывает всю болезнь из тела. И поэтому в настоящее время есть целые разделы психологии, посвященные изучению объятий, такого важного для человеческой жизни момента.

Позитив, который мы непременно получаем, обняв другого человека, бесспорно, улучшает настроение. Нужно только соблюсти единственное правило — полное доверие к тому, кого вы удостоили такой чести. Иначе вместо радости вы ощутите тревогу, неприязнь и лишнее волнение. А это не те эмоции, которые нам нужны для полного счастья!