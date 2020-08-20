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Новый год по исламу

20 августа 1920 года наступает новый год по Хиджре

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Новый 1442 год по Хиджре, или Рас-ас-Сана (день Хиджры), наступает в первый день священного месяца Мухаррам — по григорианскому календарю в 2020-м он начинается 20 августа.

Хиджра — исламский календарь, составленный в соответствии с Кораном, и священная обязанность каждого мусульманина его неукоснительное соблюдение.

В основе Хиджры, что в переводе с арабского означает «переселение», лежит лунный годичный цикл — он короче солнечного на 11-12 дней, посему даты мусульманских праздников сдвигаются каждый год относительно григорианского календаря.

Поэтому Новый год по мусульманскому календарю может начинаться в разное время года — и летом, и осенью, и зимой, так как месяцы хиджры никак не привязаны к временам года и к сезонным работам.

История Хиджры

Мусульманское летоисчисление начинается с великого события — переселения Пророка Мухаммеда и его приверженцев из Мекки в Ясриб (названный позже Мединой).

Переселение, которое началось с 16 июля 622 года по григорианскому летоисчислению, происходило постепенно. Последним переселился Пророк Мухаммед — он покинул Мекку в день, соответствующий 16 июля, и прибыл в Медину 22 сентября того же года.

Переселение позволило спасти множество верующих людей от гнета язычников, наладить безопасную жизнь и положить начало распространению ислама не только в пределах Аравийского полуострова, но и по всему миру.

Новый год по Хиджре при жизни Пророка никак не отмечался, так как сам факт переселения еще не считался отправной точкой мусульманского календаря. Решение об этом было принято в 639 году во время правления халифа Омара ибн аль-Хаттаба. Пророк Мухаммад прожил до 632 года.

Традиции мусульманского Нового года

У мусульман отмечать ночь Хиджры — наступление лунного Нового года — как-то по-особому не принято. Мусульманский праздник напоминает людям о том, чтобы они совершали больше добрых и праведных дел, а в мечетях, по традиции, читают проповедь, посвященную переезду Пророка Мухаммеда из Мекки в Медину.
Правоверным канун Нового года рекомендуется провести в молитвах и просить Аллаха о благодати на следующий год. Считается, что большая награда от Всевышнего дается тому, кто постился накануне.
Мусульмане уверены, что на них снизойдет Божье благословение и весь год будет благополучным, если они будут усердно молиться о прощении грехов и совершать добрые дела. Поэтому и первый день нового года, по традиции, проводят в молитве.

В мусульманском мире первые десять дней нового года почитают благословенными для всех хороших начинаний — в этот период, по традиции, играют свадьбы, начинают строить дома и планировать будущее. Но в целом Мухаррам — месяц покаяния и богослужения.

На протяжении всего месяца верующим рекомендуется соблюдать пост в четверг, пятницу и воскресенье. Пост во время священного месяца Мухаррам, так же как и пост во время священного месяца Рамадан, заключается в отказе от пищи в светлое время суток, в духовном очищении, в посвящении себя молитвам, покаянию и богослужению.

Поэтому мусульманам рекомендуют не упустить возможность получить от Всевышнего прощение грехов и многократное воздаяние за добрые деяния.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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