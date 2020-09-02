День воинской славы установлен в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу перед странами — членами антигитлеровской коалиции при выполнении решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года по Японии.

Этот праздник нельзя назвать новым — 3 сентября 1945 года, на следующий день после капитуляции Японской империи, Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден День победы над Японией. Однако долгое время в официальном календаре знаменательных дат этот праздник практически игнорировался.

Международно-правовым основанием для установления Дня воинской славы считается акт о капитуляции Японской империи, который был подписан 2 сентября 1945 года в 9:02 по токийскому времени на борту американского линейного корабля «Миссури» в Токийском заливе.

Этот документ положил конец Второй мировой войне, которая, согласно западной и советской историографии, началась 1 сентября 1939 года нападением Третьего рейха на Польшу (китайские исследователи считают, что Вторая мировая началась с нападения японской армии на Китай 7 июля 1937 года).

Самая значительная в истории человечества война продолжалась шесть лет и охватила территории 40 стран Евразии и Африки, а также все четыре океанских театра военных действий — Северный Ледовитый, Атлантический, Индийский и Тихий океаны.

В мировой конфликт было втянуто 61 государство, а общая численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, была свыше 1,7 млрд человек. Главный фронт войны пролегал в Восточной Европе, где сражались вооруженные силы Германии и ее союзников против Красной армии СССР.

После разгрома Третьего рейха — 8 мая 1945 года в германской столице был подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии, а 9 мая объявлено в Советском Союзе Днем Победы, Великая Отечественная война завершилась. Но Москва, желая обезопасить свои восточные рубежи и идя навстречу союзникам, на Ялтинской (февраль 1945 года) и Потсдамской конференциях (июль-август 1945 года) с участием руководителей трех союзных держав приняла на себя обязательства вступить в войну с Японией спустя два-три месяца после завершения войны с Германской империей.

8 августа 1945 года Советский Союз объявил войну Японской империи. 9 августа советские войска пошли в наступление. В ходе проведения нескольких операций — Маньчжурской стратегической, Южно-сахалинской наступательной и Курильской десантной операций, группировка советских вооруженных сил на Дальнем Востоке разгромила главную группировку сухопутных войск Императорских вооруженных сил Японии в годы Второй мировой войны — Квантунскую армию.

После вступления в войну СССР многие японские государственные деятели осознали, что военно-политическая и стратегическая обстановка в корне изменилась и продолжать борьбу бессмысленно. Глава правительства Кантаро Судзуки заявил, что он пришел к заключению, что единственно возможной альтернативой для страны является принятие условий союзных держав и прекращение боевых действий.

Сторонники продолжения войны считали, что принять Потсдамскую декларацию можно только при выполнении четырех обязательств: сохранение императорской государственной системы, предоставление японцам права самостоятельного разоружения и недопущение оккупации страны союзниками, а если оккупация неизбежна, то она должна быть кратковременной, осуществляться незначительными силами и не затрагивать столицу, наказание военных преступников самими японскими властями.

Высший совет откладывался несколько раз, не приходя к единому мнению. Наконец император Хирохито заявил, что у Японии нет шансов на успех, и приказал принять проект главы внешнеполитического ведомства. 10 августа японское правительство сообщило, что оно готово принять условия Потсдамской декларации при условии, что союзные державы «согласятся не включать в нее пункт о лишении императора суверенных прав». Но ответ союзников подтвердил требование о безоговорочной капитуляции, и то, что с момента капитуляции власть японского императора и правительства в отношении государственного управления будет подчинена верховному главнокомандующему силами союзных держав и тот предпримет те шаги, какие сочтет необходимыми для осуществления условий капитуляции. Японскому императору было предложено обеспечить капитуляцию. Форму правления после капитуляции и разоружения армии должен был выбрать японский народ.

Это вызвало споры в японском руководстве. Военный министр по собственной инициативе обратился к офицерам и солдатам, призывая их биться до последней капли крови. Но император одобрил капитуляцию. От имени монарха было составлено заявление о принятии Потсдамской декларации.

В ночь на 15 августа группа командиров-фанатиков из управления военного министерства и столичных военных учреждений, возглавляемая майором Хатанака («молодые тигры»), решили сорвать принятие декларации и продолжить войну. Но попытка государственного переворота закончилась провалом. Войска столичного гарнизона не поддержали путчистов. Зачинщиков заговора не судили, им позволили сделать ритуальное самоубийство.

15 августа по радио было передано обращение японского императора. Учитывая высокий уровень самодисциплины среди японских государственных и военных деятелей, в империи прошла волна самоубийств. Еще 11 августа выстрелом из револьвера пытался покончить с собой бывший премьер-министр и министр армии, убежденный сторонник союза с Германией и Италией — Хидэки Тодзио (его казнят 23 декабря 1948 года как военного преступника). Утром 15 августа совершил харакири «самый великолепный образец идеала самурая» и министр армии Корэтика Анами, в предсмертной записке он попросил императора прощения за допущенные ошибки. Покончили с собой первый заместитель начальника Морского генштаба (до этого командующий 1-м воздушным флотом), «отец камикадзе» Такидзиро Ониси, фельдмаршал Императорской армии Японии Хадзимэ Сугияма, а также другие министры, генералы и офицеры.

На фронте японские войска продолжали оказывать ожесточенное сопротивление советской армии. Частям Квантунской армии приказ о прекращении огня не передали, поэтому и советским войскам также не дали указания остановить наступление. Только 19 августа состоялась встреча главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке маршала Александра Василевского с начальником штаба Квантунской армии Хипосабуро Хата, где была достигнута договоренность о порядке капитуляции японских войск.

2 сентября японская делегация подписала акт о капитуляции. Этот день считается днем окончания Второй мировой войны.

История знала немало войн, но самой страшной, кровопролитной, самой определяющей для судеб мира стала Вторая мировая война, в которой Советский Союз явил всему миру не только мощь советского оружия, но и многонационального государства.

В этой войне участвовали и показывали чудеса отваги и героизма более 20 тысяч ингушей. Не вернулись с фронта около 4 тысяч человек (погибли более 3,5 тысячи и без вести пропали 372 человека). К званию Героя Советского Союза, по информации из различных источников, были представлены более 50 человек — выходцев из Ингушетии. По разным причинам Звезду Героя смогли получить только четыре из них, уже в современной России.