С первых дней Сталинградской битвы 255-й отдельный Чечено-Ингушский кавалерийский полк, включенный в оперативную группу генерала В. И. Чуйкова (в составе 64-й армии), действовал на дальних подступах к Сталинграду. Здесь полк понес большие потери: десятки раненых, убитых и пропавших без вести.

Среди ярких примеров мужества и стойкости можно назвать нашего соотечественника, первого командира 255-го полка майора Японца Абадиева. Награждённый уже осенью 1941 г. орденом Красного Знамени, представленный позднее к званию Героя Советского Союза, Абадиев потом командовал одним из полков 115-й Кабардино-Балкарской национальной дивизии, также участвовавшей в обороне Сталинграда.

Связист 680-го стрелкового полка 169-й стрелковой дивизии Зяудин Джамалдинович Гайтукиев в первом же бою на Сталинградской битве был ранен. Когда в дивизию пришел приказ об отзыве из армии представителей депортированных народов, Зяудин поменял имя и отчество. Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». Зяудин Джамалдинович (Николай Дмитриевич) Гайтукиев скончался в июне 2019 года на 96-м году жизни.

Отличился в боях под Сталинградом и сержант 255-го полка, командир минометного взвода Ахмед Эсмурзиевич Баркинхоев. За мужество в боях на Сталинградском фронте сержант Ахмед Баркинхоев был награжден медалью «За отвагу», а 3 сентября 1943 г. — медалью «За оборону Сталинграда».

В наградном листе командира взвода связи 985-го стрелкового полка 226-й стрелковой дивизии, гвардии лейтенанта Магомеда Гадаборшева, за мужество и героизм под Сталинградом награждённого орденом Красной Звезды, написано: «Под сильным огнем противника не раз сам исправлял порывы линии. Первым ворвался на линию блиндажей противника и взял в плен 43 солдата». Лейтенант Гадаборшев, как и многие другие воины-ингуши, оставался в действующей армии до самого окончания войны и воевал в составе советских войск, освобождавших Чехословакию в мае 1945 г.

Под Сталинградом закончил свой боевой путь командир артдивизиона, исполнявший обязанности командира артиллерийского полка 203-й стрелковой дивизии, майор Ахмет Дудургов. Получив тяжёлое ранение, он вернулся на Родину с орденами Красного Знамени, Красной Звезды и медалью «За отвагу».

В боях под Сталинградом отличился и сержант, командир отделения взвода стрелкового батальона Аббас Эдельгиреевич Яндиев, награжденный медалью «За отвагу». Он в числе многих, имея пять боевых ранений и две медали «За отвагу», орден Красной Звезды, продолжал сражаться до победного дня.

Разведчик, красноармеец Юрий Иосифович Чахкиев в боях под Сталинградом «ворвался в траншею противника с противотанковой гранатой и уничтожил дзот и станковый пулемет с расчетом». Награждён медалью «За отвагу».

Это лишь незначительная часть того, что нам известно. Оставшиеся в живых и ушедшие в бессмертие солдаты и офицеры в героической борьбе под Сталинградом золотыми буквами вписали свои имена в блистательную победу над немецкими захватчиками.

К 70-летию освобождения Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков на Мамаевом кургане 2 февраля 2013 года состоялось торжественное открытие стелы с именами 84 уроженцев Ингушетии — защитников города. Их имена были установлены поисковыми группами и сотрудниками Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова. Среди погибших — рядовые и офицеры Красной Армии, выходцы из разных сел Ингушетии, для которых зима 1943 года стала роковой. Теперь в числе 17 тысяч защитников Сталинграда увековечены и имена наших соотечественников, несправедливо пребывавших в забвении больше полувека.