Юбилейные даты образования в этом году в октябре совпали сразу у трех населенных пунктов нашей республики: Яндаре, Галашки и Джейраха. Правда, отметить их как следует, собрав народ, нынче не получилось из-за объявленных ограничений в связи с пандемией. Но, тем не менее, праздничная атмосфера в этих селах чувствовалась в каждом доме.

В сельском поселении Яндаре Назрановского района, как, впрочем, и в других сёлах, конец октября становится таким периодом, когда дел по хозяйству, особенно у тех, кто на профессиональном уровне занимается сельским хозяйством, бывает невпроворот. Сюда входит сдача сельхозпродукции в закрома государства, заготовки на зиму и многое другое, без чего никак не обходится жизнь людей на селе.

Но, несмотря на это, и то, что многие задуманные планы из-за короновируса претворить в жизнь не удалось, яндыровцы и в этом году подошли к празднику с хорошими показателями.

Рассказывая о сельских буднях, глава администрации Яндаре Исмаил Падиев отметил, что главное для сельчан — это бесперебойное обеспечение жилищно-коммунальными услугами и бережная забота со стороны государства. Проводя небольшой ознакомительный экскурс с перечислением основных задач, которые стоят перед администрацией, Падиев вкратце рассказал историю возникновения села и какими славными делами и именами может славиться их родное пристанище.

По его словам, согласно одной из официальных версий, на территории современного селения Яндаре, основанного в 1827 году, в далеком прошлом находился древний город-мегаполис Магас — столица средневекового полиэтнического государства Алания, в состав которого входила территория современной Ингушетии.

Также Падиев привел любопытные данные относительно проведенных недавно археологических раскопок, которые зафиксировали на территории села несколько крупных городищ. А во время нахождения нашего народа в ссылке, село Яндаре было переименовано осетинами в «Райдзаст», что в переводе на русский означает «чудесное», «уютное», «райский уголок», что тоже для многих может стать неслыханной новостью.

Надо сказать, что Яндаре относится к числу самых больших сел в Ингушетии. По последним данным переписи населения, здесь постоянно проживает более десяти тысяч человек. На территории более двухсот гектаров земли расположились все необходимые единицы инфраструктурного обеспечения.

Отрадно отметить, что с каждым годом Яндаре всё больше и больше преображается, растет и благоустраивается. Бросается в глаза и тот факт, что больше половины дорог в селе асфальтированы и содержатся в хорошем состоянии. В последнее время сельчане сами чаще стали сажать деревья, цветы и озеленять улицы, что также не может не радовать. И пусть здесь нет больших супермаркетов и солидных офисов, но зато добротно построенные дома и тихие дворики дарят всем успокоение и радость.

«Работники сельской администрации и жители Яндаре всегда с большим энтузиазмом готовились к празднованию села, — говорит Исмаил Ибрагимович, — но в этом году нам официально запретили собирать людей. А раньше, как в хорошие добрые времена, сельчане собирались, подолгу обсуждали между собой политическую обстановку в стране и республике, делились новостями и высказывали свою точку зрения на те или иные события. Любо-дорого бывало смотреть, как люди, душой болея за будущее, объединившись, пытаются решать общие проблемы села, района, республики, ведь состояние положения дел в обществе должно касаться всех — не только политиков и бизнесменов, но и простых сельских тружеников, на которых в принципе и держится вся сельская экономика».

В разговоре с нашим корреспондентом, яндырский глава говорил не только о проблемах, но и о победах и достижениях односельчан, ведь это село подарило обществу много достойных имен.

В числе других, были обсуждены и такие вопросы, как работа исламских лидеров, направленная на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи. И в этой части глава населенного пункта привел такие данные, которые лучше всяких доказательств говорили о том, что молодежь села на сегодняшний день не подвержена всяким экстремистским штучкам и не рвётся в Сирию или ещё куда-нибудь. По его словам, в этом ответственном деле руководству сельской администрации активную помощь и содействие оказывают региональные власти, силовые структуры, дирекции школ и общественность.

Поговорили мы с руководителем Яндаре и о планах работы на ближайшее будущее. Это строительство дорог, обеспечение сельчан качественными водопроводными и газопроводными сетями и новыми единицами инфраструктуры.

Говоря о сельской жизни вообще, Исмаил Ибрагимович признался, что она влечет его намного сильнее, чем высокие возможности большого города, хотя в молодые годы пришлось ему пожить и в городской суете.

«За свою жизнь я успел побывать во многих местах и регионах, — говорит он, — но когда возвращаюсь в родное село, я ощущаю душевное спокойствие и радость. Очень жаль, что многие люди, особенно молодые семейные пары, тянутся из села в город, а не наоборот, недооценивая эту красоту и великолепие. Наверное, потому что жизнь на селе — это не только наслаждение живой природой и свежий воздух, это и каждодневный труд, хлопоты по хозяйству, которых нет в городских квартирах. Но зато и питаются в селе люди не пакетными продуктами, а экологически чистой продукцией собственного производства. Отсюда и здоровье у людей хорошее. Как бы долго мы ни обсуждали этот вопрос, одно я знаю точно: без решения требований времени крепкий деревенский уклад не поддастся сохранению и дальнейшему развитию. Поэтому нам надо повернуться лицом к селу, по-настоящему полюбить кормилицу-землю и жить на ней, получая от этой жизни пользу для себя и общества».

Несомненно, каждый из нас непрерывно связан с тем местом, где родился и вырос. И где бы мы ни находились, нас всегда будет притягивать к родному очагу. И очень важно трепетно и с любовью относиться к своей малой родине, оберегать её, и не забывать одну хорошую пословицу, которая гласит «Где родился — там и пригодился!»