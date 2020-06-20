Очередной этап акции «ЛЭП — стоп», направленной на предупреждение электротравматизма сторонних лиц на энергообъектах, провела рабочая группа Назрановского участка городских электрических сетей. Энергетики акцентировали внимание на нарушениях охранных зон линий электропередачи 10 кВ, «впечатливших» даже бывалых сотрудников.

В Насыр-Кортском административном округе по улицам Белхороева и Почтовая два частных домовладения оспаривают между собой право на лидерство в номинации «опасное соседство». В первом случае опора воздушной линии электропередачи 10 кВ, запитывающей большую часть округа, стоит вплотную к постройке — расстояние от крайнего провода до крыши не более полуметра. Во втором — провода энергообъекта практически «лежат» на заборе.

Владелец коммерческого помещения на пересечении улиц Газдиева и Осканова г. Назрани пошел дальше. Место расположения выбрал прямо под линией электропередачи 10 кВ — расстояние от конька крыши до проводов примерно 20 сантиметров. Еще один коммерческий объект — трехэтажное здание по улице Муталиева — построили в охранной зоне ЛЭП, обеспечивающей электроснабжение Ингушской республиканской клинической больницы.

По каждому факту специалистами составлены акты о нарушении охранных зон. Уведомления о необходимости их устранения вручат инициаторам незаконных застроек, кроме того, соответствующие письма направлены в администрации населенных пунктов, республиканское правительство, Кавказское управление Ростехнадзора по региону, прокуратуру, МВД, Управление Федеральной службы безопасности РФ по Ингушетии.

Всего в регионе зафиксировано 191 нарушение охранных зон ЛЭП напряжением 6–110 кВ.

«Не будем говорить о том, что большой процент отключений происходит из-за несанкционированных работ в охранных зонах. Хотя это фактор, который напрямую влияет на увеличение аварийности в сети и общее снижение надежности электроснабжения потребителей. Я хочу предупредить о другом. Очень часто собственники не признают свою вину и не спешат устранять нарушения. Но стоит помнить о том, что такая беспечность может привести к несчастному случаю и гибели — вашей и ваших близких, — говорит директор филиала «Ингушэнерго» Адам Цечоев. — Еще один момент. Многие осознанно идут на подобный шаг, полагая, что после того, как дом будет построен, энергокомпания вынужденно перенесет ЛЭП. Это ошибка. Вынос энергообъекта с территории застройки осуществляется за счет нарушителя, а расходы обойдутся в сумму от 1 млн рублей и выше. И это при наличии технической возможности».

Филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» напоминает: прежде чем начинать строительство, убедитесь в том, что получаемый (приобретаемый) земельный участок или территория застройки не входят в охранную зону воздушных линий электропередачи.

Охранная зона — это часть земного, воздушного и водного пространства по обе стороны ЛЭП от крайних проводов. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г., допустимое расстояние установлено: 2 метра — для ВЛ ниже 1 кВ; 10 метров — для ВЛ 1–20 кВ; 15 метров — для ВЛ 35 кВ; 20 метров — для ВЛ 110 кВ; 100 метров — для ВЛ через водоемы.

В пределах обозначенных территорий категорически запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства или поставить под угрозу жизни и здоровье людей. Любые действия — строительство объектов, организация автостоянок и даже обрезка и вырубка деревьев — должны быть согласованы с энергокомпанией.