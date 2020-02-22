В торжественной обстановке член Совета Федерации Белан Хамчиев вручил юному герою Харону Долгиеву медаль «За спасение жизни» Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей». В приятной церемонии чествования молодого человека, вместе с сенатором принял участие и начальник управления Росгвардии по Ингушетии полковник полиции Эдуард Павлов.

Коротко о самом геройском поступке. В июле 2019 года 16-летний Харон Долгиев во время прогулки возле берега реки Камбилеевка в сельском поселении Долаково Назрановского района увидел мальчишку — Ибрагима Долгиева, который захлебываясь, тонул в речке. Не раздумывая, Харон бросился вытаскивать его из воды, проявив решительность, бесстрашие и умение действовать в экстремальных ситуациях. Эти его качества и позволили спасти жизнь мальчика.

Естесственно, прозвучало много речей, в которых подчеркивалось мужество Харона. Так, Эдуард Павлов выразил огромную благодарность всем, кто вкладывает в сердца таких ребят благородные качества готовности прийти на помощь другому человеку, рискуя собственным здоровьем и, даже жизнью.

— Конечно же, это, прежде всего — родители — подчеркнул он. — Желаю, чтобы сердца детей продолжали излучать, добро, отвагу и свет, который озарит путь в достойное будущее нашей великой Родины!

Напомним, что Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои» реализуется Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации совместно с общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей» с 2014 года. В этом году соорганизатором проекта также выступила Росгвардия. Проект направлен на привлечение внимания общества к вопросам милосердия и человечности, популяризации деятельности детских общественных организаций и движений.

После вручения награды юный герой посетил территориальный орган Росгвардии в Ингушетии, где также был награжден благодарственным письмом и ценным подарком.