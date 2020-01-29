Энергетики отмечают два основных требования к внесению оплаты — полноту и своевременность. Несоблюдение этих пунктов дает право гарантирующему поставщику начислить пени, ограничить предоставление коммунальной услуги, взыскать задолженность в судебном порядке. Но это крайние меры, в действительности энергетики всегда готовы к диалогу и зачастую выступают его инициатором.

«Мы работаем «на земле», то есть в постоянном контакте с людьми. Поэтому прекрасно знаем, кто из наших абонентов, имея стабильно высокий доход, предпочитает просто не платить за ресурс или не гнушается его воровством, а кто в силу различных обстоятельств не в состоянии рассчитаться с гарантирующим поставщиком, — рассказал замначальника Малгобекских РЭС по энергосбытовой деятельности Илез Даурбеков. — Ситуации бывают разные. Потеря работы, непредвиденные расходы на лечение, а попросить о помощи — стыдно. В таких случаях мы сами инициируем встречи и предлагаем решить проблему с помощью соглашения о реструктуризации».

Реструктуризация долга — процедура, которая подразумевает изменение условий возврата задолженности на более выгодные. Всего в 2019 году 157 потребителей воспользовались возможностью внесения платы в рассрочку. В их числе — Васамбек Хашиев, владелец растворобетонного узла в Малгобеке. После открытия бизнеса потребовались дополнительные вложения. Средств на оплату счетов за коммунальные услуги не оставалось. В итоге задолженность за электроэнергию достигла 85 тысяч рублей.

Отметив несвойственную предпринимателю задержку в оплате, в Малгобекском ЭСО поинтересовались — все ли в порядке у добросовестного абонента. Узнав о временных трудностях, оператор подготовил соглашение о реструктуризации, и теперь Васамбек Магометович защищен от начисления пеней, судебных исков и визитов судебных приставов.

«Успешный бизнес — это не про стабильную прибыль и одного «гениального» человека. Это истории о ежедневной командной работе на износ, общих падениях и победах, высоких рисках, взаимовыручке и умении двигаться вперед, несмотря ни на что. Но самое главное, лично для меня, о неравнодушных людях, — говорит Васамбек Хашиев. — В рассказах о моём деле всегда будут энергетики — ваша компетентность, вежливость и искреннее желание помочь. Мой долг был ежедневной нагрузкой и стрессом для всего коллектива. А сейчас, как говорится, вдохнули полной грудью».