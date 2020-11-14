В этот день 14 ноября 1891 года родился Фредерик Бантинг, который сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина — лекарства, спасшего жизнь людям, страдающим сахарным диабетом.

Диабет — болезнь коварная, она является ведущей причиной слепоты, ампутации и почечной недостаточности. В России дан старт информационно-просветительской кампании по борьбе с сахарным диабетом. Она призвана повысить осведомленность о сахарном диабете, его симптомах и осложнениях, методах профилактики и лечения. Сегодня это крупнейшая в мире кампания по информированию о данном заболевании, охватывающая более миллиарда человек более чем в 160 странах мира.

В преддверии Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом врач Республиканского центра медицинской профилактики Л. Бузуртанова рассказала о ключевых симптомах и мерах профилактики сахарного диабета:

— Диабет — это хроническое неинфекционное заболевание, которое проявляется высоким уровнем сахара в крови. При сахарном диабете первого типа инсулин перестает вырабатываться, а при диабете второго типа — не воспринимается клетками организма. Инсулин — это гормон, который выделяет наша поджелудочная железа, регулирует обмен веществ, в первую очередь углеводов.

Сахарный диабет относится к группе хронических неинфекционных заболеваний, который наряду с болезнями системы кровообращения, органов дыхания, злокачественными новообразованиями, является одной из основных причин инвалидности и преждевременной смертности населения.

Основными симптомами сахарного диабета являются постоянное чувство жажды и сухость во рту, повышенный аппетит и частое мочеиспускание (полиурия). К менее характерным признакам относятся повышенная утомляемость, гнойничковые заболевания кожи и изменение веса, которые могут косвенно указывать на начало заболевания. Особенно важно при этом учитывать наследственную предрасположенность к данному заболеванию, то есть его наличие у ближайших родственников. Если кто-либо из ближайших родственников страдает от сахарного диабета, велик риск поражения. Вероятность передачи болезни первого типа (инсулинозависимый) от матери — 3-7%, от отца — 10%. Когда больны оба родителя, риск возрастает до 70%. Если говорить о сахарном диабете второго типа (инсулинонезависимый), то здесь статистика еще печальнее: вероятность заболеть от отца или матери — 80%, и 100% — когда больны оба родителя. Так что признаки наследственности являются веским поводом для визита к врачу и проведения анализа крови на сахар.

На данный момент из-за маловыраженных симптомов или их отсутствия, а также низкой информированности населения, мы запаздываем с диагностикой сахарного диабета второго типа в среднем на 4-8 лет, и люди приходят к нам, когда развились необратимые тяжелые сосудистые осложнения.

Для профилактики сахарного диабета необходимо придерживаться простых мер по поддержанию здорового образа жизни, к которым относятся контроль веса, физическая активность (не меньше 30 минут регулярных нагрузок умеренной интенсивности, например, ходьбы в активном темпе), приверженность здоровому питанию с исключением простых углеводов и ограничением насыщенных жиров в рационе. Ведь вторая причина возникновения сахарного диабета — ожирение. При избыточной массе тела и достаточно больших количествах жировой ткани чувствительность организма к инсулину снижается, что способствует возникновению заболевания.

Сахарный диабет могут вызвать и постоянные стрессы. И, наконец, развитию болезни способствуют такие болезни, как аутоиммунный тиреоидит, артериальная гипертензия, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и другие.

Рекомендации вытекают из-за причин. Следует сократить количество высококалорийной пищи. Следить за массой тела. Как мы уже отметили, регулярно двигаться. Избегать стрессовых ситуаций. Также рекомендуется воздерживаться от употребления табака.

Беременные женщины находятся под особым медицинским наблюдением, поэтому, как правило, у них сахарный диабет выявляется достаточно быстро.

Особое внимание отводится диагностике сахарного диабета в ходе диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, которые проводятся в целях раннего выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития и направлены на профилактику и раннее выявление (скрининг) хронических неинфекционных заболеваний.

Ежегодно медицинские организации Республики Ингушетия проводят массовые мероприятия, приуроченные к этой дате. Важная роль в проведении мероприятий отводится Республиканскому эндокринологическому диспансеру. Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики также не остается в стороне и планирует мероприятия, направленные на информирование населения о данном заболевании и мерах профилактики, в частности мероприятие с организованным населением с раздачей печатного информационного материала, работы со СМИ: выступление на радио, публикация статей в газете, на сайте, в социальных сетях.