В далеком 1990 году принятая на первом съезде народных депутатов РСФСР Декларация о государственном суверенитете стала точкой отсчёта новой эпохи в истории Российского государства. За эти годы наша страна добилась значительных успехов на пути демократических преобразований, возродилась как великая держава. Достижения в развитии экономики, в улучшении качества жизни, в укреплении международного авторитета России неоспоримы.

В те смутные времена, предшествующие окончательному распаду Советского Союза, имеющее многовековую историю и в то же время совсем юное государство начинало свой новый путь. Российская Федерация оставила за собой статус многонационального государства, где представитель любой народности получил равные права, никоим образом не отличающиеся по национальному и религиозному признаку. Все проживающие в стране граждане стали россиянами с одинаковыми возможностями и привилегиями.

Ровно через год, 12 июня 1991 года, прошли первые демократические выборы президента РФ, на которых главой страны подавляющим большинством голосов был выбран Борис Ельцин. Народные выборы, впервые проведенные в незнакомом формате, можно считать глобальным историческим событием и важным шагом на пути к построению измененного демократического государства.

В 1994 году глава страны подписал указ об учреждении нового государственного праздника — Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России. Тогда же этот важный для всех россиян день стал нерабочим, и граждане получили дополнительный летний выходной. Для многих возможность отдохнуть стала неожиданной, и люди не сразу привыкли к празднику нового времени и поняли важность этой даты.

Более того, некоторые не хотели принимать праздник, не считая принятие Декларации поводом для ликования. Люди старой закалки были уверены, что этот шаг был одной из причин развала мощной державы. Однако дальнейшие исторические события доказали, что механизм распада СССР был запущен, и остановить его уже было невозможно.

Свое сегодняшнее имя — День России — праздник обрел лишь в 2002 году. Официальное постановление было принято 1 февраля, в момент вступления в силу нового Трудового кодекса. Измененное название действительно пришлось по вкусу всем гражданам, оно объединило и важность события, и торжественность даты, и единство всех жителей огромной территории.

Уже успевшей окрепнуть и получить мировое признание праздник продолжает оставаться одним из главных государственных праздников. Это праздник стал праздником свободы, гражданского мира и доброго согласия всех жителей государства на основе закона и справедливости. Его отмечают все, кому дороги и понятны наши общие ценности — гордость за страну, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле, уважение к её истории.

12 июня мы вспоминаем многовековую историю России, трудный и героический путь ее становления и развития, подвиги наших отцов и дедов. Это история каждого из нас, и начинается она с малой родины, настоящее и будущее которой напрямую зависят от нашего общего труда, энергии и гражданской позиции. Это повод задуматься о своем долге перед следующими поколениями, о том, что мы сделали и что еще предстоит сделать для того, чтобы завтрашний день наш был светлым и радостным.