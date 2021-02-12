Подразделения лицензионно-разрешительной работы, в числе прочих, вошли в Росгвардию и приступили к выполнению своих обязанностей уже в составе новой организации. Тем не менее, лицензионно-разрешительная работа гораздо старше и буквально несколько лет назад отпраздновала 50-летний юбилей.

12 февраля 1969 года приказом МВД СССР в Управлении административной службы милиции был создан 4-й отдел, на который возлагались функции по осуществлению разрешительной работы. И с учетом развития оружейной отрасли и постепенного открытия возможностей доступа граждан к отдельным категориям оружия, деятельность лицензионно-разрешительной работы стала как никогда актуальна. И сегодня в Ингушетии в составе Управления Росгвардии по Республике Ингушетия несут службу подразделения, обеспечивающие регулирование оборота оружия и взрывчатых веществ, а также контроль за частной детективной и охранной деятельностью, а 12 февраля осталось общепризнанной датой создания подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Располагается центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Ингушетия в столице региона Магасе, территориальные отделения находятся в Сунже и в Малгобеке. Прием граждан ведется практически ежедневно, однако перед обращением гражданам рекомендуется уточнить конкретный день, в который обслуживается населенный пункт, в котором зарегистрирован обращающийся.

— В целях рационализации приема граждан, график разделен не только на дни и часы, но и районы и населенные пункты, и даже на конкретные услуги, — рассказал газете «Ингушетия» сотрудник ЦЛРР майор полиции Ибрагим Костоев. — Например, жители Насыр-Кортского, Альтиевского и Гамурзиевского административных округов могут обратиться за получением государственных услуг во вторник, а желающие получить удостоверение частного охранника — в понедельник. Информацию по каждому населенному пункту или району можно уточнить на официальном сайте Росгвардии, кроме того, услуги доступны и в электронном виде.

Стоит отметить, что согласно официальной информации, в Российской Федерации на учете состоит более 4,5 млн человек, у которых на руках порядка 7,3 млн единиц оружия, из них около 7 млн единиц — это гражданское, 150 тыс. — боевое стрелковое, 94 тыс. — служебное, и около 3 тыс. единиц — холодное оружие. И несмотря на праздничную дату, ежедневная служебная деятельность ни на секунду не останавливается, а для граждан всегда имеется актуальная информация.

— Хотелось бы обратить внимание граждан — владельцев оружия, что документы о продлении лицензий и разрешений необходимо подавать не менее чем за один месяц до истечения сроков их действия, в противном случае граждане будут привлекаться к установленной законом ответственности, с наложением административного наказания в виде штрафов, а также возможной конфискации оружия, — присоединяется к разговору сотрудник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ингушетии Зелимхан Аушев. — Граждане должны хранить принадлежащее им оружие и патроны по месту жительства в запираемых на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность, безопасность их хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц.

Добавим, что в век постоянного совершенствования технологий, обращение за получением государственных услуг доступно любому желающему в электронном виде. Это касается и заявления о выдаче разрешительных документов.