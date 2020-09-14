Родился Ибрагим Абдураскиевич Оздоев 14 сентября 1905 года в селении Плиево в обычной крестьянской семье. В текущем году научная и творческая интеллигенция будет отмечать 115-летие со дня рождения выдающегося ученого.

Свою просветительскую и научную деятельность И. А. Оздоев начал в 30-е годы прошлого века, но до сих пор в ингушских школах учатся по учебникам, составленным Ибрагимом Абдураскиевичем, а в последующем дополненным и редактированным его сыном, Рамисом Оздоевым.

Родители Ибрагима были неграмотными людьми, но жили очень честно. Реально осознавая, что светлое будущее детей будет зависеть от уровня образования, они трудились и делали все возможное, чтобы обучить свое потомство грамоте.

В дружной семье Абдураска Тепсиевича и Елтаз Мурцалиевны было пятеро детей. Сыновья Абукар и Джабраил, выбрав профессию военного, стали кадровыми офицерами, а дочери Дугурхан и Маликат окончили гимназию. В то время, как мы знаем, это было большой редкостью среди горских народов, ведь ликвидации безграмотности на территории Терских республик в дореволюционные годы не уделялось должного внимания. Но отцу Ибрагима удалось в столь тяжелое время дать своим детям не только светское образование: всех своих домочадцев он научил читать Коран, и всегда говорил им, что только верное служение Аллаху поможет им встать на истинный путь.

Больше всех остальных детей наказ родителей учиться и быть полезными своему народу выполнил самый любимый сын Оздоевых — Ибрагим, которому впервые удалось познакомиться с азами грамоты в восемнадцатилетнем возрасте, став учеником школы-интерната, которая находилась в селении Барсуки. Тяга к знаниям у парня была настолько велика, что программу семилетки он освоил за пять лет.

В те годы профессия учителя была очень востребована в сёлах. Поэтому среди простого населения учитель пользовался особым уважением и почетом. Школу-интернат Ибрагим окончил в 1928 году и сразу же после этого поступил в Ингушский педагогический техникум во Владикавказе. Здесь, по воспоминаниям его сверстников, Ибрагим Оздоев снискал всеобщее уважение среди преподавателей и товарищей-студентов. Поэтому неудивительно, что после окончания учебы И. А. Оздоева оставляют в техникуме преподавателем родного языка. Очень скоро, оказав высокое доверие, Ибрагима избирают руководителем комсомольской организации техникума, а заодно и членом бюро Ингушского обкома комсомола.

Как нам стало известно из многих исторических справок, Владикавказский педагогический техникум был тогда одним из передовых учебных заведений Кавказа, способным дать своим подопечным прочные и глубокие знания. Но Ибрагим Абдураскиевич и его преподаватели чувствовали, что для такого одаренного молодого человека этого мало, поэтому его посылают учиться на курсы подготовки аспирантов в Москву, затем — в аспирантуру Центрального научно-исследовательского института. И там он получает знания у выдающихся ученых Н. Ф. Яковлева, А. А. Таха-Годи, Е. Н. Медынского и др.

Первым шагом Ибрагима Оздоева в серьезную науку стала написанная им в начале 30-х годов диссертация «Работа учителя родного языка». Научные знания, накопленные в Москве, оказались очень востребованы на родине будущего ученого, где так не хватало не только ученых-педагогов, но и учителей начальных классов.

После нескольких лет плодотворной деятельности, в 1938 году И. Оздоеву предлагают возглавить вновь открывшийся Чечено-Ингушский институт усовершенствования учителей. Здесь под его руководством и при его непосредственном участии начали составляться учебные планы и программы для сельских школ, издаваться учебники, учебные пособия по ингушскому языку.

В 1940 году И. А. Оздоева назначают инструктором Чечено-Ингушского обкома ВКП(б), а через некоторое время его переводят на должность заведующего сектором Чечено-Ингушского научно-исследовательского института истории, русского языка и литературы.

Но началась Великая Отечественная война, и Ибрагим вместе с братьями Абукаром и Джабраилом, несмотря на имеющуюся бронь и уговоры близких и друзей, добровольцем уходит на фронт. Надо сказать, что уходил он на войну с тяжелым сердцем: дома оставались престарелые родители и супруга Лиза, которая к тому времени была уже на сносях.

После краткосрочных курсов политруков в Ростове-на-Дону его направляют комиссаром батареи 225-го отдельного кавалерийского полка. Тот период жизни нашего героя малоизвестен, хотя даже по тем немногочисленным свидетельствам видно, что И. Оздоев всегда находился на передних линиях фронта, воевал, демонстрируя примеры мужества и героизма. Многие военные историки считают, что участие Ибрагима Абдураскиевича в Великой Отечественной войне, его непризнанные подвиги, как и подвиги всех его земляков — тема особая и трагичная. Наверное, потому что в своё время об ингушах и чеченцах вообще не разрешалось писать. Но, несмотря на это, о некоторых военных подвигах ученого очень хорошо написал однополчанин Ибрагима писатель Халид Ошаев в своей книге «Слово о полку Чечено-Ингушском».

В очередной разведке в 1943 году, будучи раненным, Ибрагим Оздоев попадает в плен. Но и в этом испытании он до конца сохранял присутствие духа и сумел стать лидером в группе военнопленных, которые объединились вокруг него. Через два года их освободили войска союзников. Но, как вы понимаете, такое освобождение нельзя было назвать свободой. Бывших военнопленных поместили в лагерь НКВД под Харьковом, где в течение года тщательно проверялись обстоятельства того, как они попали в плен.

Пока Ибрагим и все его соплеменники воевали с врагом на поле боя, сталинский режим воевал с его народом. Жена Лиза с родителями Ибрагима и его трёхлетним сыном Рамисом оказалась в Казахстане. Их семья, как и все репрессированные, ощутила на себе все тяготы спецпереселенцев.

Близкие и родные Ибрагима рассказывают, что его жену Лизу даже в такие страшные годы не покидала сила духа, и обстоятельства не смогли сломить ее волевой характер. Сильная, гордая и до конца верная, она, несмотря на молодость, была поддержкой для всех родных и близких. Рассказывают, когда в 1945 году наступила долгожданная победа, и эшелоны с победителями начали двигаться в глубь страны, в том числе и Казахстан, Лиза каждый день ходила на вокзал в ожидании без вести пропавшего мужа, но эшелоны проходили мимо, не оправдывая её надежд. Стиснув зубы, она держалась из последних сил, и ждала. Молилась, верила и не теряла надежды.

Так продолжалось в течение года, и Всевышний внял её мольбам: словно из небытия вернулся Ибрагим домой и воссоединился с семьей. Но и это нельзя было назвать свободой, потому как жизнь в изгнании, где контролировался каждый шаг спецпереселенцев, тяготила его. Однако надо было как-то жить.

И вот он — ученый, автор учебных пособий и множества монографий, был вынужден работать водителем на автобазе. Но и этим испытаниям и тяготам, выпавшим на долю ингушского народа, пришел конец: в 1953 году был развенчан культ личности Сталина, а в 1957 году семья Ибрагима Оздоева в числе первых вернулась на Кавказ.

Спустя более четверти века, Ибрагим Оздоев заново подготовил и защитил в институте языковедения академии наук Грузинской ССР диссертацию по филологии. Один, а также в соавторстве с другими учеными он издает более тридцати крупных работ по языковедению, среди которых были такие издания, как «Краткий русско-ингушский словарь», «Справочник общественно-политических терминов», «Орфографический словарь ингушского языка» и др.

Апогеем творчества ученого стал 1980 год. Он ознаменовался выходом в свет русско-ингушского словаря, начатого в 1965 году. В словарь вошел основной и, едва ли не полный, лексический состав ингушского языка, который и по сей день является своеобразным путеводителем для всех, кто хочет в совершенстве владеть грамотным письмом и разговорной ингушской речью.

В целом, говоря о деятельности Ибрагима Оздоева, нужно отметить, что, более полувека он посвятил ингушскому языку. При этом он не имел ни одного административного взыскания, а лишь поощрения и награждения за добросовестный труд. Не прерывал он свою преподавательскую деятельность и в годы сталинских репрессий.

Автор первого орфографического словаря ингушского языка Ибрагим Абдураскиевич Оздоев был награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЧИАССР, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За доблестный труд». Посмертно был удостоен самой высокой награды Республики Ингушетия — ордена «За заслуги». Но какими бы орденами и медалями ни награждали Ибрагима Оздоева, они все равно в полной мере не смогут отразить его вклад в развитие науки и просвещения среди ингушей. Сам ученый считал, что превыше всех государственных наград является любовь и уважение народа.

У Ибрагима Оздоева была непростая судьба, но, несмотря на все тяготы и лишения, верность своим идеалам ученый пронес через все лихолетья. Он был честным, принципиальным, глубоко порядочным и очень мужественным человеком.