По этому поводу известный ингушский писатель Иса Кодзоев, вспоминая Ваху, говорит: «Я уверен, что ни один из галгаев не может сказать, что в деле по восстановлению угнетенных прав нашего народа сделал больше, чем Ваха. Он никому не уступал в активности. Эта была его жизнь. Другой жизни у него не было».

Сегодня, отслеживая весь жизненный путь этого незаурядного человека, можно смело сказать, что Ваха Хамхоев был уважаемой личностью. Он знал, что такое долг и ответственность. Своим отношением к жизни показывал, что является истинным носителем нравственных ценностей, этической культуры своего народа. Причём долг перед семьёй, народом и Родиной он ставил выше, чем занятие творчеством.

Ваха Хамхоев ушёл от нас в одночасье — на пике своей профессиональной славы. 15 февраля 2014 года его не стало. Смерть Вахи Хамхоева стала очень большой утратой не только для его родных и близких, но и для всего ингушского народа. В самое тяжелое время, когда создавалась республика, он, как патриот своей родины, был одним из идейных вдохновителей её становления и всегда стоял на стороне правды.

Народный писатель Ингушетии, поэт, публицист, видный общественный деятель Хамхоев Ваха Висангиреевич родился 11 сентября 1952 года в Казахстане, когда ингушский народ находился в ссылке.

Детство маленького Вахи, как и у всех детей репрессированных народов, проходило в неимоверно тяжелых условиях. Более того, оно было омрачено ещё и тем, что после развода родителей он был разлучен с матерью и остался на попечении бабушки.

В 1957 году семья Хамхоевых переехала на постоянное место жительства в село Экажево, где жили их родные и близкие. После окончания экажевской средней школы юноша не смог продолжить учебу, потому что надо было работать и помогать старшим по хозяйству. Но спустя некоторое время ему всё же удалось стать студентом высшего учебного заведения и продемонстрировать свои способности во многих направлениях.

Надо сказать, что писать стихи и небольшие рассказы Ваха начал ещё со школьных лет. Наверное, этим и объясняется его стремление стать профессиональным писателем, несмотря на то, что все сулили ему неплохую карьеру правозащитника.

Как он рассказывал сам при жизни, интерес к художественной литературе и любовь к родному языку ему привили школьные педагоги. Всегда с благодарностью Ваха Висангиреевич вспоминал своих учителей — знатоков ингушского языка и литературы Ахмеда Гойгова, Мажита Экажева, Розу Сапралиеву, Рукият Албогачиеву, Ахмеда Гагиева, Магомеда Добриева, Юсупа Цечоева, Увойса Муталиева, Салмана Албогачиева и многих других. Именно они и старшие родственники в семье стали для будущего писателя мерилами в жизни.

Впервые как поэт Ваха заявил о себе в 1981 году, когда стал лауреатом Чечено-Ингушского республиканского конкурса молодых литераторов имени Саида Бадуева. Этот успех дал ему стимул для дальнейшего подъема на поэтическом небосклоне, и он не упустил ни одного шанса, чтобы стать народным, признанным. После этого стихи, рассказы, пьесы, очерки и статьи Вахи Хамхоева часто печатались в районных и республиканских газетах, литературных альманахах и журналах Северного Кавказа.

Попробовал он свои творческие возможности и в драматургии: к 50-летию депортации ингушей и чеченцев в Казахстан Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина поставил спектакль по трагедии Вахи Хамхоева «1оажал йоаца халкъ» («Бессмертный народ»), премьера которого прошла с аншлагом.

Произведения талантливого поэта, прозаика, эссеиста В. Хамхоева были переведены на многие языки братских республик Северного Кавказа. И сам он занимался переводами, любил работать с классиками русской и кавказской литературы, которые писали на возвышенных тонах.

Также несколько ингушских композиторов на стихи Вахи Хамхоева написали музыку, и эти песни сегодня звучат по радио и телевидению в исполнении известных артистов эстрады: Любы Барахоевой, Айны Алиевой, Людмилы Мархиевой и других певцов. Все они считают за честь иметь в своем репертуаре произведение, написанное на слова этого замечательного человека.

Необходимо отметить, что наряду с созданием художественных произведений В. Хамхоев занимался и литературоведением. Он превосходно писал статьи на общественно-политические темы, безумно любил культуру и всегда обращался к этой теме, как к истокам возникновения благородства и чести, без которых он не представлял свою жизнь.

Не забывал он также писать и о своих коллегах — писателях, поэтах и журналистах. И во всех этих случаях основными темами писателя всегда являлись гуманизм, справедливость, уважение к личности. Его произведения на ингушском языке (а он очень любил родную речь) не только по-новому открывали читателю глубину культуры ингушского языка, но и воспитывали в нём чувство патриотизма.

Положительное влияние на творчество Вахи Хамхоева, как он сам признавался не раз, во многом оказало его личное знакомство и общение с ингушскими писателями, такими как Ахмет Боков, Ахмет Ведзижев, Ахмет Хамхоев, Магомет-Саид Плиев, Саид Чахкиев, а также многолетняя дружба с Идрисом Базоркиным, Юсупом Чахкиевым, Али Хашагульговым, Ибрагимом Торшхоевым и многими другими деятелями литературы. Но кумирами для него по части ингушской словесности всегда были ингушские поэты и прозаики Тембот Беков и Капитон Чахкиев.

В 2007 г. издательство «Сердало» выпустило в свет первый сборник рассказов и пьес В. Хамхоева под названием «Къонахий» («Мужчины»), куда вошли произведения, написанные им в разные годы, а также отдельный цикл кратких хронологий о выселении ингушей и пьесы. Надо сказать, что эта книга под символическим названием по сей день продолжает пользоваться большим спросом у читателей.

В. Хамхоев был одним из учредителей Клуба писателей Кавказа (КПК) и всегда принимал самое активное участие во всех мероприятиях, связанных с творческим процессом. Да и вообще он старался поспеть везде, где люди что-то делали сообща. Именно по его инициативе члены КПК организовали выпуск собственной газеты под названием «Литературный Кавказ», в которой печатались художественные произведения как начинающих, так и известных писателей и поэтов Северного Кавказа.

По воспоминаниям многих очевидцев, Ваха никогда не пытался протаскивать свои «вещи» на страницах этого общего кавказского вестника литераторов, он всё время говорил, что новая литературная газета должна давать стимул молодым. Но, тем не менее, произведения В. Хамхоева никогда не сходили со страниц этого издания. Они были близки и понятны народу, потому что в них говорилось о любви, человеческой боли и неравнодушии к людям, родной природе, Отчизне. Ваха писал так проникновенно, потому что и жить он умел только так.

Кроме этого, он был очень искусным сценаристом и часто помогал работникам культуры проводить юбилейные вечера, посвященные памяти ушедших от нас знаменитостей в литературе, кино и других сферах искусства.

Содержательными и ёмкими получались у Вахи Хамхоева доклады и прения, с которыми он систематически выступал на научно-практических конференциях, различных съездах и заседаниях. Много времени уходило у него на общественные мероприятия и встречи с молодежью, учащимися школ и студентами республики.

Само собой разумеется, такое неравнодушное отношение к судьбе своего народа, огромное желание сделать жизнь ингушей лучше и краше не могло не сказаться на его творческом росте. Много литературных замыслов он не успел претворить в жизнь, но и то, что он сделал, без лишних слов говорит о том, что он был одаренным писателем, думающим, сострадающим и неравнодушным человеком.

Высоко были оценены трудовые будни В. Хамхоева: в 2002 году указом президента Республики Ингушетия он был награжден орденом «За заслуги», а через десять лет ему было присуждено высокое звание «Народный писатель Республики Ингушетия».

Как законопослушный гражданин и общественник, он неоднократно избирался народным депутатом в местные органы самоуправления, а также был делегатом III съезда писателей России.

В 2006 году единогласным голосованием почетный член Союза писателей Российской Федерации Ваха Хамхоев был избран председателем правления Союза писателей Ингушетии. После избрания на этот пост он со всеми писательскими организациями СКФО поддерживал тесную взаимосвязь и систематически решал организационные вопросы по улучшению дел внутри Союза писателей РИ, руководителем которого он был до последних дней своей жизни.

Сверстники и единомышленники В. Хамхоева знают, как много физических и моральных сил приложил он для того, чтобы воссоздать этот союз, но у него это, в силу сложившихся обстоятельств, не получилось так, как он хотел. Каждый раз при встрече с друзьями он делился теми или другими неразрешенными проблемами и всегда переживал, когда сталкивался с очередными трудностями.

«Почему те, которые могут изменить ситуацию в лучшую сторону, не понимают, что именно творческие люди создают самое дорогое для нации — духовные ценности?» — часто вопрошал он от безысходности. Наверное, так он мучился, потому что сам умел тонко чувствовать искусство, прекрасно владел родным языком, был блюстителем вайнахского эздела и считал, что эти черты характера, как заповеди, должны присутствовать в каждом человеке.

В 2015 году, к первой годовщине смерти В. Хамхоева, группа энтузиастов-литераторов, в числе которых была и автор этой статьи, выпустила в память о нём специальную газету под названием «Ваха». И здесь, кроме стихов В. Хамхоева, есть очень много воспоминаний людей, знавших его лично на протяжении многих лет.

Близкий друг и соратник нашего соотечественника, балкарский поэт Салих Гуртуев с болью в сердце вспоминает время, проведенное ими вместе, когда Ваха был живой и здоровый. «Светлейший был человек, с юмором, всегда готовый тронуться в путь, если это потребуется для благого дела», — пишет он, уверенный в том, что его ингушский друг, душа компании, даже своим последним поступком доказал, что он безоглядно мог пожертвовать собой ради спасения другого.

«Живой, мобильный, непритязательный, чуть с хрипотцой в голосе, Ваха всегда внушал доверие, симпатию, уверенность в том, что любое дело с ним можно решить без излишних нервотрепок», — так говорит о своем вайнахском брате народный писатель Чеченской Республики Муса Ахмадов, который был частым гостем в доме В. Хамхоева.

Общеизвестно, что какими бы регалиями и заслугами ни обладал человек, он никогда не будет уважаемым среди людей, если будет плохо относиться к родителям, детям и т. д. И в этом плане тоже можно смело сказать, что Ваха был чрезвычайно воспитанным сыном, заботливым отцом и отличным семьянином.

Как рассказывает вдова Вахи Хамхоева — Айшет, его лицо словно озарялось, когда к ним приходили гости, потому что он был очень гостеприимным хозяином. Дом его для многих являлся своеобразным островком добра, семейного счастья и уюта, а духовными скрепами в этой дружной семье всегда были Ваха и его преданная супруга Айшет.

Долгими вечерами у Вахи собирались многочисленные друзья, соратники и просто любители словесности. Айшет, как водится, угощала их чаем, а Ваха читал. И делал он это так красиво и душевно, что те, кто слушали, чувствовали себя соучастниками событий, происходивших в том или ином произведении. Поэтому Ваха очень плохо переносил разлуку с родным домом и родными людьми.

Тут нельзя не вспомнить один случай из его жизни, когда однажды он по приглашению американского доктора наук Джоханны Николс уезжал на несколько месяцев в США для того, чтобы поработать над составлением англо-ингушского словаря. Выход в свет такого издания за океаном был очень важным событием для всего нашего народа, поэтому Ваха согласился поехать в такую даль и надолго. Но позже говорил, что безумно скучал по семье и родине и поэтому долго не мог сосредоточиться на работе.

Сегодня подросли их дети, которые всегда были под стать своим родителям. Дали, Яха, Чах и Магомед стали воспитанными людьми и своим добрым нравом поддерживают маму и дополняют гармонию семейного очага.

Беззаветно преданный своим корням, Ваха Висангиреевич любил свою родину той беспредельной любовью, которая может быть присуща только истинному и достойному сыну своего народа. Он очень тяжело воспринимал невзгоды, выпавшие на долю ингушей, и, как ребенок, радовался успехам и достижениям своих соотечественников и республики в целом.

Ваха испытывал счастье от возможности быть полезным обществу, много помогал людям. И скончался-то он именно из-за большого желания помочь ближнему. Будучи больным с высокой температурой и давлением, он услышал от кого-то, что брат его попал в аварию. Не раздумывая, вскочил с постели, быстро оделся, чтобы поехать к нему в больницу, но, выйдя на лестничную площадку, не успел сделать и несколько шагов, как упал и ударился головой о ступеньки. Удар был такой силы, что травма, полученная при падении, оказалась несовместимой с жизнью.

О высоком почитании Вахи Хамхоева явственно было видно на его похоронах: в течение нескольких дней проститься с ним люди шли нескончаемым потоком.

Творческих и созидательных планов у Вахи Хамхоева было очень много, но его жизнь трагически оборвалась. Он многого не успел сделать, несмотря на то, что никогда не боялся трудностей и всегда находил какое-то наслаждение в том, что творил, искал и претворял в жизнь. У Вахи была необыкновенно красивая душа, и такая огромная, что ей было тесно не только в одном человеке — во всей Вселенной. Она была безмерной. Она для нас такой и осталась.